ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి వైభవ్ ఎంట్రీ- 37ఏళ్ల నాటి సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్
ఎట్టకేలకు వైభవ్కు టీమ్ఇండియాలో చోటు- ఇంగ్లాండ్తో రెండో టీ20లో బరిలోకి దిగిన యువ బ్యాటర్- దిగ్గజం సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్
Published : July 4, 2026 at 6:44 PM IST
Ind vs Eng 2nd T20 : భారత క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర. 15ఏళ్ల బిహార్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఎట్టకేలకు టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కింది. ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న రెండో టీ20 మ్యాచ్లో వైభవ్కు మేనేజ్మెంట్ చోటు కల్పించింది. సంజు శాంసన్ను పక్కనపెట్టి వైభవ్కు టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్ ఇచ్చింది. దీంతో భారత సీనియర్ పురుషుల క్రికెట్ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్న అతిపిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం వైభవ్ వయసు 15ఏళ్ల 99 రోజులు. ఈ క్రమంలో దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి సచిన్ తెందుల్కర్ 1989లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటికి ఆయన వయసు 16ఏళ్ల 205 రోజులు. సచిన్ కరాచీలో పాకిస్థాన్తో జరిగిన చెస్టు మ్యాచ్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అలా 37ఏళ్ల నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన యంగెస్ట్ ప్లేయర్ రికార్డు సచిన్ పేరిటే కొనసాగుతూ వచ్చింది. తాజా మ్యాచ్తో ఆ రికార్డును వైభవ్ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. భారత్ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు కొట్టాడు.
A historic day for Indian cricket 💙— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at 1️⃣5️⃣ years, 3️⃣ months, and 8️⃣ days 👏#ENGvIND pic.twitter.com/qr2CnbrwYQ