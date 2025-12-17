'రెండున్నరేళ్లకే బ్యాట్ పట్టిన కార్తిక్- కొడుకు కోసం భూమి అమ్మిన తండ్రి'- CSK నయా స్టార్ స్టోరీ ఇదే!
మినీ వేలంలో జాక్పాట్ కొట్టిన కార్తిక్ శర్మతో ఈటీవీ భారత్ ఫేస్ టు ఫేస్
Published : December 17, 2025 at 7:48 PM IST
Karthik Sharma Exculusive ETV Bharat : కార్తిక్ శర్మ. ప్రస్తుతం ఈ పేరు క్రీడా వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది. 19ఏళ్ల ఈ అన్క్యాప్డ్ కుర్రాడు తాజాగా జరిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో రికార్డ్ సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇంకా అరంగేట్రం కూడా ఈ యువ క్రికెటర్ను ఐపీఎల్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ.14.20 భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. దీంతో ఐపీఎల్ వేలం చరిత్రలోనే అత్యధిక ధర పలికిన అన్క్యాప్డ్ ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో ఈటీవీ భారత్తో కార్తిక్తోపాటు అతడి తండ్రి మనోజ్ శర్మ ఫేస్ ఫేస్ మాట్లాడాడు. మరి వాళ్లు ఏమన్నారంటే?
తన విజయానికి పూర్తి క్రెడిట్ తమ తల్లిదండ్రులదే అని కార్తిక్ ఈటీవీ భారత్తో చెప్పాడు. అలాగే రానున్న ఐపీఎల్లో రాణించి, ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియాకు ఆడడమే తన తదుపరి లక్ష్యం అని పేర్కొన్నాడు. కష్టపడి పని చేస్తే కచ్చితంగా ఫలితం దక్కుతుందని ఈ సందర్భంగా కార్తిక్ అన్నాడు. ఇదే తన గ్రామ యువతకు తాను ఇచ్చే మెసేజ్ అని చెప్పాడు. కాగా, కార్తిక్ది రాజస్థాన్ రాష్ట్రం భరత్పుర్ పట్టణంలోని దారాపుర్ గ్రామం.
Yet another young one enters the den! 🦁🏟️— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 16, 2025
Whistle welcome, Kartik Sharma!🥳#WhistlePodu #IPLAuction pic.twitter.com/1haBu8esPZ
తండ్రి కూడా క్రికెటరే!
కార్తిక్ తండ్రి మనోజ్ శర్మ కూడా క్రికెటరే. ఆయన మీడియం పేస్ బౌలర్. కానీ క్రికెట్ ఆడుతున్న రోజుల్లో భుజానికి గాయం అవ్వడంతో ఆటకు దూరమయ్యారు. క్రికెటర్ కావాలని కలలు కన్న ఆయనకు గాయం అడ్డంకిగా మారింది. దీంతో తన పిల్లలలైనా క్రికెటర్ చేయాలని అనుకున్నారు. తాను సాధించలేనిది పిల్లలు సాధించాలని అనుకున్నారు. "నేను ఎప్పుడూ ఆశ వదులుకోలేదు. నా బిడ్డ నా నెరవేరని కలను నెరవేరుస్తాడని అనుకున్నా" అని మనోజ్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు.
రెండున్నరేళ్లకే బ్యాట్!
తన కుమారుడు కార్తిక్రు రెండున్నరేళ్ల వయసున్నప్పుడే చేతికి బ్యాట్ ఇచ్చానని మనోజ్ తెలిపారు. తన ఇంటి ప్రాంగణాన్నే కుమారుడికి మొదటి క్రికెట్ మైదానంగా మార్చారు. దీంతో ఐదు సంవత్సరాలకే కార్తీక్ ఇంట్లో నుంచే తన తండ్రి నుంచి ప్రాథమిక శిక్షణ పొందాడు. చిన్న వయస్సులో కూడా క్రికెట్పై కార్తీక్కు అవగాహన, ఇష్టం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారని మనోజ్ శర్మ చెప్పారు. తాను స్వయంగా గంటల తరబడి బౌలింగ్ చేసి కార్తిక్కు బ్యాటింగ్లో మెలకువలు నేర్పినట్లు వెల్లడించారు.
Our Keepers covering all bases 😎💪#WhistlePodu #IPLAuction pic.twitter.com/NZumvI1NM4— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 16, 2025
భూమి- దుకాణం అమ్మేసి- రూ 27 లక్షల లోన్ తీసుకొని!
కార్తీక్ ఈ స్థాయికి వచ్చేందుకు తమ కుటుంబం ఎంతో కష్టపడిందని తండ్రి మనోజ్ శర్మ వివరించారు. వృత్తి పరంగా ఆయన ఓ టీచర్. కానీ తన కొడుకు క్రికెట్ కిట్, శిక్షణ, రవాణా ఖర్చుల కోసం భూమి, దుకాణాన్ని కూడా అమ్మేసినట్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా అదనంగా రూ. 27 లక్షల లోన్ కూడా తీసుకోవలసి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఓ సమయంలో తన తండ్రి పెన్షన్ డబ్బులతోనే ఇల్లు నెట్టుకొచ్చినట్లు మనోజ్ వివరించారు. అలాగే తనకు ముగ్గురు కుమారులని, వారిలో ఇద్దరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారని చెప్పారు. వాళ్లు టీమ్ఇండియాకు ఆడి టైటిళ్లు సాధించి దేశానికి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నట్లు మనోజ్ ఈటీవీ భారత్తో పేర్కొన్నారు.
The Pride of '26 🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 16, 2025
Ruturaj Gaikwad (C)
Ms Dhoni
Sanju Samson
Dewald Brevis
Shivam Dube
Ayush Mhatre
Urvil Patel
Noor Ahmad
Khaleel Ahmed
Anshul Kamboj
Nathan Ellis
Jamie Overton
Gurjapneet Singh
Shreyas Gopal
Ramakrishna Ghosh
Mukesh Choudhary
Akeal Hosein
Prashant Veer
Kartik…
19ఏళ్ల కార్తీక్ వికెట్ కీపర్ కమ్ బ్యాటర్. ఇటీవల దేశీయ క్రికెట్లో తన బ్యాటింగ్తో ఫ్రాంచైజీల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 160 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. రాజస్థాన్ అండర్-14, అండర్-16, అండర్-19 జట్లకు ఆడిన కార్తీక్, ఇకపై ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నాడు.
అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు జాక్పాట్- ఇద్దరి కోసం రూ.28.40 కోట్లు ఖర్చు చేసిన CSK