వైభవ్ ఊచకోతకు క్రిస్ గేల్ ఫిదా- సిక్సర్ల రికార్డు బ్లాస్ట్- యూనివర్స్ బాస్ ఏమన్నాడంటే?

వైభవ్ ఆటకు సరికొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన గేల్ - ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక సిక్సర్ల రికార్డు బ్రేక్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 12:10 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 : ముల్లాన్‌పుర్ వేదికగా జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే మర్చిపోలేని మూమెంట్స్‌ను ఇచ్చింది. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన ఈ చావో రేవో తేల్చుకునే పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు చెందిన పదిహేనేళ్ల ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ చెలరేగిపోయాడు. అతడు ఆడిన విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ దెబ్బకు ఏకంగా యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉన్న ఆల్ టైమ్ సిక్సర్ల రికార్డు బద్దలైంది. ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ తృటిలో మిస్ అయినా, స్వయంగా క్రిస్ గేల్ స్పందించి వైభవ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించడం ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. అసలు మ్యాచ్‌లో వైభవ్ ఎలాంటి రికార్డులు తిరగరాశాడు, ఆ తర్వాత గేల్ ఏమన్నాడనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

చెలరేగిన వైభవ్
నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు వైభవ్ సూర్యవంశీ అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. కేవలం 29 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న అతడు ఏకంగా 12 భారీ సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లతో 97 పరుగులు సాధించాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 334కు పైగా నమోదు కావడం విశేషం. ముప్పై బంతుల్లో ఐపీఎల్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ బాదిన క్రిస్ గేల్ రికార్డును సమం చేసే అవకాశం వైభవ్‌కు తృటిలో చేజారింది. ఒకవేళ ఇంకొక్క బంతి ఆడి ఉంటే ఆ అరుదైన రికార్డ్ కూడా ఈ పదిహేనేళ్ల కుర్రాడి సొంతం అయ్యేది.

క్రిస్ గేల్ ఆల్ టైమ్ రికార్డు బ్రేక్
ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డు మిస్ అయినా, ఐపీఎల్‌లో ఒకే సీజన్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాడిగా వైభవ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. రెండు వేల పన్నెండులో క్రిస్ గేల్ యాభై తొమ్మిది సిక్సర్లు కొట్టగా, ఇప్పుడు వైభవ్ అరవై ఐదు సిక్సర్లతో ఆ రికార్డును దాటేశాడు. దీనిపై క్రిస్ గేల్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా స్పందిస్తూ వైభవ్‌ను అవుట్‌స్టాండింగ్ కొత్త సిక్స్ మెషిన్ అంటూ ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చాడు. తృటిలో సెంచరీ రికార్డు మిస్ అవ్వడం కాస్త దురదృష్టకరం అని చెప్పిన గేల్, భవిష్యత్తులో ఆ ఫీట్‌ను కూడా కచ్చితంగా సాధిస్తాడని కుర్రాడిలో ఉత్సాహాన్ని నింపాడు.

ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ మిస్సవ్వడంపై రియాక్షన్
అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్‌గా నిలిచిన వైభవ్ సూర్యవంశీ మ్యాచ్ అనంతరం సెంచరీ చేజారడం పై ఊహించని విధంగా స్పందించాడు. మ్యాచ్ ఆడుతున్న సమయంలో సెంచరీ రికార్డు గురించి తనకు అసలు తెలియదని, తన ఫోకస్ అంతా కేవలం బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపడం పైనే ఉందని స్పష్టం చేశాడు. జట్టు కోసం వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు రాబట్టడమే తన టార్గెట్ అని, తన ప్లాన్‌కు తగ్గట్టుగా ఆడానని చెప్పాడు. సెంచరీలు చేసే అవకాశాలు భవిష్యత్తులో ఇంకా చాలా వస్తాయని ఎంతో పరిణతితో మాట్లాడాడు.

రికార్డుల రారాజుగా
ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌తో వైభవ్ తన ఖాతాలో మరెన్నో రికార్డులను జమ చేసుకున్నాడు. ఈ సీజన్‌లో కేవలం 15 ఇన్నింగ్స్ ఆడిన అతడు 680 పరుగులు సాధించాడు. అందులో పవర్‌ప్లే లోనే 490 పరుగులు చేసి, గతంలో డేవిడ్ వార్నర్ పేరిట ఉన్న 467 పరుగుల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. ఈ సీజన్‌లో అతడు సాధించిన పరుగుల్లో దాదాపు 88% పరుగులు కేవలం బౌండరీల ద్వారానే రావడం హైలైట్. పదహారు బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి నాకౌట్స్‌లో సురేష్ రైనా రికార్డును కూడా సమం చేశాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌కు తోడుగా ధ్రువ్ జురెల్ కూడా కేవలం 21 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేయడంతో రాజస్థాన్ జట్టు నిర్ణీత ఇరవై ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 243 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఏ దశలోనూ విజయం దిశగా సాగలేదు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ 3 వికెట్లతో చెలరేగగా, నాండ్రే బర్గర్ 2 వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిని దెబ్బకొట్టాడు. ఇషాన్ కిషన్ కేవలం పదకొండు బంతుల్లో 33 పరుగులతో కాస్త మెరిసినా లాభం లేకపోయింది. చివరకు హైదరాబాద్ జట్టు 196 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.

క్వాలిఫైయర్ 2 లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో ఫైట్
ఈ పరాజయంతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. మరోవైపు 47 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించి జోరు మీదున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు రేపు జరగబోయే క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో తలపడనుంది. ఈ కీలక పోరులో గెలిచిన జట్టు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో ఫైనల్‌లో ఆడుతుంది. తమ జట్టు వైభవ్ లాంటి కుర్రాళ్లకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తుందని, అందుకే ఇలాంటి విజయాలు సాధ్యమవుతున్నాయని రాజస్థాన్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ తెలిపాడు. ఇదే జోరుతో రాజస్థాన్ గుజరాత్‌ను ఢీకొట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మరి అక్కడ ఈ కుర్రాడు ఎలాంటి రికార్డులను బ్లాస్ట్ చేస్తాడో చూడాలి.

