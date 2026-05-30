వైభవ్ ఊచకోత బ్యాటింగ్ వెనుక అసలు సీక్రెట్- కోచ్లు చెప్పిన ఆసక్తికర విషయాలు ఇవే!
ఎలిమినేటర్లో సన్ రైజర్స్పై వైభవ్ ఊచకోత - బుమ్రా, కమిన్స్ లాంటి దిగ్గజాలకే చుక్కలు!
Published : May 30, 2026 at 11:00 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో క్రికెట్ అంటే పెద్దగా తెలియని వాళ్ళను కూడా ఆకర్షించిన ఒకే ఒక్క కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో కేవలం 29 బంతుల్లోనే 97 పరుగులు చేసి సంచలనం సృష్టించిన ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడి బ్యాటింగ్కు యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచం ఫిదా అయింది. అలాగే నిన్న గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓడిపోయినప్పటికీ, వైభవ్ మాత్రం 47 బంతుల్లో 96 రన్స్ చేసి మరోసారి తన సత్తా చాటాడు. ఇంత చిన్న వయసులో అంతటి ఒత్తిడిని తట్టుకొని చెలరేగిన ఆ కుర్రాడి బ్యాటింగ్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటి, అతని చిన్ననాటి కోచ్లు చెబుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
5 ఏళ్ల వయసులోనే మొదలైన ప్రయాణం
ఈ 15 ఏళ్ల పవర్ హిట్టర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ స్వస్థలం బీహార్ అని అందరికీ తెలిసిందే. ఇక తండ్రి చిన్నప్పుడే తన పరిధిలో క్రికెట్ ఆటను అలవాటు చేశాడు. అయితే అతని క్రికెట్ ప్రయాణం ఏ పెద్ద కార్పొరేట్ అకాడమీలోనో ప్రారంభం కాలేదు. ముజఫర్పూర్లోని ఒక సాధారణ ముఖర్జీ సెమినరీ మైదానంలో అతని పునాది పడింది. రంజీ ఆటగాడు, వైభవ్ మొదటి కోచ్ అయిన అతుల్ ప్రియంకర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కేవలం 5 ఏళ్ల వయసులోనే వైభవ్ తన వద్దకు క్రికెట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాడట. దాదాపు 3 ఏళ్ల పాటు అక్కడ అకాడమీలోనే ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మెరుగైన వసతుల కోసం, ఇంకా పెద్ద ఆటగాళ్లతో ఆడటం కోసం తాజ్పూర్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఇక అక్కడ కోచ్ మనీష్ ఓజా దగ్గర తన ఆటను మరింత మెరుగుపరుచుకున్నాడు.
దిగ్గజ బౌలర్లకు కూడా భయపడని తత్వం
వైభవ్కు ఆటలో ఉన్న అతి పెద్ద బలం ఎవరికీ భయపడకుండా ఆడే తత్వం అని కోచ్ అతుల్ చెబుతున్నాడు. క్రీజులో ఉన్నప్పుడు బౌలర్ ఎవరు, అతని రికార్డు ఏంటి అనే విషయాలను వైభవ్ అస్సలు పట్టించుకోడట. ఈ సీజన్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్యాట్ కమిన్స్, జోష్ హేజిల్వుడ్ లాంటి వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్ల బౌలింగ్లో కూడా అతను ఏమాత్రం భయపడకుండా భారీ సిక్సర్లు కొట్టిన విధానమే అందుకు నిదర్శనం. కేవలం బంతిని మాత్రమే చూసి ఆడటం అతని స్టైల్ అని, అవుట్ అవుతానేమో అనే భయం అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి అస్సలు లేదని అతుల్ స్పష్టం చేశాడు.
టెస్ట్ క్రికెట్లో కూడా
కేవలం టీ20 ఫార్మాట్లో మాత్రమే కాకుండా వైభవ్కు టెస్ట్ క్రికెట్లో కూడా మంచి పట్టు ఉందని కోచ్ అతుల్ గుర్తు చేశాడు. అండర్ 19 స్థాయిలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు టెస్ట్ ఫార్మాట్లో అతను సెంచరీ సాధించి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు. అతని బేసిక్స్ చాలా బలంగా ఉన్నాయని, సరైన అవకాశాలు ఇస్తూ కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తే భవిష్యత్తులో టెస్ట్ క్రికెట్లో కూడా అతను అద్భుతాలు చేస్తాడని అతుల్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. చిన్న వయసు నుంచే భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడటం అతనికి అలవాటుగా మారిపోయిందని ప్రశంసించాడు.
ద్రవిడ్, సంగక్కర సపోర్ట్
ఇక వైభవ్ మరో కోచ్ మనీశ్ ఓజా కూడా తన శిష్యుడి ఆట తీరుపై ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఐపీఎల్లో ఈ స్థాయి బ్యాటింగ్ ఊరికే రాదని, దీని వెనుక ఏళ్ల తరబడి శ్రమ, క్రమశిక్షణ దాగి ఉన్నాయని మనీశ్ అన్నాడు. గత సీజన్లో దిగ్గజ క్రికెటర్ రాహుల్ ద్రవిడ్ పర్యవేక్షణలో ఆడిన వైభవ్, ఇప్పుడు కుమార సంగక్కర లాంటి లెజెండ్ మార్గదర్శకత్వంలో రాటుదేలుతున్నాడు. అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ సమయంలో భారీ ఇన్నింగ్స్లను కొనసాగించలేకపోవడం అతని బలహీనతగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దుకుని ఎంతో మెచ్యూరిటీతో ఆడుతున్నాడని మనీష్ వివరించాడు.
జాతీయ జట్టుకు ఆడేందుకు రెడీ
ప్రస్తుతం ఆడుతున్న తీరు చూస్తుంటే జాతీయ జట్టు తరఫున ఆడేందుకు వైభవ్ పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాడని అతని కోచ్లు ఇద్దరూ నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. అతడిని వెంటనే టీమ్ఇండియా టీ20, వన్డే జట్లలోకి తీసుకోవాలని మనీశ్ ఓజా సెలెక్టర్లకు సూచిస్తున్నాడు. రానున్న వన్డే వరల్డ్ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇలాంటి కుర్రాళ్లను ఇప్పటి నుంచే సానపట్టాలని తెలిపారు. సచిన్ తెందూల్కర్కు కెరీర్ ఆరంభంలో ఎలాగైతే అవకాశాలు ఇచ్చారో, వైభవ్కు కూడా అలాగే ఛాన్స్ ఇస్తే అతడు టీమిండియాకు అతి పెద్ద మ్యాచ్ విన్నర్గా మారతాడని నమ్మకం వ్యక్తం చేశాడు.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక్కో కాలంలో ఒక్కో స్టార్ ప్లేయర్ హవా నడిచింది. సచిన్ తెందూల్కర్ నుంచి మొదలైతే ఎంఎస్ ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ వరకు తమదైన ముద్ర వేశారు. రాబోయే కాలం కచ్చితంగా వైభవ్ సూర్యవంశీదే అవుతుందని కోచ్ మనీశ్ జోస్యం చెబుతున్నాడు. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో నిలకడగా రాణించడం అతిపెద్ద సవాల్ అని, ఆ ఫార్మాట్లో సక్సెస్ కావాలంటే చాలా ఓపిక అవసరమని ఆయన గుర్తు చేశాడు. టెస్ట్ క్రికెట్కు తగ్గట్టుగా కూడా త్వరలోనే తనను తాను మార్చుకుంటాడని నమ్మకంతో ప్రశంసలు కురిపించారు.
