'టాలెంట్ ఆధారంగానే అవకాశాలు ఇస్తారు!'- సిరాజ్ కాంట్రవర్సీపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు
Mohammed Siraj Nz Test Series: న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో ఫాస్ట్ బౌలర్ సిరాజ్కు తుదిజట్టులో చోటు దక్కకపోవడంపై రాజకీయ వివాదం చెలరేగుతోంది. దీనిపై కాంగ్రెస్ విమర్శలకు కేంద్ర మంత్రి రిజిజు స్పందించారు.
Published : November 20, 2026 at 7:03 PM IST
'సిరాజ్' అనే పేరు కారణంగానే అతడికి న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో తుదిజట్టులో చోటు దక్కలేదంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ చేసిన ఆరోపణలను కేంద్ర మైనారిటీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తోసిపుచ్చారు. మన దేశంలో ఏ క్రీడలోనైనా కేవలం ప్రతిభ ఆధారంగానే అవకాశాలు కల్పిస్తారని, భారత్లో ఎలాంటి మతపరమైన కోణం ఉండదని స్పష్టం చేశారు. తమ ప్రభుత్వం'సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్', 'ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్' అనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోందని అన్నారు.
విభేదాలు సృష్టించొద్దు!
"భారత్లో మతం ఆధారంగా ఎవరినీ వివక్షకు గురిచేయడం గానీ, విస్మరించడం గానీ జరగదు. మన దేశంలో ప్రతిభ ఆధారంగానే అవకాశాలు కల్పిస్తారు. దీనికి ఒకరి మతం లేదా కులానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎవరైనా అలా భావిస్తే, అది సరికాదు. మనమందరం ఒక్కటే. 'సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్' అనేది మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఇదే విషయాన్ని మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీజీ కూడా చెప్పారు. అలాంటప్పుడు కులం లేదా మతం ఆధారంగా విభేదాలు సృష్టించకండి" అని రిజిజు అన్నారు.
#WATCH | Delhi: On Congress MP Imran Masood alleging discrimination against Cricketer Mohammed Siraj amid omission from Indian Test side, Union Minister Kiren Rijiju says, "...Nobody here is discriminated against or overlooked on the basis of their religion. In our country, opportunities are given based on merit. One's religion or caste has nothing to do with it. If someone feels this way, it is not right. PM said that we are all one and we have a goal of 'Sabka Saath, Sabka Vikas' and 'Ek Bharat Shreshth Bharat', then there is no need to create divides on the basis of caste or religion."— ANI (@ANI) November 20, 2026
క్రికెట్లోనూ కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం : బీజేపీ
అంతకుముందు మసూద్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ను విమర్శిస్తూ, బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రికెట్ ఆటలోనూ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఈ టెస్టు మ్యాచ్లో రవీంద్ర జడేజాకు కూడా తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదని, దేశం తరఫున ఆడే ప్రతి క్రీడాకారుడు భారత జెర్సీనే ధరిస్తారని, జట్టును విభజించే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని హితవు పలికారు.
"భారత క్రికెట్ జట్టు ఎంపికలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించిన ప్రతీ ఆటగాడు కూడా భారతీయుడే! కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం భారతదేశ జాతీయ ప్రయోజనాల కంటే ఎల్లప్పుడూ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఆ పార్టీ జట్టును విభజించే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలి" అని ప్రదీప్ భండారీ మసూద్కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. కాగా, సిరాజ్కు అతని పేరు కారణంగా భారత్ జట్టులో చోటు దక్కలేదని సహారన్పూర్ ఎంపీ, యూపీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇమ్రాన్ మసూద్ జాతీయ మీడియా ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు. దీంతో దీనిపై రాజకీయంగా వివాదం చెలరేగింది.
Shame on Congress party! Congress party did not even leave Indian cricket team from its vote bank politics! Congress party is communal! A person wearing Indian jersey is Indian! Congress party always choses vote bank politics over India's National interest! https://t.co/teSPl9xzAH— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 20, 2026
మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పింది?
అయితే ఈ మ్యాచ్లో సిరాజ్ను పక్కనపెట్టడాన్ని టీమ్ఇండియా మేనేజ్మెంట్ సమర్థించుకుంది. న్యూజిలాండ్లో పిచ్ పరిస్థితులు, జట్టు కాంబినేషన్ దృష్ట్యా అత్యుత్తమ తుది జట్టునే ఎంపిక చేశామని కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ స్పష్టం చేశారు. అయితే సిరాజ్, గుర్నూర్ బ్రార్ను పక్కన పెట్టడం కష్టమైన నిర్ణయమే అయినప్పటికీ, అది తప్పు కాదని కోటక్ వెల్లడించారు. ఇక ఈ టెస్టుకు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆకాశ్ దీప్, అన్షుల్ కంబోజ్ పేసర్లుగా ఎంపికైయ్యారు.
టీమ్ఇండియా తుది జట్టు
కేఎల్ రాహుల్, యశస్వీ జైస్వాల్, దేవదత్ పడిక్కల్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషభ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, ధ్రువ్ జురెల్, ఆకాశ్ దీప్, అన్షుల్ కాంబోజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
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