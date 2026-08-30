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15ఏళ్లకే కెప్టెన్​గా వైభవ్ సూర్యవంశీ - చిన్నోడి ఖాతాలో మరో రికార్డ్

పురుషుల సీనియర్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వైభవ్ సూర్యవంశీ - సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్

Vaibhav Sooryavanshi
వైభవ్ సూర్యవంశీ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 3:52 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi : గత రెండేళ్లుగా క్రికెట్ ప్రపంచంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు మార్మోగిపోతుంది. ఐపీఎల్​తో ఆడిన ఏడాదికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసి సంచలనం సృష్టించిన ఈ చిచ్చరపిడుగు, ఇప్పుడు కెరీర్​లో మరో కీలక ఘనత సాధించాడు. కేవలం 15ఏళ్లకే ప్రతిష్ఠాత్మకమైన దులీప్ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్​లో హేమాహేమీ ఆటగాళ్లున్న జట్టుకు సారథ్యం వహించాడు. దీంతో ఈ టోర్నీ హిస్టరీలోనే అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది.

వైస్ కెప్టెన్ నుంచి కెప్టెన్​గా!
ఈ దులీప్ ట్రోఫీలో వైభవ్ ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఈ టీమ్​కు అతడు వైస్ కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈస్ట్ జోన్ - సెంట్రల్ జోన్ మధ్య సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఈస్ట్ జోన్ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ అకస్మాత్తుగా గాయపడి మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. దీంతో 15 ఏళ్ల వయసున్న యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి జట్టు తాత్కాలిక కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు వచ్చాయన్నమాట! అలా సెంట్రల్ జోన్ తొలి ఇన్నింగ్స్ 19వ ఓవర్‌లో వైభవ్ కెప్టెన్​గా జట్టును నడిపించాడు.

సీనియర్లకు హెడ్​గా!
వైభవ్ సారథ్యం వహిస్తున్న జట్టులో టీమ్ఇండియా సీనియర్ ప్లేయర్లు మహ్మద్ షమీ, ముకేశ్ కుమార్, కుమార్ కుషాగ్ర, అభిమన్యు ఈశ్వరన్, అనుకుల్ రాయ్ లాంటి టాప్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. వాళ్లను వైభవ్ ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు.

గాయం ఇలా!
ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్​కు వికెట్ కీపింగ్ చేస్తుండగా బంతి వేగంగా వచ్చి అతడి కుడి చేతికి బంతి బలంగా తగలింది. దీంతో అతడు తీవ్రమైన నొప్పితో విలవిలల్లాడు. వెంటనే ఫిజియోథెరపిస్ట్ వచ్చి ఇషాన్​కు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అనంతరం నొప్పి ఎక్కువగా ఉండడంతో ఇషాన్ మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. దీంతో వైభవ్​కు నాయకుడిగా జట్టును నడిపించే అవకాశం దక్కింది.

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