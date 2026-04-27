'ఫొటోకు రూ.100 తీసుకుంటా'- సెల్ఫీ కోసం వచ్చిన చిన్నారులతో వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రాంక్!

ఐపీఎల్ 2026- చిన్నారులను ఆటపట్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఫొటో దిగాలంటే రూ. 100 ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్- వీడియో వైరల్!
Published : April 27, 2026 at 4:02 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Fun : వైభవ్ సూర్యవంశీ మైదానంలో ఎంత అగ్రెసివ్గా ఉంటాడో మనమంతా ఈ ఐపీఎల్లో చూస్తున్నాం. కానీ మైదానం వెలుపల అతడు అంతకంటే ఫన్నీగా ఉంటాడు. తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో అది క్లారిటీగా కనిపించింది. తనతో ఫొటో దిగడం కోసం వచ్చిన చిన్నారులను వైభవ్ ఆటపట్టిస్తూ కనిపించాడు. ఈ వీడియో నెటిజన్లకు నవ్వులు పూయిస్తుంది.
ఒక్కో ఫొటోకు రూ.100!
ఏప్రిల్ 28న పంజాబ్ కింగ్స్తో రాజస్థాన్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్ జట్టు చండీగఢ్కు పయనమైంది. ఈ క్రమంలో ఎయిర్పోర్టులో వెయిటింగ్ హాల్లో రాజస్థాన్ ఆటగాళ్లు కూర్చొని ఉండగా, ఫొటో కావాలంటూ ఇద్దరు పిల్లలు వైభవ్ వద్దకు వచ్చారు. అయితే తనతో ఫొటో దిగాలంటే రూ.100 ఛార్జ్ చేస్తానంటూ ఆ చిన్నారులతో వైభవ్ ప్రాంక్ చేశాడు. 'నిజం చెప్తున్నా, ఒక్కో ఫొటో దిగాలంటే నేను రూ.100 తీసుకుంటాను. మీకు ఫొటో కావాలంటే డబ్బులిచ్చి దిగండి' అని అన్నాడు.
అది నమ్మేసిన బుడ్డోడు వెంటనే రూ.200 తీసుకొచ్చాడు. ఆ డబ్బులు తీసుకొని తమ ఇద్దరితో ఫొటో దిగాల్సిందిగా కోరాడు. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా ఒక్కసారిగా నవ్వేసుకున్నారు. 'తమ్ముుడు, మిమ్మల్ని ఆట పట్టించడానికే అలా చేశాను. డబ్బులేం వద్దు' అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు. అలాగే పిల్లలతో ఫొటో కూడా దిగాడు. ఎయిర్ పోర్ట్లో జరిగిన ఈ సరదా సన్నవేశాన్ని రాజస్థాన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. 'ఫీల్డ్లో గంభీరంగా కనిపించినా, చిన్నోడు మైదానం బయట భలే కామెడీగా ఉన్నాడు' అంటూ నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు
Baccha party always a step ahead 😂 pic.twitter.com/locrozR0Yh— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 27, 2026
ఇక వైభవ్ ప్రదర్శన విషయానికొస్తే, ఈ సీజన్లో అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. తనదైన బ్యాటింగ్ శైలితో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు మెరుపు ఆరంభాలు ఇస్తున్నాడు. ప్రస్తుత సీజన్లో ఇప్పటిదాకా వైభవ్ 8 మ్యాచ్లు ఆడాడు. 234.87 స్టైక్ రేట్తో 357 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ (సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై), 2 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.