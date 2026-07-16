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FIFA : అప్పుడు పసివాడు- ఇప్పుడు మెస్సి ప్రత్యర్థి- ఇది విధి నిర్ణయించిన ఫైనల్!

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ : అర్జెంటీనా - స్పెయిన్ మధ్య ఫైనల్ పోరు- మ్యాచ్‌కు ముందు 19 ఏళ్ల నాటి ఓ ఫొటో వైరల్

Messi - Lamine Yamal
Messi - Lamine Yamal (Source : Viral Photo, AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 4:55 PM IST

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FIFA World Cup Final 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్ చివరి దశకు చేరుకుంది. టైటిల్ కోసం పోరాడనున్న రెండు జట్లు కూడా తేలిపోయాయి. తొలి సెమీఫైనల్​లో ఫ్రాన్స్​ను ఓడించి స్పెయిన్ ఫైనల్​కు చేరుకుంటే, తాజాగా బలమైన ఇంగ్లాండ్​ను డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించింది. అలా టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమంగా ఆడిన రెండు జట్లే ఫైనల్​కు వచ్చాయి. దీంతో స్పెయిన్ - అర్జెంటీనా మధ్య టైటిలో పోరు మరింత రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయమని అనిపిస్తుంది. ఇదంతా అటుంచితే ఫైనల్​ మ్యాచ్ ఆడనున్న ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తున్నారు. ఆ ఇద్దరి మధ్య పోటీ తెగ ఆసక్తి రేపుతోంది. ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే?

ఫైనల్ నేపథ్యంలో 19 ఏళ్ల నాటి ఒక ఫొటో ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఇందులో అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సి, ఒక బాత్‌టబ్‌లో చిన్నారికి స్నానం చేయిస్తూ కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఆ చిన్నారి ఎవరో కాదు, ప్రస్తుత స్పెయిన్ సంచలనం లామిన్ యమాల్ కావడం విశేషం. యమాల్​​కు 5 నెలల వయసున్నప్పుడు మెస్సి ఓ ఫొటోషూట్ కోసం ఇలా స్నానం చేయించాడు. అప్పుడు మెస్సి ఏజ్ 20 ఏళ్లు. లాంగ్​ హెయిర్​తో ఉన్న మెస్సి, బ్లూ కలర్ టబ్​లో యమల్​కు స్నానం చేయిస్తున్నాడు. యమల్ ఫొటోలో క్యూట్​గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ ఫొటోను యమాల్ తండ్రి 2024 యూరో కప్ సమయంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటో మళ్లీ ఫిఫా ఫైనల్​కు ముందు మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.

Lamine Yamal
స్పెయిన్ ఆటగాడు యమాల్ (Source : AP News)

అప్పుడు పసివాడు- ఇప్పుడు ప్రత్యర్థి!
19ఏళ్ల కింద ఎత్తుకొని స్నానం చేయించిన యమల్​, ఇప్పుడు తనకు ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​లో ప్రత్యర్థిగా మారాడు. దీంతో ప్రేక్షకుల్లో ఇది క్యూరియాసిటీని పెంచుతుంది. మైదానంలో ఈ ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఎలా ఉండనుంది? ఎవరెలా స్పందిస్తారు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. మరి వీళ్లిద్దరి మధ్య పోరు ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే జులై 20 దాకా ఆగాల్సిందే!

యమాల్ రియాక్షన్
ఈ ఫొటోపై స్పెయిన్ ప్లేయర్ యమాల్ స్పందించాడు. సెమీఫైనల్​ ఫ్రాన్స్​తో విజయం సాధించిన తర్వాత యమాల్​ మీడియాతో చిట్​చాట్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడికి ఈ ఫొటోను చూపించగా సరదాగా నవ్వుకున్నాడు. 'దీనిని చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది?, ఫైనల్​లో మీరిద్దరు పోటీ పడాలని అనుకుంటున్నావా?' అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చాడు. 'నేను, మెస్సి ఇప్పుడు ఎదిగాము. ఇక మెస్సి జట్టు కూడా ఫైనల్​కు రావొచ్చు. వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​లో అతడిని ఎదుర్కోవడాన్ని ఇష్టపడతాను' అని యమాల్ అన్నాడు. అయితే ఇవాళ్టి మ్యాచ్​లో అర్జెంటీనా నెగ్గి ఫైనల్​కు వెళ్లింది. దీంతో ఫైనల్​లో యమాల్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి!

ఈ ఫిఫాలో యమాల్ పర్ఫార్మెన్స్
యువ ఆటగాడు యమన్ ఈ ఫిఫాలో ఇప్పటికే ఒక గోల్ సాధించాడు. గ్రూప్ స్టేజ్​లో సౌదీ అరేబియాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో యమల్ ఒక గోల్ కొట్టాడు. దీంతో ఫిఫా చరిత్రలో అత్యంత చిన్న వయసులో గోల్ సాధించిన స్పానిష్ ప్లేయర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఇక ఈ టోర్నీలో స్పెయిన్ మ్యాచ్​ల్లో యమల్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్​ల్లో అన్నింట్లోనూ అతడు బరిలోకి దిగాడు. మరోవైపు దిగ్గజం మెస్సి గోల్స్​మీద గోల్స్ సాధిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 8 గోల్స్ (4 అసిస్ట్​లు) కొట్టి గోల్డెన్ బూట్ రేస్​లో టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

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