ఆమె అడిగిన ప్రశ్నే నా క్రికెట్ కెరీర్‌ గమనాన్ని మార్చేసింది: సూర్యకుమార్ యాదవ్

తన భార్య దేవిషాపై ప్రశంసలు కురిపించిన భారత జట్టు టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్​- తాను ఇంతటి స్థాయిలో ఉండడానికి ఆమే కారణమని వెల్లడి

Suryakumar Yadav (Associate Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 7:34 PM IST

Suryakumar Yadav Podcast : టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇటీవలే దేశానికి పొట్టి ప్రపంచకప్‌ను అందించాడు. మార్చి 28 నుంచి జరగబోయే ఐపీఎల్‌ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో పీటీఐ వీడియోస్‌ పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొన్నాడు. అందులో తన క్రికెట్ కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు. అలాగే తన భార్య దేవిషా తన క్రికెట్ కెరీర్ గమనాన్ని మార్చేసిందని చెప్పుకొచ్చాడు. జాతీయ జట్టుకు ఎంపికయ్యేలా తనను తీవ్రంగా శ్రమించేలా పురిగొల్పింది కూడా దేవిషాయేనని వెల్లడించాడు. తాను ప్రస్తుతం ఇంతటి స్థాయిలో ఉండడానికి కూడా ఆమే కారణమని ప్రశంసించాడు. తన భార్య దేవిషాను ఎంత పొగిడినా తక్కువేనని అభిప్రాయపడ్డాడు.

సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన భార్య దేవిషాతో జరిగిన ఆసక్తికర చర్చ గురించి వివరించాడు. "2016లో దేవిషాతో నాకు పెళ్లైంది. అప్పుడు నేనే ఐపీఎల్‌లో కేకేఆర్ తరఫున ఆడుతున్నాను. గేమ్‌ను ఆస్వాదిస్తున్నాను. అంతా సజావుగా సాగుతోంది. అయితే నేను 2018లో ముంబయి ఇండియన్స్‌ ఫ్రాంచైజీకి మారేంత వరకు దేవిషా నా కెరీర్‌ను, దినచర్యను గమనిస్తూ వచ్చింది. అప్పుడు నాకు ఒక ప్రశ్న వేసింది. 'ఐపీఎల్‌లో నీతోపాటు ఆడే నీ వయసు వాళ్లలో చాలామంది ఇప్పుడు భారత్ తరఫున ఆడుతున్నారు. నీ మనసులో ఏముంది?' అని దేవిషా ప్రశ్నించింది. అప్పుడు నేను 'నాకు కూడా టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడాలని ఉంది' అని చెప్పాను. 'ఎలా ఆడుతావు?' అని దేవిషా నన్ను అడిగింది" అని భారత జట్టు టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించాడు.

'చాలా విషయాల్లో రాజీపడ్డాం'

"నా భార్య దేవిషాతో ఒక చక్కని సంభాషణ జరిగింది. వాదనేం కాదు. కేవలం చర్చ మాత్రమే. అప్పుడు నేను భారత్ తరఫున ఆడాలనుకుంటే ఏం చేయాలని ఆలోచించాను. అది ఎలా అని ఆలోచించుకున్నాను. డైట్, ఫ్రెండ్స్‌తో వీకెండ్స్, శని-ఆదివారాలు విశ్రాంతి, సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు పని వంటి చాలా విషయాలలో రాజీ పడ్డాను. 2018లో నేను ఐపీఎల్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున (512 పరుగులు) చేశాను. అలాగే దేశీయ క్రికెట్‌లో కూడా రాణించాను. ఆ తర్వాతి 2019, 2020లో కూడా ముంబయి తరఫున ఓపెనింగ్ చేశాను. ఆటను ఆస్వాదించాను. ఐపీఎల్ 2020 సీజన్ మరింత అద్భుతంగా సాగింది. ఫినిషర్‌గా 480 పరుగులు చేశాను. ఆ తర్వాత 2021లో నేను టీమ్ఇండియాకు ఎంపికయ్యాను."
- సూర్యకుమార్ యాదవ్, టీమ్ఇండియా టీ20 కెప్టెన్

లైఫ్ పార్ట్‌నర్ కోరుకునేది భర్త ఎదుగుదలే: సూర్య
దేవిషా తెర వెనుక తనకు అండగా నిలిచిందని సూర్య అన్నాడు. తనకు నిజానిజాలు చెప్పడంలో ఆమె తెర వెనుక చాలా ప్రభావం చూపిందని వెల్లడించాడు. జీవిత భాగస్వామి ఎల్లప్పుడూ కోరుకునేదంతా భర్త ఎదుగుదలేనేనని చెప్పుకొచ్చాడు. కొన్నిసార్లు తన భార్య దేవిషా చాలా కఠినంగా కూడా ఉందని పేర్కొన్నాడు. తాను ఈ రోజు ఇంతటి స్థాయిలో ఉన్నానంటే కారణం ఆమెతో జరిపిన సంభాషణల వల్లేనని తెలిపాడు.

"నా భార్య నాకు క్రికెట్‌కు సంబంధించిన సలహాలు మాత్రమే ఇవ్వలేదు. జీవితానికి సంబంధించిన చాలా విషయాలు చెప్పింది. నేను ఎలా ఉండాలి? ఏమి చేయాలి? విపత్కర పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కోవాలి? తదితర విషయాల్లో సలహాలు ఇచ్చింది. మనం ఎంతగొప్ప విజయం సాధించినా ఎప్పుడూ వినయంతో ఒదిగి ఉండాలి. వాస్తవాలకు దగ్గరగా ఉండాలి. అందుకే నేను చాలా సింపుల్‌గా ఉంటాను. ఇంట్లో నేను సూపర్‌స్టార్ సూర్యకుమార్ యాదవ్‌ను కాదు. కేవలం సూర్యను మాత్రమే. క్రికెట్‌ను ఇంటికి తీసుకురావద్దని నా భార్య దేవిషా నాకు చెప్పింది. భోజనం చేసిన తర్వాత ప్లేట్‌ను సింక్‌లో వేస్తాను. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలే మన జీవితానికి మరింత విలువను పెంచుతాయి" అని సూర్య అభిప్రాయపడ్డాడు.

మిచెల్- అర్ష్‌దీప్ వివాదంపై ఏమన్నాడంటే?
ఇటీవల జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్- డారిల్ మిచెల్‌కు మధ్య జరిగిన వివాదంపైనా సూర్య స్పందించాడు. ఆర్ష్‌దీప్ విసిరిన బంతి మిచెల్‌కు తగిలిందని, ఆ తర్వాత తాను మంచి నాయకత్వానికి ఒక ఉదాహరణగా నిలవాలనే ఉద్దేశ్యంతో కివీస్ ప్లేయర్ డారిల్ మిచెల్‌కు వ్యక్తిగతంగా క్షమాపణ చెప్పినట్లు వెల్లడించాడు. "ఆవేశంలో కొన్నిసార్లు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు పూర్తిగా అర్థం కాదు. కానీ తర్వాత నేను పాజీ(ఆర్ష్‌దీప్)తో ఇలా చేయకూడదని చెప్పాను. అప్పుడు పాజీ మిచెల్‌తో మాట్లాడారు. ఆ వివాదం సరదాగా ముగిసిపోయింది" అని సూర్య పేర్కొన్నాడు.

టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అర్ష్‌దీప్ విసిరిన బంతి కీవిస్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్‌కు తలిగింది. ఈ కారణంతో అర్ష్‌దీప్‌కు మ్యాచ్ ఫీజులో 15శాతం కోత విధించింది ఐసీసీ. అలాగే డీమెరిట్ పాయింట్‌ను కూడా విధించింది. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం మిచెల్‌కు అర్ష్‌దీప్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాడు.

