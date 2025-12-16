అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు జాక్పాట్- ఇద్దరి కోసం రూ.28.40 కోట్లు ఖర్చు చేసిన CSK
ఐపీఎల్ మినీ వేలం- అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు అనూహ్య ధర
Published : December 16, 2025 at 7:00 PM IST
IPL 2026 Mini Auction : అబుదాబీ వేదికగా జరుగుతున్న ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఈసారి అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు అత్యధిక ధరకు అమ్ముడైయ్యారు. ప్రశాంత్ వీర్, కార్తిక్ శర్మ భారీ ధర పలికారు. చెరో రూ. 14.20 కోట్ల ధర ధక్కించుకున్నారు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే? ఈ ఇద్దర్నీ వేలంలో పోటీపడి మరీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీనే దక్కించుకుంది. దీంతో ఈ ఇద్దరూ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగా రికార్డ్ సృష్టించారు.
ప్రశాంత్ వీర్!
ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన 20ఏళ్ల ఆల్రౌండర్ ప్రశాంత్ వీర్కు అనూహ్య ధర దక్కింది. ఈ ప్లేయర్ రూ.30 లక్షల బేస్ప్రైజ్తో వేలంలోకి వచ్చాడు. తొలుత అతడి కోసం లఖ్నవూ, ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఆఖరి దాకా అతడిపై ఆసక్తి చూపించిన చెన్నై రూ.14.20 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. అకడు ఇటీవల సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో 169 స్టైక్ రేట్తో 112 పరుగులు చేశాడు. ఇక బౌలింగ్లో 6.76 ఎకనమీతో 9 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. అటు ఈ ఏడాది యూపీటీ20 లీగ్లోనూ ప్రశాంత్ సత్తా చాటాడు. 320 పరుగులు చేయడమే కాకుండా బంతితో రాణించి 8 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు.
కార్తిక్ శర్మ
రాజస్థాన్కు చెందిన కార్తిక్ శర్మ వికెట్ కీపర్ కమ్ బ్యాటర్. కార్తిక్ కూడా రూ.30 లక్షల కనీస ధరతోనే వేలంలోకి వచ్చాడు. ఇతడి కోసం కూడా వేలంలో తీవ్ర పోటీ ఏర్పడింది. కేకేఆర్, లఖ్నవూ, ముంబయి తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. చివర్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కూడా పోటీలోకి వచ్చింది. కానీ కార్తిక్ను చెన్నై రూ.14.20 కోట్లకు దక్కించుకుంది. అతడు మిడిలార్డర్, లోయర్ మిడిలార్డర్లో మెరుపు బ్యాటింగ్ చేయగలడు. ఇటీవల సయ్యద్ అలీ టోర్నీలో 5 మ్యాచ్ల్లో కార్తిక్ 160 స్టైక్ రేట్తో 133 పరుగులు చేసి అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల దృష్టిలో పడ్డాడు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో హైయ్యెస్ట్
ఈ వేలంతో ప్రశాంత్, కార్తిక్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధర పలికిన అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లుగా చరిత్ర సృష్టించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేయని ఆటగాళ్లు దక్కించుకున్న అత్యధిక ధర ఇదే కావడం విశేషం. ఇదివరకు ఈ రికార్డు పేసర్ ఆవేశ్ ఖాన్పై ఉండేది. 2022 వేలంలో లఖ్నవూ అతడిని రూ .10 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
ఇద్దరికే రూ.28.40 కోట్లు
అలా ఈ ఇద్దరు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ భారీ ధర వెచ్చించింది. దీంతో వీళ్లపై అంచనాలు కూడా అమాంతం పెరిగిపోయాయి. రానున్న సీజన్లో వీళ్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉండనుందో చూడాలి మరి!
అలాగే జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన అకిభ్ దార్ కూడా ఈ వేలంలో మంచి రేట్ దక్కించుకున్నాడు. రూ.30 లక్షల బేస్ప్రైజ్తో ఎంటరైన అతడిని దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.8.40 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
