'బేబీ బాస్ కాదు- వైభవ్ సొంత బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి' - క్రిస్ గేల్ ప్రశంసలు!
Chris Gayle On Vaibhav: వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర డబుల్ సెంచరీ చూసి క్రిస్ గేల్ ఫిదా అయ్యారు. ఈ కుర్రాడి ఆట చూస్తుంటే త్వరలోనే వన్డేల్లోనూ ట్రిపుల్ సెంచరీ ఖాయమనిపిస్తోందని అన్నారు.
Published : November 26, 2026 at 3:22 PM IST
యూఏఈపై భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడిన తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ చూసి 'యూనివర్స్ బాస్' క్రిస్ గేల్ ఆశ్చర్యపోయాడు. ప్రస్తుతం ఇటాలియా టీ10 లీగ్లో ఆడుతున్న క్రిస్గేల్, వైభవ్ ఆటతీరును కొనియాడాడు. వైభవ్ క్రికెట్ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తాడని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
'వన్డేల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ కూడా సాధ్యమే!'
'మంగళవారం నా ఫోన్ ఏకధాటిగా మోగుతూనే ఉంది. ఏం జరిగిందా? అని చూస్తే, వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర డబుల్ సెంచరీ గురించి తెలిసింది. కేవలం 12 ఓవర్లలోనే ద్విశతకం పూర్తయినట్లు చూసి, మొదట అది టీ20 మ్యాచ్ అనుకున్నాను. కానీ అది వన్డే అని తెలిసి అవాక్కయ్యాను. ఈ కుర్రాడి ఆట చూస్తుంటే త్వరలోనే వన్డేల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ చేయడం ఖాయమనిపిస్తోంది. ఇతడు క్రికెట్ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తాడు' అని క్రిస్ గేల్ ప్రశంసించాడు.
అదే విధంగా ప్రత్యర్థి యూఏఈ అయినంత మాత్రాన ఆ ఇన్నింగ్స్ను తక్కువ అంచనా వేయలేమని క్రిస్ గేల్ అన్నాడు. ఏ జట్టుపై అయినా ఆ స్థాయిలో విరుచుకుపడడం అంత సులభం కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. వైభవ్ ప్రతిభ తగ్గకుండా మరిన్ని అవకాశాలు రావాలని, అతడిని ఎక్కువ మ్యాచ్ల్లో ఆడడం చూడాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు.
🚨 MASSIVE STATEMENT BY CHRIS GAYLE ON VAIBHAV SURYAVANSHI AGLFTER UNBELIEVABLE DOUBLE CENTURY INNINGS 🚨 Chris Gayle Said 🗣️: "I have repeatedly said that Vaibhav Suryavanshi will surpass everyone, and he has proved it once again today. Scoring 200 runs off just 53 balls is beyond imagination. It's simply unbelievable and extraordinary. I never thought I would witness something like this. But honestly, Vaibhav Suryavanshi is an exceptional talent. In the same match, he registered the fastest century and the fastest double century in List A cricket history. Absolutely phenomenal! He is destined to become a very big name in world cricket."— lndian Sports Network (@IS_Netwrk29) November 24, 2026
'బేబీ బాస్' కాదు - సొంత బ్రాండ్ సృష్టించుకోవాలి
తన నిక్నేమ్ 'యూనివర్స్ బాస్' తరహాలో వైభవ్ను 'బేబీ బాస్' అని పిలవడంపైనా క్రిస్ గేల్ స్పందించాడు. అతడిని 'బేబీ బాస్' అనడం సరికాదన్నారు. అంతకంటే పెద్ద పేరును వైభవ్ సంపాదించుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. అయితే 'యూనివర్స్' మాత్రం ఎప్పటికీ తనదేనంటూ చమత్కరించారు. గతంలో రోహిత్ శర్మకు 'హిట్మ్యాన్', ఏబీ డివిలియర్స్కు 'మిస్టర్ 360' ఎలాగో వైభవ్ కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును, సొంత బ్రాండ్ను సృష్టించుకుంటాడని తాను బలంగా నమ్ముతున్నానని క్రిస్ గేల్ అన్నాడు.
2️⃣0️⃣4️⃣ Runs 5️⃣3️⃣ Balls 2️⃣8️⃣ Sixes 7️⃣ Fours 3️⃣8️⃣5️⃣ Strike Rate We are running out of superlatives for Vaibhav Sooryavanshi 👏🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/H3kJoSezGV— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
కాగా, రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్ టోర్నీలో మంగళవారం యూఏఈపై జరిగిన మ్యాచ్లో వైభవ్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. 53 బంతుల్లోనే 204 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో అతడు అనేక రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు.