రఫ్పాడించిన హర్లీన్-​ ఎట్టకేలకు యూపీ బోణీ

వరుసగా 3 ఓటముల తర్వాత తాజాగా ముంబయిపై విజయం

UP Warriorz women vs MIW
UP Warriorz women vs MIW (Up warriorz insta)
Published : January 15, 2026 at 11:03 PM IST

UP Warriorz women vs MIW : 2026 మహిళల ప్రీమియర్​లీగ్​లో యూపీ వారియర్స్​ ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. వరుసగా 3 ఓటముల తర్వాత తాజాగా ముంబయిపై విజయం సాధించింది. 162 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 18.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది. హర్లీన్​ డిఎల్​ 62 పరుగులతో రాణించింది. షోలే ట్రయాన్​ (27) పరుగులు రఫ్పాడించింది. ముంబయి ఇండియన్స్​ 161-5(20). యూపీ వారియర్స్​ 162-3(18.1).

