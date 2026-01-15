రఫ్పాడించిన హర్లీన్- ఎట్టకేలకు యూపీ బోణీ
వరుసగా 3 ఓటముల తర్వాత తాజాగా ముంబయిపై విజయం
UP Warriorz women vs MIW (Up warriorz insta)
Published : January 15, 2026 at 11:03 PM IST
UP Warriorz women vs MIW : 2026 మహిళల ప్రీమియర్లీగ్లో యూపీ వారియర్స్ ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. వరుసగా 3 ఓటముల తర్వాత తాజాగా ముంబయిపై విజయం సాధించింది. 162 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 18.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది. హర్లీన్ డిఎల్ 62 పరుగులతో రాణించింది. షోలే ట్రయాన్ (27) పరుగులు రఫ్పాడించింది. ముంబయి ఇండియన్స్ 161-5(20). యూపీ వారియర్స్ 162-3(18.1).