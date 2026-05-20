రోహిత్, విరాట్ వల్లే కాలేదు కానీ వైభవ్ చేసి చూపించాడు- IPL చరిత్రలోనే భారత తొలి బ్యాటర్గా రికార్డ్!
మరో భారీ ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- లఖ్నవూతో మ్యాచ్లో పలు రికార్డులు బ్రేక్!
Published : May 20, 2026 at 1:07 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi IPL Records : రాజస్థాన్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సంచలన ఇన్నింగ్స్తో ట్రెండింగ్లోకి వచ్చాడు. తాజాగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో మ్యాచ్లో 38 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు బాది విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఈ క్రమంలోనే వైభవ్ పలు రికార్డులు నమోదు చేశాడు. అవేంటంటే?
భారత తొలి బ్యాటర్గా!
ఈ సీజన్లో వైభవ్ ఇప్పటిదాకా 53 సిక్స్లు బాదాడు. దీంతో ఐపీఎల్లో సింగిల్ ఎడిషన్లో 50+ సిక్స్లు బాదిన భారత తొలి బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. అతడి తర్వాత సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు 2024లో 42 సిక్స్లు బాదాడు. ఇక ఓవరాల్గా ఐపీఎల్లో ఒకే సీజన్లో ఎక్కువ సిక్స్లు కొట్టిన బ్యాటర్గా క్రిస్ గేల్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు 2012లో 59 సిక్స్లు బాదాడు.
రో-ోకో వల్ల కూడా కాలేదు
అయితే ఐపీఎల్లో తొలి సీజన్ నుంచి ఆడుతున్న విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మకు సైతం ఏ ఎడిషన్లోనూ ఈ ఫీట్ సాధ్యం కాలేదు. ఈ స్టార్ క్రికెటర్లు తమతమ కెరీర్లో ఐపీఎల్లో సింగిల్ ఎడిషన్లో 50 సిక్స్లు బాదలేదు. కానీ, పట్టుమని పాతిక మ్యాచ్లు కూడా ఆడని వైభవ్ తన కెరీర్లో రెండో సీజన్లోనే ఈ ఆరుదైన ఫీట్ సాధించాడు.
𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩, 𝙪𝙣𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧𝙨. 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) May 19, 2026
Vaibhav Sooryavanshi making history one six at a time! 🚀#TATAIPL #VaibhavSooryavanshi #RRvLSG pic.twitter.com/pagvypNBXu
అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డ్!
ప్రస్తుత ఎడిషన్లో వైభవ్ తాజా మ్యాచ్తో 500 పరుగుల మార్క్ దాటేశాడు. ఇప్పటిదాకా 13 మ్యాచ్ల్లో 579 పరుగులు చేసిన అతడు టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో ప్రపంచంలోని ఏ టీ20 లీగ్లో అయినా 500+ పరుగుల మార్క్ టచ్ చేసిన అతిచిన్న వయసున్న క్రికెటర్గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఇది ఐపీఎలే కాదు, వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా. ప్రస్తుతం అతడి వయసు 15ఏళ్లు.
స్ట్రైక్ రేట్లో వారెవ్వా!
ఈ సీజన్లో వైభవ్ క్రీజులోవచ్చడంటే చాలు ఫోర్లు, సిక్సలతో తొలి ఓవర్ నుంచే బాదడం షురూ చేస్తున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక స్టైక్ రేట్తో 500+ పరుగులు చేసిన రికార్డు కొట్టాడు. ప్రస్తుతం అతడి స్టైక్ రేట్ 233గా ఉంది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఆండ్రీ రస్సెల్ 205 (2019 లో) స్ట్రైక్ రేట్ పేరిట ఉండేది. ఈ లిస్ట్లో వరుసగా అభిషేక్ శర్మ 202, నికోలస్ పూరణ్ 196 (2025లో), ట్రావిస్ హెడ్ (2024లో) 192 స్ట్రైక్ రేట్తో ఉన్నారు
At just 15, Vaibhav is 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙𝙨 & 𝙡𝙚𝙖𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙡𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙗𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙. 🤯#VaibhavSooryavanshi now holds the record for the HIGHEST strike rate in a single season! 🙌#TATAIPL #VaibhavSooryavanshi #RRvLSG pic.twitter.com/AHUGAcfYho— Star Sports (@StarSportsIndia) May 19, 2026
బౌండరీలతోనే 500+ రన్స్!
13 మ్యాచ్ల్లో వైభవ్ 579 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 50 ఫోర్లు, 53 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. అంటే బౌండరీలతోనే వైభవ్ 518 రన్స్ సాధించడన్నమాట! ఈ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా వైభవ్ టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఆరెంజ్ క్యాప్ ప్రస్తుతం అతడి దగ్గరే ఉంది.
మూడో ఆటగాడిగా ఘనత!
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేయకముందే ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన మూడో అన్క్యాప్డ్ బ్యాటర్గా వైభవ్ కొనసాగుతున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో రాజస్థాన్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (573 రన్స్, 2024లో)ను అధిగమించాడు. కాగా ఈ లిస్ట్లో రాజస్థాన్ యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 2023లో రాజస్థాన్ తరఫున 625 పరుగులు చేశాడు. జైస్వాల్ తర్వాత రెండో స్థానంలో షాన్ మార్ష్ ఉన్నాడు. మార్ష్ 2018లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున 616 పరుగులు సాధించాడు. అయితే రాజస్థాన్ ఇంకో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అలాగే ప్లేఆఫ్స్కు క్వాలిఫై అయితే అక్కడా ఇంకో రెండు, మూడు మ్యాచ్లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ జైస్వాల్ రికార్డు ఈ సీజన్లోనే బ్రేక్ అయినా ఆశ్చర్యం లేదు!
టీమ్ఇండియాలోకి వైభవ్ సూర్యవంశీ- భారత జట్టును ప్రకటించిన BCCI
వైభవ్ సంచలన ఫామ్- టీమ్ఇండియాలోకి ఎంట్రీ సాధ్యమే కానీ- మంజ్రేకర్ మాటల్లో షాకింగ్ ట్విస్ట్