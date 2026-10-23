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స్టార్ ప్లేయర్​కు గాయం- వైభవ్​కు రెండో టీ20లో ఛాన్స్ దక్కుతుందా?

న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో రెండో టీ20కి భారత్ సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుది జట్టులో చోటు లభించే అవకాశం ఉంది!

Vaibhav Sooryavanshi
వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2026 at 3:00 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi vs NZ : కొద్ది రోజులుగా బెంచ్​కే పరిమితమవుతున్న యువ సంచలనం వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి న్యూజిలాండ్​తో రెండో టీ20లో తుదిజట్టులో చోటు లభించే అవకాశం ఉంది. అతడు గాయంతో బాధపడుతున్న ఇషాన్ కిషన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. గాయం కారణంగా ఇషాన్ కిషన్ రెండో మ్యాచ్‌కు దూరం కానున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి స్థానంలో వైభవ్​కు బరిలోదిగే అవకాశం ఉన్నట్లు టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్‌ కోచ్ సితాన్షు కోటక్‌ వెల్లడించారు.

గాయంతో దూరం
'ఇషాన్‌ కిషన్ ప్రస్తుతం గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. గజ్జల్లో నొప్పి కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అందుకే మొదటి మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​లో మార్పు చేశాం. ఇషాన్​ను కాకుండా తిలక్ వర్మను వన్ డౌన్​లో పంపించాం. ఆ మ్యాచ్​లో ఇషాన్ బ్యాటింగ్ చేశాడు. కానీ గాయం కారణంగా అతడు రెండో మ్యాచ్​కు దూరం కానున్నాడు. దీంతో తుది జట్టులో స్థానం కోసం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ రేసులో ఉంటాడు. మరోవైపు, బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ ఇషాన్ కిషన్ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుంది' అని కోటక్ పేర్కొన్నారు.

వైభవ్ ఏ స్థానంలో?
ఒకవేళ వైభవ్ తుది జట్టులోకి వస్తే, అతడిని ఏ స్థానంలో బ్యాటింగ్​కు పంపిస్తారు? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎందుకంటే, అతడు ఐపీఎల్ నుంచి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ దాకా ఓపెనర్​గానే బరిలోకి దిగాడు. అయితే ఇప్పుడు టీమ్ఇండియాలో సంజు శాంసన్- అభిషేక్ శర్మ జోడీ బాగానే ఉంది. ఈ ఇద్దరూ పోటీపడి మరీ దూకుడుగా ఆడుతున్నారు. అటు వైభవ్​కు కూడా దూకుడుగా ఆడగల ఆటగాడే. దీంతో ఓపెనర్లుగా మేనేజ్​మెంట్ ఎవరెవరిని పంపిస్తుందో చూడాలి. అయితే గతంలో సంజుకు వన్​ డౌన్ అంతకంటే కింది స్థానాల్లో ఆడిన అనుభవం ఉంది.

రేపే రెండో టీ20
న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టుతో భారత్ శనివారం (అక్టోబర్ 24) రెండో మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్​ కూడా హెగ్లీ ఓవల్​ వేదికగానే జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. నిన్న జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో భారత్ 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కివీస్ నిర్దేశించిన 226 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని మరో రెండు బంతులు ఉండగానే ఛేదించింది. ఛేదనలో శాంసన్ (67), అయ్యర్ (42), నమన్ ధీర్ (42) రాణించారు.

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