నన్ను బయటకు పంపడమే వారి ప్లాన్ : మాజీ కోచ్పై ఉమేశ్ యాదవ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
భారత్ తరఫున 57టెస్టులు, 75 వన్డేలు, 9 టీ20లు ఆడిన ఉమేశ్ చివరిసారి 2023లో టీమ్ఇండియా జట్టులో కనిపించాడు. తన సెలక్షన్ నుంచి విదర్భలో ఎదురైన పరిస్థితుల వరకు కొన్ని విషయాలపై ఓపెన్గా మాట్లాడాడు.
Published : October 14, 2026 at 1:57 PM IST
Umesh Yadav Comeback : ఉమేశ్ యాదవ్ టీమ్ఇండియా జెర్సీకి దూరమై మూడేళ్లు దాటిపోయింది. అయినా 38 ఏళ్ల ఈ పేసర్ ఇంకా కంబ్యాక్ ఆశతోనే దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. ఇప్పుడు తన సెలక్షన్ నుంచి విదర్భలో ఎదురైన పరిస్థితుల వరకు కొన్ని విషయాలపై ఓపెన్గా మాట్లాడాడు.
భారత్ తరఫున 57 టెస్టులు, 75 వన్డేలు, 9 టీ20లు ఆడిన ఉమేశ్ చివరిసారి 2023లో టీమ్ఇండియా జట్టులో కనిపించాడు. ఆ తర్వాత గాయాలు, కొత్త పేసర్ల రాకతో మళ్లీ అవకాశం రాలేదు. అయితే వయసును మాత్రమే చూసి ఒక ప్లేయర్ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోకూడదని ఉమేశ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. 37 లేదా 38 ఏళ్లు వచ్చాయనే కారణంతో పక్కన పెట్టడం కంటే ఫిట్నెస్, బౌలింగ్ వేగం, మైదానంలో కదలికలను చూడాలని చెప్పాడు. ఒకవేళ అవన్నీ తగ్గిపోయాయని సెలెక్టర్లు భావిస్తే అదే విషయాన్ని ప్లేయర్కు చెప్పేయడం మంచిదని అన్నాడు.
సెలెక్టర్లు చెప్పేస్తే బెటర్
టీమ్ఇండియా సెలక్షన్ విషయంలో క్లారిటీ చాలా అవసరమని ఉమేశ్ చెప్పాడు. ఒక ప్లేయర్ను ఇక ఎంపిక చేసే ఆలోచన లేకపోతే అదే విషయం ముందే చెప్పాలని కోరాడు. అవకాశం వస్తుందేమో అనే ఆశతో ఎదురు చూడటం కంటే పరిస్థితి ఏంటో తెలిస్తే తర్వాత ఏం చేయాలో నిర్ణయించుకోవడం ఈజీ అవుతుందని తెలిపాడు. దేశం తరఫున మళ్లీ ఆడాలని ప్రతి క్రికెటర్ కోరుకుంటాడని, తనకు కూడా ఆ కోరిక ఇంకా ఉందని చెప్పాడు. తనలో క్రికెట్ మిగిలి ఉన్నంతవరకు ఆడాలనే ఉద్దేశంతోనే కొనసాగుతున్నట్లు ఉమేశ్ మాటల్లో కనిపించింది.
షమీకి సపోర్ట్- తనకు మాత్రం?
తన గాయం గురించి మాట్లాడిన సమయంలో మహ్మద్ షమీ పరిస్థితిని కూడా ఉమేశ్ ప్రస్తావించాడు. షమీకి మడమ భాగంలో కొంత భాగం దెబ్బతింటే, తనకు మాత్రం ఇంకాస్త తీవ్రంగా అయిందని చెప్పాడు. సర్జరీ చేసి మళ్లీ బౌలింగ్ చేయగల స్థాయికి రావడానికి దాదాపు ఏడాది వరకు రిహాబ్లోనే ఉన్నట్లు గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో ఒక గాయం తగ్గితే మరో చిన్న సమస్య రావడం కూడా జరిగిందన్నాడు. షమీ కంబ్యాక్ సమయంలో బంగాల్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ అందిందని, తనకు విదర్భలో మాత్రం అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి ఎదురైందని ఉమేశ్ చెప్పాడు.
'నన్ను సైడ్ చేయాలనుకున్నారు'
విదర్భ జట్టు దగ్గర నుంచి తనకు రావాల్సిన బ్యాకప్ రాలేదని ఉమేశ్ ఆరోపించాడు. గాయం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తనను మళ్లీ జట్టులో సెట్ చేయడం కంటే పక్కకు తప్పించాలనే ప్రయత్నమే ఎక్కువగా కనిపించిందని చెప్పాడు. అప్పటి కోచ్కు కూడా సీనియర్ ప్లేయర్లు తగ్గిపోతే తన మాటకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం వస్తుందని అనిపించిందని ఉమేశ్ వ్యాఖ్యానించాడు. జట్టులో ఉన్న చివరి సీనియర్ కూడా బయటకు వెళ్తే తాను చెప్పిందే జరుగుతుందనే భావన కోచ్లో ఉన్నట్లు తనకు అనిపించిందని తెలిపాడు. విదర్భతో ఇంతకాలం ఉన్న తర్వాత ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవడం తనకు నచ్చలేదని ఉమేశ్ మాటల్లో కనిపించింది.
18 ఏళ్ల తర్వాత విదర్భకు గుడ్బై
ఉమేశ్, విదర్భ అనుబంధం చాలా పెద్దది. 2008లో అదే జట్టు తరఫున ఫస్ట్క్లాస్ అరంగేట్రం చేసిన అతడు 18 ఏళ్ల పాటు అక్కడే ఆడాడు. కానీ 2026-27 దేశవాళీ సీజన్కు ముందు విదర్భను వదిలి పంజాబ్కు మారాడు. అంతకాలం ఒకే జట్టుతో ఉన్న సీనియర్ పేసర్ మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లడం అప్పట్లోనే వైరల్ అయ్యింది. ఇప్పుడు తనకు అక్కడ ఉహించని పరిస్థితి ఎదురైందని చెప్పడంతో రకరకాల కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. పంజాబ్ తరఫున దేశవాళీ క్రికెట్ కొనసాగిస్తూ మళ్లీ సెలెక్టర్ల దృష్టిలో పడాలని ఉమేశ్ చూస్తున్నాడు.
39 దగ్గర్లో ఉన్నా కంబ్యాక్ ఆశ
అక్టోబర్ 25న ఉమేశ్కు 39 ఏళ్లు పూర్తవుతాయి. అయినా తన కెరీర్ ముగిసిపోయిందనేలా మాత్రం అతడు మాట్లాడటం లేదు. తన బౌలింగ్, ఫిట్నెస్ ఇంకా బలంగా ఉన్నంత వరకు అవకాశం కోసం ప్రయత్నిస్తానని చెప్పాడు. ఇదే సమయంలో షమీ గురించి కూడా మాట్లాడిన ఉమేశ్, ఇద్దరూ చాలా కాలంగా ఈ ఆటతోనే ఉన్నామని, మిగిలిన క్రికెట్ను కూడా పూర్తిగా ఆడాలనుకుంటామని అన్నాడు.
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