'పంత్కు ఏం కావాలన్నా ఇస్తాం- ఉత్తరాఖండ్కు వెల్కమ్'- CM పుష్కర్ సింగ్ ధామి
అర్ధరాత్రి వేళ రిషబ్ పంత్ ట్వీట్ సంచలనం- ఇల్లు కట్టుకోవడానికి స్థలం కావాలంటూ సీఎంకు రిక్వెస్ట్- స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి ధామి
Published : August 8, 2026 at 3:38 PM IST
Rishabh Pant CM Pushkar Singh Dhami : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ అర్ధరాత్రి చేసిన ట్వీట్కు ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి స్పందించారు. ఉత్తరాఖండ్లో తనకు ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు భూమిని కేటాయించాల్సిందిగా కోరుతూ పంత్ చేసిన ట్వీట్కు సీఎం ధామి మొదట ఎక్స్లో రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ పంత్ విజ్ఞప్తి చేస్తూ పోస్ట్ చేసిన ట్వీట్ను ప్రస్తావించారు. ఉత్తరాఖండ్కు రావాలనున్న వాళ్లకు తమ ప్రభుత్వం స్వాగతం పలుకుతుందని అన్నారు.
'ఇక్కడికి ఎవరు రావాలనుకున్నా మేం వాళ్లకు స్వాగతం పలుకుతాం. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పంత్ మా రాష్టానికి చెందిన బిడ్డ. ఆయన తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడంతో పాటు రాష్ట్రానికి కూడా మంచి పేరు తెచ్చారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన భారత్కు కూడా అనేక విజయాలు అందించాడు. అతడికి మేం ఎల్లప్పుడూ స్వాగతం పలుకుతాం. దీనిపై ఇప్పటికే నేను మా అధికారులతో మాట్లాడాను. అతడికి ఏం కావాలన్నా అందించడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని ధామి జాతీయ మీడియాతో పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Dehradun: On cricketer Rishabh Pant’s appeal for help to buy land in the state, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said, "Anyone who wishes to come here is absolutely welcome. After all, Pant belongs to our state. He has made a big name for himself and for… pic.twitter.com/zL9NfxgvfV— ANI (@ANI) August 8, 2026
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
పంత్ ప్రస్తుతం శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్నాడు. అయితే శనివారం అర్ధరాత్రి 12:46 గంటలకు ఆతడి అధికారిక ఎక్స్ అకౌంట్ నుంచి ఓ సంచలన ట్వీట్ వచ్చింది. దీనికి సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామిని ట్యాగ్ చేస్తూ, "నమస్కారం సార్! ఎలా ఉన్నారు? నేను ఉత్తరాఖండ్కు చెందినవాడినైనప్పటికీ, చాలా కాలంగా రాష్ట్రం బయట నివసిస్తున్నాను. అయితే ఇప్పుడు నా సొంత రాష్ట్రమైన ఉత్తరాఖండ్లో స్థిరపడాలని అనుకుంటున్నాను. గత మూడేళ్లుగా తగినంత స్థలం ఉన్న అనువైన భూమి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను, కానీ ఇప్పటివరకు సరైన స్థలం దొరకలేదు. నాకు మన రాష్ట్రం అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి భూమి కోసం మీ సహాయాన్ని కోరుతున్నాను'
'నాకు గతంలో కేటాయించాల్సి ఉన్న భూమికి సంబంధించిన విషయం కూడా ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉంది. నా సొంత ప్రాంత అభివృద్ధికి నేను నా వంతు కృషి చేయాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా పరిశీలించాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మీ స్పందన కోసం ఎదురుచూస్తుంటాను. అంతర్జాతీయ వేదికలపై మన రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందుకు ప్రభుత్వం నాకు భూమిని కేటాయిస్తే చాలా సంతోషిస్తాను. మీరు అనుమతిస్తే, ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరకే భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. దయచేసి సహాయం చేయండి' అని పంత్ రెండు వేర్వేరు పోస్టుల్లో రాసుకొచ్చాడు.
प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026
आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK
ఈ ట్వీట్కు ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తూ, "రిషబ్ పంత్, నువ్వు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలిచావు. నీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన, విజయాలతో 'దేవభూమి' కీర్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంచావు. మాతృభూమిపై నీకున్న ప్రేమ, దాని అభివృద్ధికి తోడ్పడాలనే నీ తపన నిజంగా ప్రశంసనీయం. నీ విషయంలో నేను అధికారులతో మాట్లాడతాను. వారు త్వరలోనే నిన్ను సంప్రదిస్తారు" అని సీఎం ధామి ఉదయం 8:54 గంటలకు రిప్లై ఇచ్చారు.
నిజంగానే పంత్ ట్వీట్ చేశాడా?
అయితే సీఎం ధామి స్పందించడం అటుంచితే, అసలు ఈ ట్వీట్ నిజంగా రిషభ్ పంత్ చేశాడా? అని నెటిజన్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అకౌంట్ అతడితే అయినప్పటికీ హ్యాక్ అయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ ట్వీట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండడం, అంతేకాకుండా పంత్లాంటి స్టార్ ఆటగాడు స్థలం కావాలని విజ్ఞప్తి చేయడంతో ఇది నమ్మశక్యంగా లేదని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై స్వయంగా పంత్ స్పందిస్తేనే క్లారిటీ వస్తుంది