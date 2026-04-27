షాకింగ్ : చిన్నస్వామిలో సెక్యూరిటీ ఫెయిల్- 240 CC కెమెరాల కనెక్షన్​ కట్ చేసిన సిబ్బంది!

చిన్నస్వామి స్టేడియంలో భద్రతా వైఫల్యాలు- నిందితులపై కేసు నమోదు- అసలేం జరిగిందంటే?

Chinnaswamy Stadium
Chinnaswamy Stadium (Source : IANS)
Published : April 27, 2026 at 12:37 PM IST

Chinnaswamy Stadium CCTV Issue : బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో భద్రతా వైఫల్యం తలెత్తింది. స్టేడియం సిబ్బందిలోని ఇద్దరు వ్యక్తులు సీసీటీవీ కెమెరాల ఫీడ్​ను నిలిపివేసినట్లు సమాచారం. ఇటీవల రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ సందర్భంగా జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అనధికారికంగా సర్వర్ రూమ్​లోకి వెళ్లిన ఆ ఇద్దరు స్టేడియంలోని దాదాపు 240 సీసీటీవీలను నిలిపివేశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు బ్యాకప్ ద్వారా రియల్ టైమ్ పర్యవేక్షణతో పరిస్థితులు చక్కదిద్దారు. దీంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మ్యాచ్ సజావుగా సాగింది. అసలేం జరిగిందంటే?

ఇదీ జరిగింది!
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఈ ఘటన ఏప్రిల్ 24న ఆర్సీబీ- గుజరాత్ మ్యాచ్​ సమయంలో జరిగింది. ఐవీఎస్ డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ ( IVS Digital Solutions) అనే సంస్థకు చెందిన సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఉద్యోగులు ఈ మంజునాథ్, అబ్దుల్ కలాం ప్రోటోకాల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. చెల్లుబాటయ్యే ఐడీ లేకుండానే​ స్టేడియం సీసీటీవీ సర్వర్ రూమ్‌లోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించారు. లోపలికి ప్రవేశించిన అనంతరం ఎన్‌వీఆర్, ఫైబర్ కనెక్షన్‌లను కత్తిరించారు. దీంతో ఎంట్రీ గేట్, కాన్‌కోర్స్ విభాగాలు, D కార్పొరేట్ స్టాండ్​తోపాటు స్టేడియంలో కీలక ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ నిఘా నిలిచిపోయింది.

ఇది మ్యాచ్ సమయంలో స్టేడియంలోని పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేయడంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. ఫలితంగా స్టేడియంలోని కీలకమైన జోన్‌లలో నిఘాకు కు అంతరాయం కలిగింది. అయితే ఈ సమస్యను గుర్తించిన అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమైనట్లు తెలిపారు. వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశామని, మ్యాచ్​ సమయంలో భద్రతకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా చూసుకున్నామని తెలిపారు. కాగా, ఈ ఘటనపై బెంగళూరు కబ్బన్ పార్క్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. దీనిపై ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

ఆందోళనలో ఆడియెన్స్!
అయితే ఐపీఎల్​ సమయంలో చిన్నస్వామి స్టేడియం ప్రాంగణం అంతా బాగా రద్దీగా ఉంటుంది. వేలాది సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు మ్యాచ్ చూసేందుకు స్టేడియానికి వస్తుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ అనేది అత్యంత ముఖ్యం. అయితే ఈ ఘటన తాజాగా బయటకు రావడంతో ప్రేక్షకుల భద్రత, నిఘాపై ఆందోళన కలుగుతోంది.

మరోసారి కాంట్రవర్సీలోకి!
గతేడాది ఆర్సీబీ విన్నింగ్ సెలబ్రేషన్స్​లో ఈ స్టేడియం వద్దే 11మంది తొక్కిసలాటలో మృతి చెందారు. భద్రతాపరంగా ఈ మైదానం అంత సురక్షితం కాదని భావించిన ప్రభుత్వం, దాదాపు 10 నెలలు ఈ స్టేడియంలో మ్యాచ్​లకు అనుమతి నిలిపివేసింది. నివేదికల అనంతరం ఐపీఎల్​ మ్యాచ్​లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. అయితే ఈ ఘటనతో మరోసారి చిన్నస్వామి స్టేడియం కాంట్రవర్సీగా మారింది.

