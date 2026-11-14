వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన వైభవ్- T20 చరిత్రలోనే అద్భుతమైన ఘనత
Vaibhav Sooryavanshi Record : వైభవ్ సూర్యవంశీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో బరిలోకి దిగాడు. ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్తోనే అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు.
Published : November 14, 2026 at 2:27 PM IST
భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. కెరీర్లో ఇప్పటికే పలు మైలురాళ్లు అందుకున్న ఈ చిచ్చరపిడుగు తాజాగా మరో అరుదైన ఘనత ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అయితే ఈసారి ఏకంగా వరల్డ్ రికార్డునే బద్దలు కొట్టడం విశేషం. టీ20 చరిత్రలోనే జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.
15ఏళ్లకే కెప్టెన్
భారత దేశవాళీ టీ20 టోర్నీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ 2026 శనివారం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం 15ఏళ్ల వైభవ్ ఇందులో బిహార్ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. ఈ సీజన్లో వైభవ్ బిహార్ ఆడనున్న తొలి రెండు మ్యాచ్లకు కెప్టెన్గా బరిలోకి దుగుతున్నాడు. టోర్నీలో భాగంగా ఇవాళ తన జట్టు సౌరాష్ట్రతో తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. ఇందులో కెప్టెన్గా బరిలోకి దిగడంతో వైభవ్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో క్రొయేషియాకు చెందిన జాక్ వుకుసిక్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు. 2025లో జాక్ వుకుసిక్ క్రొయేషియాకు చెందిన దేశవాళీ టోర్నీలో 17ఏళ్ల 311 రోజుల వయసులో కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. తాజాగా వైభవ్ 15ఏళ్ల 232 రోజుల వయసులో జట్టును నడిపించి కెరీర్లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు.
🚨 Toss Update 🚨 Bihar have won the toss and elected to bat first against Saurashtra Vaibhav Sooryavanshi takes charge by becoming the youngest captain in Men's T20 history at just 15 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/gfZV5ZjIph #SMAT | @mflone_ https://t.co/23RFmME9fA— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
బ్యాటర్గా విఫలం
కెప్టెన్ వైభవ్ బ్యాటింగ్లో మాత్రం విఫలమయ్యాడు. 12 బంతుల్లో 18 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అతడిని చేతన్ సకారియా రిటర్న్ క్యాచ్ ద్వారా పెవిలియన్కు చేర్చాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బిహార్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 137 పరుగులు చేసింది. పృథ్వీ రాజ్ (38 పరుగులు) ఒక్కడే ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఇక 138 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌరాష్ట్ర 16.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి అలవోకగా ఛేదించింది. హర్వాన్ష్ పంగాలియా (33 పరుగులు, 11 బంతుల్లోనే), రుచిత్ అహిర్ (21 పరుగులు), సిద్ధార్థ్ రానా (21 పరుగులు) రాణించారు.
ఇంకొక్క మ్యాచే
కాగా, ఈ టోర్నీలో వైభవ్ ఇంకా ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడనున్నాడు. ఎందుకంటే, అతడు ఖతార్ రాజధాని దోహా వేదికగా త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న 'ఏసీసీ రైజింగ్ స్టార్స్ ఎమర్జింగ్ టోర్నమెంట్' కోసం 'ఇండియా A' జట్టుతో చేరనున్నాడు. 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో జరగనున్న ఈ టోర్నమెంట్ నవంబర్ 19న ప్రారంభం కానుంది. ఈ జట్టుకు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు.