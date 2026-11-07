వైభవ్ సూర్యవంశీకి ప్రమోషన్ - 15ఏళ్లకే కెప్టెన్గా చిన్నోడు
Vaibhav Sooryavanshi : వైభవ్ సూర్యవంశీ 15ఏళ్లకే కెరీర్లో మరో కీలక మైలురాయి అందుకున్నాడు.
Published : November 7, 2026 at 7:39 AM IST
టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కెరీర్లో మరో మైలురాయి అందుకున్నాడు. 15ఏళ్లకే అతడు ఏకంగా కెప్టెన్గా ప్రమోషన్ పొందాడు. డొమెస్టిక్లో బిహార్ సీనియర్ జట్టుకు కెప్టెన్గా నియమితుడయ్యాడు. అప్కమింగ్ 2026-27 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నమెంట్లో తొలి రెండు మ్యాచ్లకు బిహార్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తమ జట్టును శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇందులో వైభవ్ను కెప్టెన్గా ప్రమోట్ చేసింది. 17 మందితో కూడిన బిహార్ జట్టును ఈ టోర్నీలో వైభవ్ ముందుండి నడిపించనున్నాడు. కాగా, సీనియర్ జట్టుకు నాయకత్వం వహించనుండడం వైభవ్కు ఇదే తొలిసారి. ఆ అవకాశం 15ఏళ్లకే దక్కడం విశేషం. దీంతో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ చరిత్రలో జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్న అతిచిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ అరుదైన రికార్డు కొట్టనున్నాడు.
"వైభవ్ అత్యంత చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన ప్రతిభ, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఈ బాధ్యత అతనికి క్రికెటర్గా, నాయకుడిగా మరింతగా ఎదిగేందుకు మరో అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. రాబోయే సీజన్లో వైభవ్ నాయకత్వంలో బిహార్ క్రమశిక్షణ, పోటీతత్వంతో కూడిన సమర్థవంతమైన ప్రదర్శనను కనబరుస్తుందని మేం ఆశిస్తున్నాము" అని బిహార్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ హర్ష వర్ధన్ పేర్కొన్నారు.
ఇక ఈ జట్టులో వైభవ్కు డిప్యూటిగా సూరజ్ కశ్యప్ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికైయ్యాడు. 2026 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీ ఈ నెల 14న ప్రారంభం కానుంది. ఇందౌర్ వేదిరగా బిహార్ జట్టు సౌరాష్ట్రతో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ 16న రైల్వేస్తో రెండో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ టోర్నీలో బిహార్ గ్రూప్ Bలో ఉంది. ఈ గ్రూప్లో బిహార్తోపాటు దిల్లీ, జమ్ముకశ్మీర్, హరియాణా, పంజాబ్, సౌరాష్ట్ర, తమిళనాడు, రైల్వేస్ జట్లు ఉన్నాయి.
🚨 CAPTAIN SOORYAVANSHI AT THE AGE OF 15. 🚨 - Vaibhav Sooryavanshi will be leading Bihar in the Syed Mushtaq Ali Trophy. (Kushan Sarkar). https://t.co/SR3PcroYxD— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 6, 2026
తొలి రెండు మ్యాచ్లకు బిహార్ జట్టు - వైభవ్ సూర్యవంశీ (కెప్టెన్), అలోక్ కుమార్, ఆయుశ్ లోహరుక (వికెట్ కీపర్), అల్తమాష్ అష్రఫ్, పరమ్ కుమార్ సింగ్, అన్మోల్ కుమార్ (వికెట్ కీపర్), రిత్విక్ రాజ్, సూరజ్ కశ్యప్ (వైస్ కెప్టెన్), మయాంక్ కుమార్, రాఘవేంద్ర ప్రతాప్, ఆశిశ్ కుమార్, వాసుదేవ్ ప్రతాప్ సింగ్, మహ్మద్ ఇజార్, అమోద్ యాదవ్, ప్రశాంత్ సింగ్, నవాజ్ ఖాన్, హిమాన్షు సింగ్