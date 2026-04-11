రాజస్థాన్ సూపర్ విక్టరీ- వైభవ్ విధ్వంసంతో RCBకి తొలి ఓటమి
బెంగళూరుపై రాజస్థాన్ విజయం- ఆరు వికెట్ల తేడాతో బెంగళూరుపై రాజస్థాన్ గెలుపు
Published : April 11, 2026 at 6:49 AM IST
IPL 2026 RR vs RCB : గువాహటి వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీపై రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. బెంగళూరు నిర్దేశించిన 202 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ 18 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్ వైభవ్సూర్యవంశీ 26 బంతుల్లో 8ఫోర్లు, 7 సిక్స్లతో చెలరేగి 78 పరుగులు చేశాడు. ధ్రువ్జురెల్ 43 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లతో 81 రన్స్ కొట్టాడు. జడేజా 24, జైస్వాల్ 13, రియాన్ పరాగ్ 3, హెట్మయర్ సున్నా పరుగులు చేశారు.
వైభవ్ ఔటైన తర్వాత రాజస్థాన్ ఓ దశలో తడబడింది. అయితే జురెల్, జడేజా క్రీజులో పాతుకుపోవడంతో విజయం సాధించింది. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో కృనాల్ , హేజెల్వుడ్ రెండేసి వికెట్లు తీయగా మిగిలినవారు విఫలమయ్యారు. అంతకుముందు ఆర్సీబీ బ్యాటర్లలో రజత్ పాటిదార్ 40 బంతుల్లో 63 రన్స్ చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ 32, వెంకటేశ్ అయ్యర్ 29, రొమారియో షెఫర్డ్ 22 పరుగులు చేశారు. ఫిల్ సాల్ట్ 0, దేవ్దత్ 14, కృనాల్ పాండ్య 1, జితేశ్ శర్మ 5, టిమ్ డేవిడ్ 13 రన్స్తో విఫలమయ్యారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, రవిబిష్ణోయ్, బ్రిజేశ్ శర్మ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. సందీప్ శర్మ, జడేజా చెరో వికెట్ తీశారు.