అంధుల ప్రపంచ ఛాంపియన్లుగా మన తెలుగమ్మాయిలు- వీళ్ల ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ గురించి తెలుసా?
మళ్లీ అదరగొట్టిన మన అమ్మాయిలు- అంధుల ఛాంపియన్ జట్టులో ఇద్దరు తెలుగోళ్లు
Published : November 24, 2025 at 12:22 PM IST
India Blind Cricket Team : భారతీయ అమ్మాయిలు క్రికెట్లో రఫ్పాడిస్తున్నారు. ఈ ఒక్క నెలలోనే వన్డే ప్రపంచకప్తోపాటు టీ20 వరల్డ్కప్ కూడా భారత్ సొంతమైంది. ఇటీవల అమ్మాయిలు వన్డే వరల్డ్కప్ సాధించగా, ఆదివారం అంధ మహిళలు టీ20 ప్రపంచకప్ ఛాంపియన్లుగా నిలిచారు. ఈ విభాగంలో టీ20 వరల్డ్కప్ జరగడం ఇదే తొలిసారి. అయితే వరల్డ్కప్ గెలిచిన భారత జట్టును నడిపించిన కెప్టెన్ దీపిక ఎవరో కాదు, మన తెలుగమ్మాయే. ఆమెతోపాటు జట్టులో సభ్యురాలిగా ఉన్న కరుణ కుమారి కూడా తెలుగమ్మాయే. ఈ ఇద్దరూ భారత్ను ఛాంపియన్గా నిలపడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇంతటి ఘనత సాధించిన వీళ్ల స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం గురించి మీకు తెలుసా?
ఐదు నెలల వయసులోనే!
కెప్టెన్ దీపిక ఆంధ్ర- కర్ణాటక సరిహద్దులోని తంబాలహట్టికి చెందిన వ్యవసాయ కూలీలు చిక్కతిమ్మప్ప, చిత్తమ్మ దంపతుల కుమార్తె. వారి జీవితాల్లో వచ్చిన వెలుగుగా భావించి ఆమెకు ఆ పేరు పెట్టారు. కానీ ఆ ఆనందం ఐదు నెలల్లోనే విషాదంగా మారింది. చేతి వేలు గోరు తగలడం వల్ల 5 నెలల ప్రాయంలోనే దీపికకు ఒక కంటి చూపు పోయింది. దీంతో కొన్నాళ్లు బాధపడ్డారు. అయినా తమ కుమార్తెకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వడం కోసం ఎంత కష్టమైనా పడాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
తంబాలహట్టి సత్యసాయి జిల్లా, అమరాపురం మండలం పరిధిలోకి వస్తుంది. సరిహద్దు గ్రామం కావడంతో దీపిక కర్ణాటకలో విద్యాభ్యాసం సాగించింది. నాలుగో తరగతి వరకు ఓ సాధారణ పాఠశాలలో చదువుకుంది. అంధురాలంటూ తోటి స్నేహితులు ఏడిపించడంతో తల్లిదండ్రులతో చెప్పి బాధపడేది. దీంతో కూతురు భవిష్యత్తు గురించి తల్లిదండ్రులకు ఆందోళనగా ఉండేది. తన కాళ్ల మీద తాను నిలిచేందుకు అన్ని విధాలా సాయపడాలనుకున్నారు.
అలా టీమ్ఇండియా కెప్టెన్గా!
ఆ తర్వాత దీపికను మైసూరు అంధుల పాఠశాలలో చేర్పించారు. ఆర్థికంగా ఆమెకు అండగా నిలిచారు. ఇక చదువుతోపాటు ఎనిమిదో తరగతి తర్వాత నుంచి క్రికెట్లో శిక్షణ తీసుకుంది. పదో తరగతిలో ఉండగా అంధుల రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని సెంచరీ చేసింది. 2019లో జాతీయ అంధుల మహిళల జట్టు ప్రారంభమైంది. అదే సమయంలో కర్ణాటక జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపికైంది. ఆపై భారత జట్టులోనూ చోటు సంపాదించింది.
ITలో జాబ్!
2023లో దీపిక ఇంగ్లాండ్లో ప్రపంచ అంధుల మహిళల క్రికెట్ టీ20 వరల్డ్ గేమ్స్ (IBSA)లో పాల్గొంది. ఈ టోర్నీలో ఆమె రాణించింది. దీంతో క్రికెట్ కోటాలో ముంబయిలోని ఆదాయపు పన్ను శాఖ కార్యాలయంలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇక తాజా ప్రపంచకప్లో కెప్టెన్గా, బ్యాటర్గా రాణించి జట్టు విజయంలో కీలకంగా మారింది. లీగ్ స్టేజ్లో పాకిస్థాన్పై 45 పరుగులు, సెమీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై 91 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించింది.
కరుణ కుమారి జర్నీ ఇదీ
ఈ ఛాంపియన్ జట్టులో ఉన్న ఇంకో తెలుగమ్మాయి పంగి కరుణ కుమారి. ఆమె తనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి వైకల్యం ప్రతిభకు అడ్డంకి కాదనే విషయాన్ని నిరూపించాలనే తపనతో పెరిగింది. కరుణది అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పాడేరు మండలంలోని వంట్ల మామిడి గ్రామం. రాంబాయి- సంధ్య ఈమె తల్లిదండ్రులు. అయితే చిన్నప్పటినుంచే క్రికెట్ ఆడడం అంటే మహాఇష్టం. ఆట ఆడడానికి వెళ్లిన ప్రతీ సారి గాయాలతో తిరిగి వచ్చేదంట!
ఏడో తరగతి వరకు స్థానికి పాఠశాలలో చదువుకుంది. బ్లాక్ బోర్డు, పుస్తకాలలో అక్షరాలు గుర్తించలేక అవస్తపడేది. ఈ కారణంగా మధ్యలోనే చదువు ఆపేసింది.ఇలా చూపుతో ఇబ్బంది పడే వారికోసం విశాఖలో పాఠశాల ఉందని తెలుకుంది. అక్కడికి వెళ్లి చదువు కొనసాగించడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది. కానీ అది ఇంటికి దూరంగా హాస్టల్లో ఉండి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకు కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకోలేదు. పరిస్థితులకు భయపడకుండా, కష్టపడి ఇంట్లో ఒప్పించి విశాఖపట్నంలోని ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఫర్ విజువల్లీ ఛాలెంజ్లో చేరింది.
రోజూ గాయాలతోనే
క్రికెట్పై తనకున్న ఆసక్తి గుర్తించిన పాఠశాల కోచ్, శిక్షణ తీసుకుంటే మంచిగా ఆడొచ్చని సలహా ఇచ్చారు. ఎలాగైన ఆట నేర్చుకొవాలని తపన ఆమెలో పెరిగిపోయింది. తనది బి1 (80 శాతం అంధత్వం) విభాగం కారణంగా కేవలం శబ్దంతో మాత్రమే బంతి రాకను గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. మొదట్లో అలా గుర్తించలేక రోజూ దెబ్బలతోనే కరుణ గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వచ్చేదట.
70 బంతుల్లోనే 114 రన్స్
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, దిల్లీల్లో పలు మ్యాచ్లు ఆడి గెలిచింది. ఆ విజయాలే ఆమెకు భారత జట్టులో స్థానాన్ని కల్పించాయి. బెంగళూరులో ప్రపంచకప్ సెలక్షన్కు వెళ్లినప్పుడు 70 బంతుల్లో 114 పరుగులు చేసి తన టాలెంట్ను నిరూపించుకుంది. అందులో ఆడేందుకు అవకాశం వచ్చాకా ఇంట్లో ఆర్థిక కష్టాలు వెంటాడాయి. దాంతో తన పరిస్థితి గురించి వివరిస్తూ కొంతమంది దాతల్ని సంప్రదించింది. వాళ్ల సహాయంతో భారత్ తరఫున టీ20 ప్రపంచకప్లో మెరిసింది.