FIFA : అప్పుడు పసివాడు- ఇప్పుడు మెస్సి ప్రత్యర్థి- ఇది విధి నిర్ణయించిన ఫైనల్!
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ : అర్జెంటీనా - స్పెయిన్ మధ్య ఫైనల్ పోరు- మ్యాచ్కు ముందు 19 ఏళ్ల నాటి ఓ ఫొటో వైరల్
Published : July 16, 2026 at 4:55 PM IST
FIFA World Cup Final 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్ చివరి దశకు చేరుకుంది. టైటిల్ కోసం పోరాడనున్న రెండు జట్లు కూడా తేలిపోయాయి. తొలి సెమీఫైనల్లో ఫ్రాన్స్ను ఓడించి స్పెయిన్ ఫైనల్కు చేరుకుంటే, తాజాగా బలమైన ఇంగ్లాండ్ను డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించింది. అలా టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమంగా ఆడిన రెండు జట్లే ఫైనల్కు వచ్చాయి. దీంతో స్పెయిన్ - అర్జెంటీనా మధ్య టైటిలో పోరు మరింత రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయమని అనిపిస్తుంది. ఇదంతా అటుంచితే ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడనున్న ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తున్నారు. ఆ ఇద్దరి మధ్య పోటీ తెగ ఆసక్తి రేపుతోంది. ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే?
ఫైనల్ నేపథ్యంలో 19 ఏళ్ల నాటి ఒక ఫొటో ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇందులో అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సి, ఒక బాత్టబ్లో చిన్నారికి స్నానం చేయిస్తూ కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఆ చిన్నారి ఎవరో కాదు, ప్రస్తుత స్పెయిన్ సంచలనం లామిన్ యమాల్ కావడం విశేషం. యమాల్కు 5 నెలల వయసున్నప్పుడు మెస్సి ఓ ఫొటోషూట్ కోసం ఇలా స్నానం చేయించాడు. అప్పుడు మెస్సి ఏజ్ 20 ఏళ్లు. లాంగ్ హెయిర్తో ఉన్న మెస్సి, బ్లూ కలర్ టబ్లో యమల్కు స్నానం చేయిస్తున్నాడు. యమల్ ఫొటోలో క్యూట్గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ ఫొటోను యమాల్ తండ్రి 2024 యూరో కప్ సమయంలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటో మళ్లీ ఫిఫా ఫైనల్కు ముందు మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.
అప్పుడు పసివాడు- ఇప్పుడు ప్రత్యర్థి!
19ఏళ్ల కింద ఎత్తుకొని స్నానం చేయించిన యమల్, ఇప్పుడు తనకు ఫిఫా వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో ప్రత్యర్థిగా మారాడు. దీంతో ప్రేక్షకుల్లో ఇది క్యూరియాసిటీని పెంచుతుంది. మైదానంలో ఈ ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఎలా ఉండనుంది? ఎవరెలా స్పందిస్తారు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. మరి వీళ్లిద్దరి మధ్య పోరు ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే జులై 20 దాకా ఆగాల్సిందే!
Lionel Messi once held a baby Lamine Yamal for a charity photoshoot.— Front Office Sports (@FOS) July 15, 2026
19 years later, the two will play against each other in the World Cup final. pic.twitter.com/1o5MSOMdEs
యమాల్ రియాక్షన్
ఈ ఫొటోపై స్పెయిన్ ప్లేయర్ యమాల్ స్పందించాడు. సెమీఫైనల్ ఫ్రాన్స్తో విజయం సాధించిన తర్వాత యమాల్ మీడియాతో చిట్చాట్లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడికి ఈ ఫొటోను చూపించగా సరదాగా నవ్వుకున్నాడు. 'దీనిని చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది?, ఫైనల్లో మీరిద్దరు పోటీ పడాలని అనుకుంటున్నావా?' అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చాడు. 'నేను, మెస్సి ఇప్పుడు ఎదిగాము. ఇక మెస్సి జట్టు కూడా ఫైనల్కు రావొచ్చు. వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో అతడిని ఎదుర్కోవడాన్ని ఇష్టపడతాను' అని యమాల్ అన్నాడు. అయితే ఇవాళ్టి మ్యాచ్లో అర్జెంటీనా నెగ్గి ఫైనల్కు వెళ్లింది. దీంతో ఫైనల్లో యమాల్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి!
🎥 | Lamine Yamal reacting to his iconic photo with Lionel Messi in the bathtub when he was just a baby. 😆— Lamine Yamal Xtraa (@Yamal_Xtraa) July 14, 2026
🚨🎙️| Lamine: " i wish i could face him in a final." pic.twitter.com/ivGPhNAEal
ఈ ఫిఫాలో యమాల్ పర్ఫార్మెన్స్
యువ ఆటగాడు యమన్ ఈ ఫిఫాలో ఇప్పటికే ఒక గోల్ సాధించాడు. గ్రూప్ స్టేజ్లో సౌదీ అరేబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో యమల్ ఒక గోల్ కొట్టాడు. దీంతో ఫిఫా చరిత్రలో అత్యంత చిన్న వయసులో గోల్ సాధించిన స్పానిష్ ప్లేయర్గా రికార్డు కొట్టాడు. ఇక ఈ టోర్నీలో స్పెయిన్ మ్యాచ్ల్లో యమల్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్ల్లో అన్నింట్లోనూ అతడు బరిలోకి దిగాడు. మరోవైపు దిగ్గజం మెస్సి గోల్స్మీద గోల్స్ సాధిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 8 గోల్స్ (4 అసిస్ట్లు) కొట్టి గోల్డెన్ బూట్ రేస్లో టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు.
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