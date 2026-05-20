రోహిత్, విరాట్ వల్లే కాలేదు కానీ వైభవ్ చేసి చూపించాడు- IPL చరిత్రలోనే భారత తొలి బ్యాటర్​గా రికార్డ్!

మరో భారీ ఇన్నింగ్స్​తో రెచ్చిపోయిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- లఖ్​నవూతో మ్యాచ్​లో పలు రికార్డులు బ్రేక్!

Published : May 20, 2026 at 1:07 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi IPL Records : రాజస్థాన్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సంచలన ఇన్నింగ్స్​తో ట్రెండింగ్​లోకి వచ్చాడు. తాజాగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో మ్యాచ్​లో 38 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు బాది విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఈ క్రమంలోనే వైభవ్ పలు రికార్డులు నమోదు చేశాడు. అవేంటంటే?

భారత తొలి బ్యాటర్​గా!
ఈ సీజన్​లో వైభవ్ ఇప్పటిదాకా 53 సిక్స్​లు బాదాడు. దీంతో ఐపీఎల్​లో సింగిల్ ఎడిషన్​లో 50+ సిక్స్​లు బాదిన భారత తొలి బ్యాటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. అతడి తర్వాత సన్​రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు 2024లో 42 సిక్స్​లు బాదాడు.​ ఇక ఓవరాల్​గా ఐపీఎల్​లో ఒకే సీజన్​లో ఎక్కువ సిక్స్​లు కొట్టిన బ్యాటర్​గా క్రిస్ గేల్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు 2012లో 59 సిక్స్​లు బాదాడు.

రో-ోకో వల్ల కూడా కాలేదు
అయితే ఐపీఎల్​లో తొలి సీజన్ నుంచి ఆడుతున్న విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మకు సైతం ఏ ఎడిషన్​లోనూ ఈ ఫీట్ సాధ్యం కాలేదు. ఈ స్టార్ క్రికెటర్లు తమతమ కెరీర్​లో ఐపీఎల్​లో సింగిల్ ఎడిషన్​లో 50 సిక్స్​లు బాదలేదు. కానీ, పట్టుమని పాతిక మ్యాచ్​లు కూడా ఆడని వైభవ్ తన కెరీర్​లో రెండో సీజన్​లోనే ఈ ఆరుదైన ఫీట్ సాధించాడు.

అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డ్!
ప్రస్తుత ఎడిషన్​లో వైభవ్ తాజా మ్యాచ్​తో 500 పరుగుల మార్క్ దాటేశాడు. ఇప్పటిదాకా 13 మ్యాచ్​ల్లో 579 పరుగులు చేసిన అతడు టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో ప్రపంచంలోని ఏ టీ20 లీగ్​లో అయినా 500+ పరుగుల మార్క్ టచ్ చేసిన అతిచిన్న వయసున్న క్రికెటర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఇది ఐపీఎలే కాదు, వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా. ప్రస్తుతం అతడి వయసు 15ఏళ్లు.

స్ట్రైక్ రేట్​లో వారెవ్వా!
ఈ సీజన్​లో వైభవ్ క్రీజులోవచ్చడంటే చాలు ఫోర్లు, సిక్సలతో తొలి ఓవర్ నుంచే బాదడం షురూ చేస్తున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక స్టైక్ రేట్​తో 500+ పరుగులు చేసిన రికార్డు కొట్టాడు. ప్రస్తుతం అతడి స్టైక్ రేట్ 233గా ఉంది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఆండ్రీ రస్సెల్ 205 (2019 లో) స్ట్రైక్ రేట్​ పేరిట ఉండేది. ఈ లిస్ట్​లో వరుసగా అభిషేక్ శర్మ 202, నికోలస్ పూరణ్ 196 (2025లో), ట్రావిస్ హెడ్ (2024లో) 192 స్ట్రైక్ రేట్​తో ఉన్నారు

బౌండరీలతోనే 500+ రన్స్!
13 మ్యాచ్​ల్లో వైభవ్ 579 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 50 ఫోర్లు, 53 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. అంటే బౌండరీలతోనే వైభవ్​ 518 రన్స్ సాధించడన్నమాట! ఈ సీజన్​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్​గా వైభవ్ టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఆరెంజ్ క్యాప్ ప్రస్తుతం అతడి దగ్గరే ఉంది.

మూడో ఆటగాడిగా ఘనత!
అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేయకముందే ఐపీఎల్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన మూడో అన్​క్యాప్డ్​ బ్యాటర్​గా వైభవ్ కొనసాగుతున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​తో రాజస్థాన్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (573 రన్స్, 2024లో)​ను అధిగమించాడు. కాగా ఈ లిస్ట్​లో రాజస్థాన్ యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు 2023లో రాజస్థాన్ తరఫున 625 పరుగులు చేశాడు. జైస్వాల్ తర్వాత రెండో స్థానంలో షాన్ మార్ష్ ఉన్నాడు. మార్ష్ 2018లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున 616 పరుగులు సాధించాడు. అయితే రాజస్థాన్ ఇంకో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అలాగే ప్లేఆఫ్స్​కు క్వాలిఫై అయితే అక్కడా ఇంకో రెండు, మూడు మ్యాచ్​లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ జైస్వాల్ రికార్డు ఈ సీజన్​లోనే బ్రేక్ అయినా ఆశ్చర్యం లేదు!

