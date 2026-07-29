ETV Bharat / sports

వారెవ్వా! 230 స్థానాలు ఎగబాకిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ర్యాంకింగ్స్​లో రాకెట్​లాగా దూసుకొచ్చిన చిచ్చరపిడుగు

లేటెస్ట్ టీ20 ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన ఐసీసీ- రాకెట్​లాగా దూసుకొచ్చిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ప్రస్తుతం ఏ ప్లేస్​లో ఉన్నాడంటే?

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi Ranking : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సంచలనం సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ లేటెస్ట్​గా ప్రకటించిన ర్యాంకుల్లో ఎకంగా 230 స్థానాలు ఎగబాకాడు. దీంతో వైభవ్ రాకెట్​లాగా టాప్ 50లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం 536 రేటింగ్స్​తో 48వ స్థానంలో ఉన్నాడు. భారత మరో యంగ్ సెన్సేషన్ ఇషాన్ కిషణ్ టాప్​ ప్లేస్​లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఓపెనర్ అభిషేర్ శర్మ ఒక స్థానం కోల్పోయి మూడో ప్లేస్​కు పడిపోయాడు.

278 నుంచి 48వ స్థానానికి
ఈనెల 04న వైభవ్ ఇంగ్లాండ్​తో టీ20 సిరీస్​లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. అయితే ఆ సిరీస్​లో వైభవ్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. పెద్దగా పరుగులేమీ చేయలేదు. కానీ రీసెంట్​గా జింబాబ్వే పర్యటనలో మాత్రం ఈ చిచ్చరపిడుగు విరుచుకుపడ్డాడు. జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల T20 సిరీస్‌లో రెండు అర్ధశతకాలు సాధించి సత్తా చాటాడు. మొత్తం 151 పరుగులు చేశాడు. యావరేజ్ 50.33గా ఉంది. అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో 15 ఏళ్ల వైభవ్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. దీని ఫలితంగా తాజా ఐసీసీ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ పుంజుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో సిరీస్ తర్వాత 278వ స్థానంలో ఉన్న అతడు, ఇప్పుడు 48వ స్థానానికి ఎగబాకాడు.

అభిషేక్ శర్మకు ఎదురుదెబ్బ- పుంజుకున్న తిలక్
జింబాబ్వేతో పర్యటనలో స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ అతడు సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితమయ్యాడు. ఓవరాల్​గా మూడు మ్యాచ్​ల్లో అభిషేక్ కేవలం 11 పరుగులే చేశాడు. దీంతో అతడు ఒక స్థానం కోల్పోయాడు. ప్రస్తుతం 819 రేటింగ్స్​తో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. అలాగే ఈ సిరీస్​లో 145 పరుగులతో రాణించిన ఇషాన్ కిషన్ 910 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. మరోవైపు, భారత వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ కూడా తన ర్యాంకింగ్‌ను మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో సిరీస్‌లో ఇబ్బంది పడిన తిలక్, జింబాబ్వేతో సిరీస్‌లోని మూడు ఇన్నింగ్స్‌లలో 77 పరుగులు (ఒక హాఫ్ సెంచరీ) చేశాడు. దీంతో అతడు రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన హ్యారీ బ్రూక్, జోస్ బట్లర్‌ను అధిగమించి 750 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 910 రేటింగ్స్
  • సాహిల్ ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 848 రేటింగ్స్
  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 819 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్) - 799 రేటింగ్స్
  • పాథుమ్ నిస్సంక (శ్రీలంక) - 751 రేటింగ్స్

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI T20 RANK
T20 RANKINGS 2026
ICC RANKINGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.