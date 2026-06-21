పాపం వైభవ్- నెల రోజుల గ్యాప్లో నాలుగుసార్లు సెంచరీ మిస్
యంగ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ మరోసారి 90ల్లో ఔట్- సెంచరీ ముంగిట పెవిలియన్ చేరిన సూర్యవంశీ- నెలలో నాలుగోసారి ఇలా!
Published : June 21, 2026 at 1:26 PM IST
Vaibhav Dismissed 90s : క్రికెట్ ఆడే బ్యాటర్ ప్రతీ సెంచరీ కొట్టాలనే మైదానంలోకి వస్తుంటాడు. కానీ అది అన్నిసార్లు అది సాధ్యం కాదు. అయితే, 90 పరుగుల దాకా వచ్చి ఔట్ అయితే ఆ బాధ మాత్రం మామూలుగా ఉండదు. ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో టీమ్ఇండియా సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఇప్పుడు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే ఈ 15ఏళ్ల కుర్రాడు నెల గ్యాప్లోనే ఏకంగా నాలుగుసార్లు నర్వస్ నైంటీస్ (90ల్లో)లో ఔట్ అయ్యాడు. ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ నుంచి తాజాగా జరిగిన ట్రై సిరీస్ ఫైనల్ మ్యాచ్ వరకు వైభవ్ సెంచరీ మిస్ చేసుకున్న తీరు అభిమానులను సైతం బాధపెడుతోంది.
బిహార్ చిన్నోడు వైభవ్ సూర్యవంశీ మళ్లీ రెచ్చిపోయాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఉతికారేస్తూ రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును జెట్ స్పీడ్తో పరుగులు పెట్టించాడు. దీంతో ఈ చిచ్చరపిడుగు ఖాతాలో మరో శతకం చేరడం ఖాయమని అనుకున్నారంతా. కానీ, మరోసారి సెంచరీ ముగింట ఔటై నిరాశగా పెవిలియన్ చేరాల్సి వచ్చింది. ఇలా అటు ఇటుగా నెల వ్యవధిలోనే ఏకంగా నాలుగు సార్లు 90ల్లో ఔటయ్యాడు ఈ చిన్నోడు.
లఖ్నవూపై విధ్వంసం
2026 ఐపీఎల్లో తన జట్టు రాజస్థాన్ ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలవాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో వైభవ్ అదరగొట్టాడు. లఖ్నవూతో గత నెల 19న జరిగిన మ్యాచ్లో తన సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించాడు. కానీ సెంచరీ ముంగిట 93 పరుగులు వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఔటయ్యాడు. లఖ్నవూ నిర్దేశించిన 221 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో వైభవ్ 38 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు చేశాడు. 7 రన్స్ తేడాతో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.
We're running out of adjectives for him 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2026
Vaibhav Sooryavanshi stands tall as the Player of the Match yet again 👏
WATCH his knock ▶️ https://t.co/T3SwrpAyO4#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvLSG | @rajasthanroyals pic.twitter.com/owvepJdPif
ఎలిమినేటర్లోనూ అంతే
ఇక ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్పై విధ్వంసం సృష్టించాడు. మే 27న జరిగిన ఆ మ్యాచ్లో 29 బంతుల్లోనే 12 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లతో ఏకంగా 97 పరుగులు బాదాడు. క్రిస్ గేల్ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తాడు అనుకున్న టైమ్లో ప్రఫుల్ హింగే బౌలింగ్లో థర్డ్ మ్యాన్ దిశగా అప్పర్ కట్ ఆడి ఔట్ అయ్యాడు. ఆ మ్యాచ్లో వైభవ్ సెంచరీ మిస్ అయినా కూడా రాజస్థాన్ భారీ స్కోర్ చేసి హైదరాబాద్ను టోర్నీ నుంచి బయటకు పంపేసింది.
He's just getting started 😉— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi 🆚 Pat Cummins 🍿
Updates ▶️ https://t.co/OBIYYIuhbt #TATAIPL | #Eliminator | #TheFinalLeap | #SRHvRR pic.twitter.com/RYzAAbeVCZ
క్వాలిఫయర్ 2లో కూడా మిస్
ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరిగిన రెండు రోజులకే అంటే మే 29న గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్లోనూ వైభవ్ అదరగొట్టాడు. టోర్నీలోనే బెస్ట్ బౌలింగ్ అటాక్ ఉన్న గుజరాత్పై 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 96 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లోనైనా సెంచరీ కన్ఫర్మ్ అనుకున్న టైమ్లో రబాడ వేసిన షార్ట్ బాల్కు థర్డ్ మ్యాన్లో క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. దురదృష్టవశాత్తు ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయినా వైభవ్ మాత్రం ఆ సీజన్లో 776 రన్స్ చేసి తన సత్తా చాటాడు.
ట్రై సిరీస్ ఫైనల్లో మరోసారి
ఈరోజు దంబుల్లా వేదికగా ఇండియా A, శ్రీలంక A జట్ల మధ్య జరిగిన ట్రై నేషన్ సిరీస్ ఫైనల్లోనూ వైభవ్ సూర్యవంశీ తృటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన ఈ కుర్రాడు కేవలం 29 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లతో 94 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ టచ్ చేసి లిస్ట్ A క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ రికార్డ్ తన పేరిట రాసుకున్నాడు. ఏది ఏమైనా కాస్త అటూ ఇటుగా ఒక నెలలో ఇలా నాలుగుసార్లు సెంచరీకి దగ్గరగా వచ్చి ఔట్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ పడుతున్నారు.
శ్రీలంక ప్లేయర్స్పై రివెంజ్ మోడ్
శ్రీలంక A జట్టుపై వైభవ్ ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్ వెనుక ఒక పెద్ద రివెంజ్ స్టోరీ ఉంది. జూన్ 15న ఇదే శ్రీలంక టీమ్తో జరిగిన సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్లో నోబాల్ వివాదం, లంక ప్లేయర్స్ టైమ్ వేస్ట్ చేయడం లాంటివి జరిగాయి. మ్యాచ్ అయిపోయాక లంక ప్లేయర్ విశేన్ హలంబగే కావాలనే వైభవ్ను రెచ్చగొట్టేలా స్లెడ్జింగ్ చేయడంతో అక్కడ తోపులాట జరిగింది. ఆ మాటలకు ఇవాళ ఫైనల్ మ్యాచ్లో తన బ్యాట్తోనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చి లంక బౌలర్లపై పక్కాగా రివెంజ్ తీర్చుకున్నాడు.
In the last match Sri Lankan players taunted Vaibhav Sooryavanshi by saying, ‘Go home kid’.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 21, 2026
- In the final Sooryavanshi answered them back with 94 (29). pic.twitter.com/rJuFaYhuxC
సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్- సీనియర్ మెన్స్ టీమ్లోకి
వరుసగా అద్భుతమైన ఫామ్ కంటిన్యూ చేస్తున్న ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి బీసీసీఐ అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. రాబోయే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టీ20 టూర్ల కోసం ప్రకటించిన సీనియర్ ఇండియన్ టీమ్లో వైభవ్కు చోటు దక్కింది. దీంతో 36 ఏళ్ల క్రితం సచిన్ టెండూల్కర్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డును బ్రేక్ చేస్తూ జాతీయ సీనియర్ జట్టుకు ఎంపికైన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. అయితే అతనికి ఇంకా మైనర్ కాబట్టి సీనియర్ టీమ్ వాతావరణానికి అలవాటు పడేందుకు వైభవ్ పేరెంట్స్ కూడా అతనితో పాటు టూర్కు వెళ్లేలా బీసీసీఐ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం విశేషం.
11 బంతుల్లోనే 50- పైనల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్
సెంచరీతో అదరగొట్టిన యశస్వి- మూడో వన్డేలో భారత్ విజయం- అఫ్గాన్తో సిరీస్ క్లీన్స్వీప్