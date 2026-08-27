సిరీస్ గెలిస్తే, ఏం లాభం?- తగ్గిన టీమ్ఇండియా పర్సంటేజ్- WTC ఫైనల్ ఛాన్స్లు తగ్గినట్లే!
శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ విజయం - 1-0తో గెలుచుకున్న భారత్ - అయినప్పటికీ డబ్ల్యూటీసీ టేబుల్లో నో యూజ్
Published : August 27, 2026 at 7:57 PM IST
WTC Points Table 2025- 27 : శ్రీలంక పర్యటనలో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ను 1-0తో దక్కించుకున్నప్పటికీ వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో భారత్కు ప్రయోజనం కలగలేదు. ఈ పర్యటనలో తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా, రెండో టెస్టును డ్రా చేసుకుంది. దీంతో సిరీస్ సొంతమైనా డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ స్థానంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఈ టెస్టు సిరీస్కు ముందు పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో ఉన్న భారత్, సిరీస్ గెలిచిన తర్వాత కూడా అదే ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.
సిరీస్ దక్కినా తగ్గిన పర్సంటేజీ
సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ను గెలుచుకున్న భారత్ పాయింట్ పర్సంటేజీని మెరుగుపర్చుకొంది. ఆ మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా పాయింట్ పర్సంటీజీ 48.15 నుంచి 53.33కు పెరిగింది. ఇక రెండో మ్యాచ్లోనూ గెలుపొంది పట్టికలో నాలుగో స్థానంలోకి దూసుకెళ్లాలని భారత్ భావించింది. అందుకు అనుగునంగానే మ్యాచ్ను ఆరంభించింది. తొలి నాలుగు రోజులు భారత్దే ఆధిపత్యంగా సాగింది. కానీ, ఐదో రోజు మాత్రం అదృష్టం శ్రీలంకను వరించింది.
ఆ జట్టు ఆల్రౌండ్ సొనాల్ దినుషతోపాటు లోయార్డర్ క్రీజులో పాతుకుపోవడంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ ఫలితం భారత్ పర్సంటేజీని దెబ్బతీసింది. టేబుల్లో పొజిషన్ మారకపోగా, భారత్ గెలుపు శాతం 53.33 నుంచి 51.52కి పడిపోయింది. మరోవైపు, శ్రీలంక గెలుపు శాతం 33.33గా ఉంది. ఆ జట్టు ఆరో స్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. ఒకవేళ భారత్ ఈ టెస్టు సిరీస్ను 2-0తో గెలిచి ఉంటే బంగ్లాదేశ్ను వెనక్కినెట్టి నాలుగో ప్లేస్కు దూసుకెళ్లేది!
ఇకపై కఠిన సవాల్
2025-27 ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ ఇప్పటివరకు మొత్తం 11 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో ఐదు విజయాలు, నాలుగు ఓటములు ఉన్నాయి. ఇంకో రెండు టెస్టులను డ్రా గా ముగించింది. ఈ ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో ఫైనల్కు చేరాలంటే భారత్ ఇకపై మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఈ సీజన్లో భారత్ ఇంకా ఏడు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్లలో శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని జట్టుకు కఠిన సవాలు ఎదురుకానుంది. ఇందులో రెండు న్యూజిలాండ్తో, మరో ఐదు ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ ఎంతమేర రాణిస్తుందో చూడాలి.
టాప్లో ఆసీస్
ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీ 2025-27 పాయింట్ల పట్టికలో 80.00 గెలుపు శాతంతో ఆస్ట్రేలియా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ సౌతాఫ్రికా 75.00 గెలుపు శాతంతో రెండో స్థానంలో ఉంది. 72.22 పాయింట్ పర్సంటేజీతో న్యూజిలాండ్ మూడో ప్లేస్లో ఉండగా, 55.56 శాతంతో బంగ్లాదేశ్ నాలుగో పొజిషన్లో కొనసాగుతోంది.