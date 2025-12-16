Telangana Panchayat Elections Results2025

అన్​క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు జాక్​పాట్- ఇద్దరి కోసం రూ.28.40 కోట్లు ఖర్చు చేసిన CSK

ఐపీఎల్ మినీ వేలం- అన్​క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు అనూహ్య ధర

IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction (Source IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 7:00 PM IST

Choose ETV Bharat

IPL 2026 Mini Auction : అబుదాబీ వేదికగా జరుగుతున్న ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో అన్​క్యాప్డ్ ప్లేయర్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఈసారి అన్​క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు అత్యధిక ధరకు అమ్ముడైయ్యారు. ప్రశాంత్ వీర్, కార్తిక్ శర్మ భారీ ధర పలికారు. చెరో రూ. 14.20 కోట్ల ధర ధక్కించుకున్నారు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే? ఈ ఇద్దర్నీ వేలంలో పోటీపడి మరీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీనే దక్కించుకుంది. దీంతో ఈ ఇద్దరూ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన అన్​క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగా రికార్డ్ సృష్టించారు.

ప్రశాంత్ వీర్!
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​కు చెందిన​ 20ఏళ్ల ఆల్​రౌండర్ ప్రశాంత్ వీర్​కు అనూహ్య ధర దక్కింది. ఈ ప్లేయర్ రూ.30 లక్షల బేస్​ప్రైజ్​తో వేలంలోకి వచ్చాడు. తొలుత అతడి కోసం లఖ్​నవూ, ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఆఖరి దాకా అతడిపై ఆసక్తి చూపించిన చెన్నై రూ.14.20 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. అకడు ఇటీవల సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో 169 స్టైక్ రేట్​తో 112 పరుగులు చేశాడు. ఇక బౌలింగ్​లో 6.76 ఎకనమీతో 9 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. అటు ఈ ఏడాది యూపీటీ20 లీగ్​లోనూ ప్రశాంత్ సత్తా చాటాడు. 320 పరుగులు చేయడమే కాకుండా బంతితో రాణించి 8 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు.

కార్తిక్ శర్మ
రాజస్థాన్​కు చెందిన కార్తిక్ శర్మ వికెట్ కీపర్ కమ్ బ్యాటర్. కార్తిక్ కూడా రూ.30 లక్షల కనీస ధరతోనే వేలంలోకి వచ్చాడు. ఇతడి కోసం కూడా వేలంలో తీవ్ర పోటీ ఏర్పడింది. కేకేఆర్, లఖ్​నవూ, ముంబయి తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. చివర్లో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ కూడా పోటీలోకి వచ్చింది. కానీ కార్తిక్​ను చెన్నై రూ.14.20 కోట్లకు దక్కించుకుంది. అతడు మిడిలార్డర్, లోయర్ మిడిలార్డర్​లో మెరుపు బ్యాటింగ్​ చేయగలడు. ఇటీవల సయ్యద్ అలీ టోర్నీలో 5 మ్యాచ్​ల్లో కార్తిక్ 160 స్టైక్ రేట్​తో 133 పరుగులు చేసి అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల దృష్టిలో పడ్డాడు.

ఐపీఎల్ చరిత్రలో హైయ్యెస్ట్
ఈ వేలంతో ప్రశాంత్, కార్తిక్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధర పలికిన అన్​క్యాప్డ్​ ఆటగాళ్లుగా చరిత్ర సృష్టించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేయని ఆటగాళ్లు దక్కించుకున్న అత్యధిక ధర ఇదే కావడం విశేషం. ఇదివరకు ఈ రికార్డు పేసర్ ఆవేశ్ ఖాన్​పై ఉండేది. 2022 వేలంలో లఖ్​నవూ అతడిని రూ .10 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

ఇద్దరికే రూ.28.40 కోట్లు
అలా ఈ ఇద్దరు అన్​క్యాప్డ్ ప్లేయర్లపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ భారీ ధర వెచ్చించింది. దీంతో వీళ్లపై అంచనాలు కూడా అమాంతం పెరిగిపోయాయి. రానున్న సీజన్​లో వీళ్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉండనుందో చూడాలి మరి!

అలాగే జమ్ముకశ్మీర్​కు చెందిన అకిభ్ దార్​ కూడా ఈ వేలంలో మంచి రేట్ దక్కించుకున్నాడు. రూ.30 లక్షల బేస్​ప్రైజ్​తో ఎంటరైన అతడిని దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.8.40 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

