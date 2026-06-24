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వైభవ్​ యూకేలో అరంగేట్రం చేస్తే అది చరిత్రే: భారత్, ఐర్లాండ్ మాజీ ఆటగాడు నరసింహారావు

ఐర్లాండ్‌లో వైభవ్ అరంగేట్రం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న యూకే ఫ్యాన్స్- స్టేడియం కెపాసిటీ తక్కువ ఉండటంతో టికెట్ల కోసం భారీ డిమాండ్- వైభవ్ ఆటతీరు లెజెండ్ గ్యారీ సోబర్స్ లాగా ఉందన్న నరసింహారావు

vaibhav sooryavanshi
vaibhav sooryavanshi (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 4:15 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi India Debut : టీమ్​ఇండియా యువ జట్టు ఐర్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. జూన్ 26న బెల్ఫాస్ట్‌లో జరగనున్న మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌ ద్వారానే వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అరంగేట్రం చేయనున్నారు. ఈ మ్యాచ్​లో క్రీజులోకి దిగితే అది చరిత్రే అవుతుందని, ఈ వండర్ కిడ్ అరంగేట్రం కోసం యూరోప్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని మాజీ క్రికెటర్ ఎంవీ నరసింహారావు పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు ఆయన ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కుర్రాడికి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కేవలం మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా వైభవ్ బ్యాటింగ్ చూడటానికి జనాలు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

ఎంవీ నరసింహారావు ఎవరంటే!
ఎంవీ నరసింహారావుకు భారత్, ఐర్లాండ్ రెండు దేశాల తరఫున ఆడిన అరుదైన రికార్డు ఉంది. మన దేశానికి నాలుగు టెస్టులు ఆడిన ఆయన 1986-87లో హైదరాబాద్‌కు రంజీ ట్రోఫీ అందించారు. ఆ తర్వాత 1990లలో ఐర్లాండ్ జాతీయ జట్టుకు ఆడారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కోచ్‌గా మారి ఐర్లాండ్‌లో ఇయాన్ మోర్గాన్ లాంటి వారికి శిక్షణ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్‌లో తొలి అకాడమీ పెట్టి వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ మిథాలీ రాజ్ తిలక్ వర్మలకు కోచింగ్ ఇచ్చారు. ఇలా మూడున్నర దశాబ్దాల సేవలకు గాను బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎంబీఈ పురస్కారం అందుకున్న తొలి భారతీయ టెస్ట్ క్రికెటర్‌గా నిలిచారు. అందుకే రెండు దేశాలతో అనుబంధం ఉన్న ఆయన మాటలకు ఇప్పుడు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.

టికెట్ల కోసం భారీ డిమాండ్
ఐర్లాండ్‌లోని బెల్ఫాస్ట్ స్టేడియంలో కేవలం ఏడు వేల సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ వైభవ్ ఆటను డైరెక్ట్‌గా చూసేందుకు పారిస్ లాంటి ఇతర దేశాల నుంచి కూడా అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారని నరసింహారావు చెప్పారు. ఈ మ్యాచ్ కోసం టికెట్లకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడిందని నిర్వాహకులు కూడా సీట్లు పెంచే ఆలోచనలో ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ పదిహేనేళ్ల వయసులో అతను అరంగేట్రం చేస్తే అది కచ్చితంగా ఒక రికార్డ్ అవుతుందని ఆయన ప్రశంసించారు. గడిచిన పది రోజులుగా ఐర్లాండ్ అంతటా వైభవ్ పేరు గట్టిగా మారుమోగుతోందని ఈ కుర్రాడి ఆటను కళ్లారా చూసేందుకు జనాలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారని ఆయన వివరించారు.

ఇంగ్లాండ్‌లో కష్టం
ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ సిక్సర్ల మోతను టీవీల్లో చాలా స్పష్టంగా చూశానని చెప్పిన నరసింహారావు ఐర్లాండ్ పిచ్‌లపై ఈ కుర్రాడు తనదైన స్టైల్‌లో రెచ్చిపోవడం ఖాయం అని జోస్యం చెప్పారు. అక్కడి వికెట్లు కాస్త స్లోగా ఉంటాయని పేస్ బౌలర్లు కూడా పెద్దగా లేకపోవడం వైభవ్‌కు బాగా కలిసి వస్తుందని ఆయన గుర్తుచేశారు. అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్వేచ్ఛగా బ్యాటింగ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందన్నారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ టూర్‌లో మాత్రం అసలైన సవాల్ ఎదురవుతుందని అక్కడి వాతావరణం పిచ్ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతాయని హెచ్చరించారు. బంతి గాల్లో ఎక్కువగా స్వింగ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడితే ఈ కుర్రాడికి తిరుగుండదని ఆయన సూచించారు.

'గ్యారీ సోబర్స్ గుర్తొస్తున్నాడు'
ఈ కుర్రాడి బ్యాటింగ్ స్టైల్ చూస్తుంటే తనకు వెస్టిండీస్ లెజెండ్ గ్యారీ సోబర్స్ గుర్తొస్తున్నాడని నరసింహారావు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. బ్యాట్ పట్టుకునే విధానం బంతిని అంచనా వేసే తీరు అచ్చం సోబర్స్ లాగానే ఉన్నాయని కితాబిచ్చారు. దేవుడు ఇచ్చిన ఇంత మంచి టాలెంట్‌ను కాపాడుకోవాలంటే సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా ఎప్పుడూ సింపుల్‌గా ఉండాలని సలహా ఇచ్చారు. ఫిట్‌నెస్ విషయంలో క్రమశిక్షణతో ఉంటూ ఎంత క్రేజ్ వచ్చినా నేల మీదే ఉంటే భవిష్యత్తులో సూపర్ స్టార్ అవ్వడం పక్కా అని అన్నారు. ప్రతి పిచ్‌కి తగ్గట్లుగా ఆటను మార్చుకుంటే వైభవ్‌ను ఆపడం ఎవరి తరం కాదని ఆయన ఎంతో నమ్మకంగా చెప్పారు.

అరుదైన అవకాశం
గతంలో ఇండియా ఐర్లాండ్ రెండు దేశాల తరఫున ఆడిన నరసింహారావుకు ఇప్పుడు ఒక అరుదైన గౌరవం దక్కనుంది. జూన్ 28న జరిగే రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కు ముందు ఆయన స్థానిక మైదానంలో ప్రత్యేకంగా బెల్ మోగించనున్నారు. ఇది తనకు ఎంతో ఎమోషనల్ మూమెంట్ అని మూడు దశాబ్దాలుగా ఐరిష్ క్రికెట్‌తో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇదే పర్యటనలో ఉన్న టీమ్​ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మకు కూడా నరసింహారావు గతంలో కోచింగ్ ఇవ్వడం విశేషం. ఏదేమైనా పదిహేనేళ్ల వయసులో వైభవ్ అరంగేట్రం కోసం యూరోప్ మొత్తం ఎదురుచూడటం నిజంగా గ్రేట్ అని ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు.

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