IPL మినీ వేలంలో ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ - లిస్ట్లో ద్రవిడ్ తనయుడి పేరు మిస్సింగ్!
Aaryavir Sehwag Mohit Ulva : 2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో యువ ఆటగాళ్లు తమ పేరును నమోదు చేసుకున్నారు. ఇందులో ఆర్యవీర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.
Published : November 25, 2026 at 5:08 PM IST
2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ వేలంలో నిలిచిన ప్లేయర్ల జాబితాను నిర్వాహకులు అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ఇందులో పలువురు అండర్ 19 ప్లేయర్లు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. లిస్ట్లో ముఖ్యంగా మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కుమారుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ పేరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆర్యవీర్ తన పేరును ఈ మినీ వేలంలో నమోదు చేసుకున్నాడు. అతడితోపాటు రీసెంట్గా అండర్ 19 ఆసియాకప్ ఫైనల్లో కీలక ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్న మోహిత్ ఉల్వా కూడా వేలంలో ఉన్నాడు.
అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగా
ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్, మోహిత్ ఉల్వా ఈ మినీ వేలంలో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగా రూ.30 లక్షల బేస్ప్రైజ్తో బరిలో నిలిచారు. ఇటీవల ముగిసిన అండర్ 19 ఆసియా కప్లో టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్గా నిలవడంలో ఆర్యవీర్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతడు ఐదు ఇన్నింగ్స్ల్లో 361 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలో ఆర్యవీర్ కోసం పలు ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడే అవకాశం ఉంది. అతడితోపాటు బౌలర్ మోహిల్ ఉల్వాకు కూడా మంచి ధర దక్కే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి.
Aaryavir Sehwag and Mohit Ulva are amongst the India U19 stars that have registered for IPL 2027 Auction However, Anvay Dravid and Lakshya Raichandani have NOT registered https://t.co/BzcLJHcRG4— Cricbuzz (@cricbuzz) November 24, 2026
ద్రవిడ్ కుమారుడు దూరం!
కాగా, మాజీ క్రికెటర్ ద్రవిడ్ కుమారుడు అన్వయ్ ద్రవిడ్ ఈ వేలానికి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 17ఏళ్ల అన్వయ్ తన పేరును నమోదు చేసుకోలేదు. అతడితోపాటు ఆసియా కప్ అండర్ 19 జట్టుకు సారథ్యం వహించిన లక్ష్య రామ్చందాని, ఫైనల్లో సత్తాచాటిన మనల్ చౌహాన్ కూడా ఈ వేలానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. అయితే తదుపరి ఏడాది మెగా వేలం జరగనుంది. బహుషా అందులో పాల్గొనాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్లేయర్లు మినీ వేలానికి దూరంగా ఉండొచ్చని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సీనియర్లు కూడా అన్క్యాప్డ్గానే
ఈ కుర్రాళ్లతోపాటు పలువురు సీనియర్లు కూడా ఈ మినీ వేలంలో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగా తమ పేరును నమోదు చేసుకున్నారు. ఇందులో ఇషాంత్ శర్మ, నితీశ్ రాణా, మన్దీప్ సింగ్, మయాంక్ మార్కండే, చేతన్ సకారియా, నవ్దీప్ సైనీ లాంటి సీనియర్ ప్లేయర్లు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగానే బరిలో ఉన్నారు. అయితే ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం, గత ఐదేళ్లుగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడని భారత ఆటగాళ్లు 'అన్క్యాప్డ్' ఆటగాడిగా వేలంలో ఉంటాడు. ఇందులో ఇషాంత్ శర్మ, నితీశ్ రాణా రూ.50 లక్షల కనీస ధరతో వేలంలో ఉన్నారు.
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