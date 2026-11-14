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వరల్డ్​ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన వైభవ్- T20 చరిత్రలోనే అద్భుతమైన ఘనత

Vaibhav Sooryavanshi Record : వైభవ్ సూర్యవంశీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో బరిలోకి దిగాడు. ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్​తోనే అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు.

Vaibhav Sooryavanshi
వైభవ్ సూర్యవంశీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2026 at 2:27 PM IST

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భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. కెరీర్​లో ఇప్పటికే పలు మైలురాళ్లు అందుకున్న ఈ చిచ్చరపిడుగు తాజాగా మరో అరుదైన ఘనత ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అయితే ఈసారి ఏకంగా వరల్డ్​ రికార్డునే బద్దలు కొట్టడం విశేషం. టీ20 చరిత్రలోనే జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.

15ఏళ్లకే కెప్టెన్
భారత దేశవాళీ టీ20 టోర్నీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ 2026 శనివారం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం 15ఏళ్ల వైభవ్ ఇందులో బిహార్​ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. ఈ సీజన్​లో వైభవ్ బిహార్ ఆడనున్న తొలి రెండు మ్యాచ్​లకు కెప్టెన్​గా బరిలోకి దుగుతున్నాడు. టోర్నీలో భాగంగా ఇవాళ తన జట్టు సౌరాష్ట్రతో తొలి మ్యాచ్​ ఆడింది. ఇందులో కెప్టెన్​గా బరిలోకి దిగడంతో వైభవ్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో క్రొయేషియాకు చెందిన జాక్ వుకుసిక్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు. 2025లో జాక్ వుకుసిక్ క్రొయేషియాకు చెందిన దేశవాళీ టోర్నీలో 17ఏళ్ల 311 రోజుల వయసులో కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. తాజాగా వైభవ్ 15ఏళ్ల 232 రోజుల వయసులో జట్టును నడిపించి కెరీర్​లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

బ్యాటర్​గా విఫలం
కెప్టెన్​ వైభవ్ బ్యాటింగ్​లో మాత్రం విఫలమయ్యాడు. 12 బంతుల్లో 18 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అతడిని చేతన్ సకారియా రిటర్న్ క్యాచ్​ ద్వారా పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బిహార్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 137 పరుగులు చేసింది. పృథ్వీ రాజ్ (38 పరుగులు) ఒక్కడే ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఇక 138 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌరాష్ట్ర 16.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి అలవోకగా ఛేదించింది. హర్వాన్ష్ పంగాలియా (33 పరుగులు, 11 బంతుల్లోనే), రుచిత్ అహిర్ (21 పరుగులు), సిద్ధార్థ్ రానా (21 పరుగులు) రాణించారు.

ఇంకొక్క మ్యాచే
కాగా, ఈ టోర్నీలో వైభవ్ ఇంకా ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడనున్నాడు. ఎందుకంటే, అతడు ఖతార్ రాజధాని దోహా వేదికగా త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న 'ఏసీసీ రైజింగ్ స్టార్స్ ఎమర్జింగ్ టోర్నమెంట్' కోసం 'ఇండియా A' జట్టుతో చేరనున్నాడు. 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్‌లో జరగనున్న ఈ టోర్నమెంట్ నవంబర్ 19న ప్రారంభం కానుంది. ఈ జట్టుకు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు.

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