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లంకపై భారీ విజయం- అయినా బంగ్లాదేశ్​ను దాటని భారత్- అప్డేట్ WTC టేబుల్ ఇదే

భారత్ - శ్రీలంక టెస్టు మ్యాచ్ అనంతరం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక - ఏయే జట్లు ఏయే స్థానాల్లో ఉన్నాయంటే?

WTC Points Table
డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 3:14 PM IST

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WTC Points Table 2025 : గాలె వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి టెస్టులో 165 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించినప్పటికీ భారత్ వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​ పాయింట్ల పట్టికలో బంగ్లాదేశ్ తర్వాతి స్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితం అనంతరం భారత్ పాయింట్ పర్సంటేజీ పెరిగింది. కానీ టేబుల్​లో పొజిషన్​లలో మాత్రం ఎలాంటి తేడా లేదు. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా 53.33 పర్సంటేజీతో ఐదో స్థానంలో ఉంది. మరి ఈ మ్యాచ్​ తర్వాత పట్టికలో వచ్చిన మార్పులేంటంటే?

ప్లేసులు కాదు పర్సంటేజీనే
తాజా మ్యాచ్ ఫలితం పట్టికలో ఏ జట్టు స్థానాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయలేదు. అయితే భారత్ పర్సంటేజీ మాత్రం 48.15 నుంచి 53.33కు పెరిగింది. అదే సమయంలో శ్రీలంక 41 నుంచి 33.33 శాతానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం భారత్ ఐదో ప్లేస్​లో ఉండగా, శ్రీలంక ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్ మాత్రం భారత్ కంటే మెరుగైన ప్లేస్​లో ఉంది. ఆ జట్టు రీసెంట్​గా ఆస్ట్రేలియాపై సాధించిన విజయమే అందుకు కారణం. బంగ్లా ప్రస్తుతం 66.67 పాయింట్ పర్సంటేజీతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. ఇక ఈ పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా 77.78 శాతంతో ​టాప్​లో ఉంది. సౌతాఫ్రికా 75 శాతంతో రెండో స్థానంలో ఉంది.

ఇంకా ఎన్ని మ్యాచ్​లంటే?
ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్​లో టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా 10 మ్యాచ్​లు ఆడగా, అందులో ఐదింట నెగ్గింది. మరో నాలుగు టెస్టుల్లో ఓడిపోగా, ఒకటి డ్రా చేసుకుంది. ఈ సైకిల్​లో భారత్ ఇంకా ఎనిమిది టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. ఫైనల్​ చేరుకోవాలంటే ఇకపై గిల్ సేన ఆడనున్న ప్రతీ టెస్టు కీలకం అనే చెప్పాలి. ఈ సిరీస్​లో భారత్ తమ తదుపరి మ్యాచ్ ఈనెల 23న కొంలంబో వేదికగా ఆడనుంది. ఈ పర్యటన తర్వాత టీమ్ఇండియా ఈ ఏడాది నవంబర్​లో న్యూజిలాండ్​ వెళ్లాల్సి ఉంది. అక్కడ ఆతిథ్య జట్టుతో భారత్ రెండు మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సొంత గడ్డపై ఆస్ట్రేలియాతో ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో పోటీపడాల్సి ఉంది. ఈ సిరీస్​ 2027 ఫిబ్రవరిలో ఉండే అవకాశం ఉంది.

ప్రతీది నెగ్గాల్సిందే
ఆసీస్​పై బంగ్లాదేశ్ విజయం సాధించడంతో డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్​కు అర్హత సాధించాలంటే భారత్​కు ఇకపై ఆడనున్న ప్రతి టెస్టు నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒకవేళ ఎనిమిదింట్లో ఏడు నెగ్గి ఒకటి ఓడిపోతే అప్పుడు భారత్ 68.52 పర్సంటేజీతో ఉంటుంది. అదే ఆరు టెస్టుల్లో విజయం సాధించి రెండు మ్యాచ్​ల్లో పరాజయం పాలైతే పాయింట్ పర్సంటేజీ 62.96 గా ఉంటుంది. భారత జట్టుకు ఎటువంటి పెనాల్టీ పాయింట్లు విధించకపోతేనే ఈ పరిస్థితులు సాధ్యమవుతాయి. కాబట్టి, శుభ్‌మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని టీమ్ఇండియా రాబోయే సిరీస్​ల్లో పొరపాట్లకు ఏమాత్రం తావు లేకుండా ఆడాల్సి ఉంటుంది.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, 372 పరుగుల భారీ టార్గెట్ ఛేదనలో శ్రీలంక 206 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. లంక బ్యాటర్లలో సొనాల్ దినుష (84 పరుగులు), ధజంజయ డి సిల్వా (59 పరుగులు) మాత్రమే రాణించారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో మానవ్ సుతార్ 6 వికెట్లతో అదరగొట్టాడు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 2, మహ్మద్ సిరాజ్, రవీంద్ర జడేజా చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో రెండు మ్యాచ్​ల టెస్టు సిరీస్​లో భారత్ 1- 0తో ఆధిక్యం సంపాదించింది. కాగా, ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టెస్టు ఈ నెల 23న షురూ కానుంది.

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