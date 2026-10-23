స్టార్ ప్లేయర్కు గాయం- వైభవ్కు రెండో టీ20లో ఛాన్స్ దక్కుతుందా?
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో రెండో టీ20కి భారత్ సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుది జట్టులో చోటు లభించే అవకాశం ఉంది!
Published : October 23, 2026 at 3:00 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi vs NZ : కొద్ది రోజులుగా బెంచ్కే పరిమితమవుతున్న యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి న్యూజిలాండ్తో రెండో టీ20లో తుదిజట్టులో చోటు లభించే అవకాశం ఉంది. అతడు గాయంతో బాధపడుతున్న ఇషాన్ కిషన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. గాయం కారణంగా ఇషాన్ కిషన్ రెండో మ్యాచ్కు దూరం కానున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి స్థానంలో వైభవ్కు బరిలోదిగే అవకాశం ఉన్నట్లు టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ వెల్లడించారు.
గాయంతో దూరం
'ఇషాన్ కిషన్ ప్రస్తుతం గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. గజ్జల్లో నొప్పి కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అందుకే మొదటి మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పు చేశాం. ఇషాన్ను కాకుండా తిలక్ వర్మను వన్ డౌన్లో పంపించాం. ఆ మ్యాచ్లో ఇషాన్ బ్యాటింగ్ చేశాడు. కానీ గాయం కారణంగా అతడు రెండో మ్యాచ్కు దూరం కానున్నాడు. దీంతో తుది జట్టులో స్థానం కోసం వైభవ్ సూర్యవంశీ రేసులో ఉంటాడు. మరోవైపు, బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ ఇషాన్ కిషన్ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుంది' అని కోటక్ పేర్కొన్నారు.
వైభవ్ ఏ స్థానంలో?
ఒకవేళ వైభవ్ తుది జట్టులోకి వస్తే, అతడిని ఏ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు పంపిస్తారు? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎందుకంటే, అతడు ఐపీఎల్ నుంచి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ దాకా ఓపెనర్గానే బరిలోకి దిగాడు. అయితే ఇప్పుడు టీమ్ఇండియాలో సంజు శాంసన్- అభిషేక్ శర్మ జోడీ బాగానే ఉంది. ఈ ఇద్దరూ పోటీపడి మరీ దూకుడుగా ఆడుతున్నారు. అటు వైభవ్కు కూడా దూకుడుగా ఆడగల ఆటగాడే. దీంతో ఓపెనర్లుగా మేనేజ్మెంట్ ఎవరెవరిని పంపిస్తుందో చూడాలి. అయితే గతంలో సంజుకు వన్ డౌన్ అంతకంటే కింది స్థానాల్లో ఆడిన అనుభవం ఉంది.
రేపే రెండో టీ20
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టుతో భారత్ శనివారం (అక్టోబర్ 24) రెండో మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ కూడా హెగ్లీ ఓవల్ వేదికగానే జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. నిన్న జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కివీస్ నిర్దేశించిన 226 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని మరో రెండు బంతులు ఉండగానే ఛేదించింది. ఛేదనలో శాంసన్ (67), అయ్యర్ (42), నమన్ ధీర్ (42) రాణించారు.