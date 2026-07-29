వారెవ్వా! 230 స్థానాలు ఎగబాకిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ర్యాంకింగ్స్లో రాకెట్లాగా దూసుకొచ్చిన చిచ్చరపిడుగు
లేటెస్ట్ టీ20 ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన ఐసీసీ- రాకెట్లాగా దూసుకొచ్చిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ప్రస్తుతం ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాడంటే?
Published : July 29, 2026 at 3:41 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Ranking : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సంచలనం సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ లేటెస్ట్గా ప్రకటించిన ర్యాంకుల్లో ఎకంగా 230 స్థానాలు ఎగబాకాడు. దీంతో వైభవ్ రాకెట్లాగా టాప్ 50లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం 536 రేటింగ్స్తో 48వ స్థానంలో ఉన్నాడు. భారత మరో యంగ్ సెన్సేషన్ ఇషాన్ కిషణ్ టాప్ ప్లేస్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఓపెనర్ అభిషేర్ శర్మ ఒక స్థానం కోల్పోయి మూడో ప్లేస్కు పడిపోయాడు.
278 నుంచి 48వ స్థానానికి
ఈనెల 04న వైభవ్ ఇంగ్లాండ్తో టీ20 సిరీస్లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. అయితే ఆ సిరీస్లో వైభవ్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. పెద్దగా పరుగులేమీ చేయలేదు. కానీ రీసెంట్గా జింబాబ్వే పర్యటనలో మాత్రం ఈ చిచ్చరపిడుగు విరుచుకుపడ్డాడు. జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల T20 సిరీస్లో రెండు అర్ధశతకాలు సాధించి సత్తా చాటాడు. మొత్తం 151 పరుగులు చేశాడు. యావరేజ్ 50.33గా ఉంది. అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో 15 ఏళ్ల వైభవ్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. దీని ఫలితంగా తాజా ఐసీసీ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ పుంజుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్ తర్వాత 278వ స్థానంలో ఉన్న అతడు, ఇప్పుడు 48వ స్థానానికి ఎగబాకాడు.
అభిషేక్ శర్మకు ఎదురుదెబ్బ- పుంజుకున్న తిలక్
జింబాబ్వేతో పర్యటనలో స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ అతడు సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యాడు. ఓవరాల్గా మూడు మ్యాచ్ల్లో అభిషేక్ కేవలం 11 పరుగులే చేశాడు. దీంతో అతడు ఒక స్థానం కోల్పోయాడు. ప్రస్తుతం 819 రేటింగ్స్తో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. అలాగే ఈ సిరీస్లో 145 పరుగులతో రాణించిన ఇషాన్ కిషన్ 910 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. మరోవైపు, భారత వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ కూడా తన ర్యాంకింగ్ను మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్లో ఇబ్బంది పడిన తిలక్, జింబాబ్వేతో సిరీస్లోని మూడు ఇన్నింగ్స్లలో 77 పరుగులు (ఒక హాఫ్ సెంచరీ) చేశాడు. దీంతో అతడు రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన హ్యారీ బ్రూక్, జోస్ బట్లర్ను అధిగమించి 750 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు.
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over 😲https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 910 రేటింగ్స్
- సాహిల్ ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 848 రేటింగ్స్
- అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 819 రేటింగ్స్
- ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్) - 799 రేటింగ్స్
- పాథుమ్ నిస్సంక (శ్రీలంక) - 751 రేటింగ్స్