ETV Bharat / sports

డెబ్యూపై వైభవ్ రియాక్షన్- మ్యాచ్ తర్వాత ఇన్​స్టాలో పోస్టు షేర్ చేసిన చిన్నోడు

భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీపై ప్రశంసల వెల్లువ- ఎవరేమన్నారంటే?

VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV SOORYAVANSHI (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VAIBHAV SOORYAVANSHI Debut : భారత క్రికెట్​లో అతి చిన్న వయసులో అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. తాజాగా ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్​లో వైభవ్​కు టీమ్ఇండియా తుది జట్టులో చోటు దక్కింది. దీంతో టీమ్ఇండియా తరఫున ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో డెబ్యూ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ నిలిచాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతడికి మాజీ క్రికెటర్లు, ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. దీనిపై మ్యాచ్ అనంతరం వైభవ్ స్పందించాడు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు.

మ్యాచ్ ముగిసి తర్వాత వైభవ్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో భారత జెర్సీలో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశాడు. జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఒక గౌరవమని, అలాగే అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా జట్టు కోసం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తానని వైభవ్ పేర్కొన్నాడు. 'నాకు వచ్చిన మెసేజ్​లు చూసి నేను ఎంతో ఉద్వేగానికి లోనయ్యాను. నిరంతరం శ్రేయోభిలాషులు, సీనియర్ ఆటగాళ్లు చూపిస్తున్న ప్రేమ, మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం లభించినందుకు నేను నిజంగా కృతజ్ఞుడను. జట్టు కోసం నా అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ కృషి చేస్తాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు' అని వైభవ్ రాసుకొచ్చాడు. అలాగే అభిమానులకు, సహచర ఆటగాళ్లు, సీనియర్లకు థాంక్స్ చెప్పాడు. తన జర్నీలో మద్దతుగా, అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపాడు.

VAIBHAV SOORYAVANSHI
డెబ్యూ గురించి ఇన్​స్టా స్టోరీ పెట్టిన వైభవ్ (Source : Vaibhav Insta Story SreenShot)

వైభవ్ అరంగేట్రం గురించి కెప్టెన్ అయ్యర్ మాటల్లో!
వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం గురించి కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మాట్లాడాడు. "అతడి వైఖరిలో ధైర్యం కనిపిస్తుంది. అతను బ్యాటింగ్ చేయడం చూస్తుంటే గొప్ప అనుభూతి కలుగుతుంది. గత కొన్ని నెలలుగా ఆడిన క్రికెట్‌లో ప్రదర్శించిన ఆత్మవిశ్వాసంతోనే, ఈ స్థాయి పోటీలోనూ అతడు తన సత్తాను నిరూపించుకున్నాడు. అతని ఆట కళ్లకు కనువిందుగా ఉంటుంది" అని అయ్యర్ అన్నాడు.

కాగా, వైభవ్​ టీమ్ఇండియాలో అరంగేట్రం చేయడంతో భారత మాజీ క్రికెటర్లు, దిగ్గజాలు అతడికి అభినందనలు తెలిపారు. మరి ఎవరెవరు ఏమన్నారంటే?

  • భారత క్రికెట్​లో ఇది చరిత్రాత్మకమైన రోజు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జట్లలో ఒకటైన టీమ్ఇండియాకు 15ఏళ్ల సూర్యవంశీ ప్రానినిధ్యం వహిస్తుండడం గొప్ప విషయం- కెవిన్ పీటర్సన్
  • కంగ్రాజ్యులేషన్స్ వైభవ్, నిన్ను చూస్తే గర్వంగా ఉంది. నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా అంతే గర్వపడుతుంటారు- అనిల్ కుంబ్లే
  • టీమ్ఇండియాలో అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్​కు శుభాకాంక్షలు. అతడు మున్ముందు రోజుల్లో బాగా రాణిస్తాడని ఆశిస్తున్నా. ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు నీకు ఎల్లప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా - హర్భజన్ సింగ్

TAGGED:

VAIBHAV REACTION ON HIS DEBUT
YOUNGEST DEBUT IN CRICKET
IND VS ENG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.