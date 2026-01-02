అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు ప్రకటించిన ఉస్మాన్ ఖవాజా
ఆస్ట్రేలియా సీనియర్ బ్యాటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు- ఇంగ్లాండ్తో జరగనున్న ఐదో టెస్టు మ్యాచే తన చివరిదని వెల్లడించిన ఖవాజా
Usman Khawaja (associated press)
Published : January 2, 2026 at 9:56 AM IST
Usman Khawaja Retirement : ఆస్ట్రేలియా సీనియర్ బ్యాటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు ప్రకటించాడు. యాషెస్ సిరీస్లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్తో జరగనున్న ఐదో టెస్టు మ్యాచే తన చివరిదని 39 ఏళ్ల ఖవాజా వెల్లడించాడు. 2011లో ఆస్ట్రేలియా టెస్టు జట్టుకు ఎంపికైన ఖవాజా తన కెరీర్లో 87 టెస్టులు, 40 వన్డేలు, 9 టీ20ల్లో మొత్తం 8001 పరుగులు చేశాడు. టెస్టుల్లో 16 శతకాలు చేశాడు. ఇదిలా ఉండగా ఈ నెల 4న సిడ్నీ వేదికగా చివరి టెస్టు ప్రారంభం కానుంది.