వరల్డ్​కప్​లో UAE బోణీ- మళ్లీ ఓడిన కెనడా

టీ20 ప్రపంచకప్​- బోణీ కొట్టిన యూఏఈ- కెనడాపై గ్రాండ్ విక్టరీ

Canada vs United Arab Emirates
Canada vs United Arab Emirates (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 6:54 PM IST

1 Min Read
Canada vs United Arab Emirates: టీ20 ప్రపంచకప్​లో యూఏఈ బోణీ కొట్టింది. శుక్రవారం కెనడాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో యూఏఈ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కెనడా నిర్దేశించిన 151 పరుగుల టార్గెట్​ను యూఏఈ 19.4 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఆర్యన్ష్ శర్మ (74 పరుగులు), షోయబ్ ఖాన్ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించడంతో కెనడాకు ఓటమి తప్పలేదు. కెనడా బౌలర్లలో సాబ్ బిన్ 3, జస్క్రన్ సింగ్, ఖలీమ్ సనా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కెనడా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 150 పరుగులు చేసింది. హర్ష్ ఠాకర్ (50 పరుగులు), నవనీత్ ధళీవాల్ (34 పరుగులు) రాణించారు. యూఏఈ బౌలర్లలో జునైద్ సిద్దిఖ్ 5 వికెట్లతో ప్రత్యర్థి పతనం శాసించగా, మహ్మద్ జవాదుల్లాకు 1 వికెట్ దక్కింది.

CANADA VS UNITED ARAB EMIRATES
T20 WORLD CUP

