వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'వైస్ కెప్టెన్గా' ప్రమోషన్- చిన్నోడికి పెద్ద బాధ్యతలు
వైభవ్ సూర్యవంశీకి వైస్ కెప్టెన్గా ప్రమోషన్- కెరీర్లో దూసుకుపోతున్న చిచ్చరపిడుగు
Published : July 29, 2026 at 7:50 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Vice Captain : టీమ్ఇండియా యంగ్ సెన్సేషన్ 15ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీకి వైస్కెప్టెన్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది. అతడిని అప్కమింగ్ దులీప్ ట్రోఫీలో ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు వైస్కెప్టెన్గా ఎంపిక చేశారు. ఈ టీమ్కు ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. వచ్చే నెల 23న బెంగళూరు వేదికగా ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీకోసం ఈస్ట్ జోన్లో 15మందితో కూడన జట్టును బుధవారం ప్రకటించారు. ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ, అభిమన్యు ఈశ్వరన్, ముకేశ్ కుమార్, షాబాజ్ అహ్మద్, కుమార్ కుశాగ్ర కూడా ఉన్నారు.
కాగా, సూర్యవంశీ ఇటీవల జరిగిన యూకే పర్యటనలో భారత్ తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. అయితే ఆ సీరీస్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయిన వైభవ్, ఆ తర్వాత జరిగిన జింబాబ్వే T20 సిరీస్లో అదరగొట్టాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో 151 రన్స్ చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా నిలిచాడు. ఇప్పుడు ఇంతలోనే దులీప్ ట్రోఫీ జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. జోన్ల మధ్య జరిగే ఈ రెడ్ బాల్ (ఫస్ట్-క్లాస్) పోటీలు ఆగస్టు 23 నుంచి సెప్టెంబర్ 6 వరకు బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో జరగన్నాయి.
తొలి టోర్నీకే వైస్గా
వైభవ్ సూర్యవంశీ తన కెరీర్లో తొలిసారి రెడ్ బాల్ టోర్నమెంట్ ఆడుతున్నాడు. గతేడాది ఐపీఎల్లోకి రాగా, నాలుగు వారాల కిందట టీమ్ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అతి తక్కువ సమయంలోనే వైభవ్ దులీప్ ట్రోఫీకి ఎంపికవ్వడం విశేషం. అందులోనూ తానూ ఆడనున్న తొలి టోర్నీలోనే ఎంతోమంది సీనియర్లు ఉన్నప్పటికీ వైభవ్నే వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపిక చేయడం గమనార్హం. దీంతో ఇప్పట్నుంచే అతడిని అన్ని ఫార్మాట్ల ఆటగాడిగా తీర్చిదిద్దుతున్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలో వైభవ్ రెడ్ బాల్ ఫాల ఎలా ఆడతాడనేది ఆసక్తిగా మారింది.
Vaibhav Sooryavanshi named as the Vice Captain of the East Zone squad in Duleep Trophy. pic.twitter.com/V7m3bealAi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 29, 2026
బంగాల్ నుంచే ఎక్కువ
ఈ జట్టులో ముందుగా ఊహించినట్లుగానే బెంగాల్, జార్ఖండ్ ఆటగాళ్లే ఎక్కువగా ఎంపికైయ్యారు. అలాగే ఈ ఈస్ట్ జోన్లో బిహార్ నుంచి ఆడుతున్న ఏకైక క్రికెటర్ వైభవే. కాగా, ఈ జట్టు ఎంపిక సమావేశం కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జోనల్ సెలెక్టర్లు సీఏబీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ గంగూలీతో సమావేశమయ్యారు.
బిహార్కే గర్వకారణం
ఇక వైభవ్ ఎంపిక కావడంపై బిహార్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు హర్ష్ వర్ధన్ స్పందించారు. వైభవ్ ఎంపికవ్వడం బిహార్కు గర్వకారణం అని అన్నారు. "ఇంత చిన్న వయసులోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్ కావడం బిహార్ క్రికెట్కు ఎంతో గర్వకారణం. తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ స్క్రిల్స్, ఆటలో పట్ల పరిణతి చూపించడం ద్వారా అతడు సెలెక్టర్ల నమ్మకాన్ని సంపాదించుకున్నాడు" అని హర్ష్ వర్ధన్ అన్నారు.
షమీపై ఫోకస్
కాగా, ఈ జట్టులో సీనియర్ పేసర్ అయిన 35 ఏళ్ల షమీ, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత భారత్ తరపున ఆడలేదు. అయితే దేశవాళీ క్రికెట్లో మాత్రం కొనసాగుతూ 2025/26 సీజన్లో బంగాల్ జట్టు తరపున ఆడాడు. అలాగే ఇటీవల ఐపీఎల్లో 2026లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తరపున 13 మ్యాచ్ల్లో ఆడాడు. ఇప్పుడు ఈస్ట్ జోన్ తరఫున బరిలో దిగుతుండడంతో అతడిపై దృష్టి నెలకొంది.
దులీప్ ట్రోఫీ 2026 కోసం ఈస్ట్ జోన్ స్క్వాడ్
అభిమన్యు ఈశ్వరన్ (బంగాల్), సుదీప్ కుమార్ ఘరామి (బంగాల్), షాబాజ్ అహ్మద్ (బంగాల్), సూరజ్ సింధు జైస్వాల్ (బంగాల్), మహ్మద్ షమీ (బంగాల్), ముకేశ్ కుమార్ (బంగాల్), ఇషాన్ కిషన్ (కెప్టెన్, జార్ఖండ్), మోహన్ కుషాగ్రా (జార్ఖండ్), మోహన్ కుశాగ్రా (జార్ఖండ్), విరాట్ సింగ్ (జార్ఖండ్), సుభ్రాంశు సేనాపతి (ఒడిశా), వైభవ్ సూర్యవంశీ (వైస్ కెప్టెన్, బిహార్), డెనిష్ దాస్, అభిజిత్ సర్కార్ (త్రిపుర)
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