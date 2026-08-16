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AP క్రికెట్​లోనూ రామోజీ గ్రూపు మార్క్- అత్యధిక బిడ్​తో మహిళల లీగ్ ఫ్రాంచైజీ సొంతం చేసుకున్న ఉషోదయ

ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కొత్త లీగ్ - మహిళల క్రికెట్​ కోసం టీ20 టోర్నమెంట్ - లీగ్​లో అత్యధిక ధరకు ఫ్రాంచైజీని సొంతం చేసుకున్న రామోజీ గ్రూపు సంస్థ ఉషోదయ

WAPL 2026
WAPL బిడ్డింగ్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న ACA (Source : Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 10:01 AM IST

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Ushodaya Enterprises WAPL : రామోజీ గ్రూపు సంస్థ ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఆంధ్ర క్రికెట్​లో అడుగుపెట్టింది. మహిళలను క్రికెట్​లో ప్రొత్సహించేందుకు ఆంధ్ర క్రికెట్‌ అసోసియేషన్ (ACA) రాష్ట్ర స్థాయిలో టీ20 టోర్నీని తీసుకొచ్చింది. నాలుగు జట్లతో టోర్నీని నిర్వహించేలా ప్లాన్ చేశారు. అయితే ఇందులో ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ రూ.89 లక్షల బిడ్‌తో సెంట్రల్‌ జోన్‌ ఫ్రాంచైజీని దక్కించుకుంది. ఈ టోర్నీలో ఇదే అత్యధిక బిడ్ కావడం విశేషం. ఈ బిడ్డింగ్​కు సంబంధించిన వివరాలు ఏసీఏ శనివారం మీడియాకు వెల్లడించింది.

మరో మూడు జట్లు!
ఈ లీగ్‌లో మరో మూడు జట్లను గ్యారిసన్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ రూ.85.59 లక్షలు, ఓరా మోటార్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీ రూ.77.77 లక్షలు, NSR ఇండస్ట్రీస్‌ రూ.61.11 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్నాయి. తాజాగా పూర్తైన ఈ బిడ్డింగ్ వివరాలను విజయవాడ ఏసీఏ కార్యాలయంలో అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్‌ (చిన్ని) శనివారం మీడియాకు వివరించారు. బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియలో నాలుగు ఫ్రాంచైజీల కోసం కనీస బిడ్‌ రూ.35 లక్షలతో 11 సంస్థలు పాల్గొన్నాయని శివనాథ్ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనతోపాటు కోశాధికారి దండమూడి శ్రీనివాస్, డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ క్రికెట్‌ ఆపరేషన్స్‌ కల్యాణ్‌కృష్ణ, టీమ్ఇండియా మహిళా జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీరాజ్‌ ఉన్నారు.

టోర్నీ వివరాలు
టోర్నీలో మొత్తం నాలుగు జట్లు పోటీలో ఉండనున్నాయి. మంగళగిరిలోని ఏసీఏ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో సెప్టెంబర్‌ 15న లీగ్ ప్రారంభం కానుంది. అదే నెల 26న ఫైనల్​తో లీగ్ ముగుస్తుంది. 12 రోజులపాటు మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. మహిళల క్రికెట్​ను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ఈ లీగ్ నిర్వహించనున్నట్లు ఏసీఏ తెలిపింది. లీగ్ తేదీలు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి త్వరలోనే ఆటగాళ్ల వేలం ప్రక్రియ ఉండనుంది. అయితే ప్రైజ్​మనీ ఎంత అనేది మాత్రం ఇంకా వెల్లడించలేదు.

WAPL Logo
WAPL లోగోను ఆవిష్కరిస్తున్న ACA కార్యదర్శి సానా సతీష్‌ బాబు, అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్‌ (Source : Eenadu)

తెలంగాణ టీ20లోనూ ఉషోదయా హవా!
కాగా, ఈ ఏడాదే హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రారంభించిన టీజీ20లోనూ ఉషోదయా ఎంటర్‌ప్రైజెస్​ సత్తా చాటింది. ఈ లీగ్​లోనూ అత్యధిక బిడ్​తో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​ జట్టును కొనుగోలు చేసింది. తొలి సీజన్​లో ఈ జట్టు అంచనాలను నిజం చేస్తూ కప్పును ముద్దాడింది. ఇప్పుడు ఏసీఏ నిర్వహించనున్న డబ్ల్యూఏపీఎల్​లోనూ సత్తా చాటాలని ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ భావిస్తోంది.

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