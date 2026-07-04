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ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లోకి వైభవ్ ఎంట్రీ- 37ఏళ్ల నాటి సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్

ఎట్టకేలకు వైభవ్​కు టీమ్ఇండియాలో చోటు- ఇంగ్లాండ్​తో రెండో టీ20లో బరిలోకి దిగిన యువ బ్యాటర్- దిగ్గజం సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source :IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 6:44 PM IST

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Ind vs Eng 2nd T20 : భారత క్రికెట్​లో సరికొత్త చరిత్ర. 15ఏళ్ల బిహార్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఎట్టకేలకు టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కింది. ఇంగ్లాండ్​తో జరుగుతున్న రెండో టీ20 మ్యాచ్​లో వైభవ్​కు మేనేజ్​మెంట్ చోటు కల్పించింది. సంజు శాంసన్​ను పక్కనపెట్టి వైభవ్​కు టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్ ఇచ్చింది. దీంతో భారత సీనియర్ పురుషుల క్రికెట్ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్న అతిపిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం వైభవ్ వయసు 15ఏళ్ల 99 రోజులు. ఈ క్రమంలో దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి సచిన్ తెందుల్కర్ 1989లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటికి ఆయన వయసు 16ఏళ్ల 205 రోజులు. సచిన్ కరాచీలో పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన చెస్టు మ్యాచ్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. అలా 37ఏళ్ల నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన యంగెస్ట్ ప్లేయర్​ రికార్డు సచిన్ పేరిటే కొనసాగుతూ వచ్చింది. తాజా మ్యాచ్​తో ఆ రికార్డును వైభవ్ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. భారత్ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు కొట్టాడు.

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VAIBHAV SOORYAVANSHI DEBUT INDIA
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