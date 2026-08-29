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ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు ట్రూజన్ సోలార్ సన్మానం - హాజరైన బీసీసీఐ అపెక్స్ కౌన్సిల్ మెంబర్ చాముండేశ్వరినాథ్‌

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​కు ట్రూజన్ సోలార్ సన్మానం- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బీసీసీఐ అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ సభ్యుడు వి.చాముండేశ్వరినాథ్‌

Hyderabad E Champions Felicitation
చాముండేశ్వరినాథ్‌ నుంచి చెక్ అందుకుంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 8:13 PM IST

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Hyderabad E Champions Felicitation : యువ క్రికెటర్లలో ఆర్థిక అంతరాలను తొలగించేందుకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు, కెరీర్‌ భద్రతకు కార్పొరేట్‌ సంస్థలు సహకరించాలని ఆంధ్ర క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ మాజీ కెప్టెన్‌, బీసీసీఐ అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ సభ్యుడు వి.చాముండేశ్వరినాథ్‌ కోరారు. హైదరాబాద్ లక్డీకాపుల్​లో టీజీ 20-2026 విజేత హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ జట్టుకు ట్రూజన్‌ సోలార్‌ ఆధ్వర్యంలో సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. బీసీసీఐ సహకారంతో తొలిసారిగా తెలంగాణలో నిర్వహించిన టోర్నీలో హైదరాబాద్‌ జట్టు 11 మ్యాచ్‌ల్లో 10 విజయాలు సాధించి టైటిల్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా జట్టు సభ్యులను ట్రూజన్‌ సోలార్‌ ప్రతినిధులు ఘనంగా సత్కరించారు.

హైదరాబాద్‌ జట్టుకు మరో మూడేళ్ల పాటు టైటిల్‌ స్పాన్సర్‌గా కొనసాగాలని సంస్థ నిర్ణయించినట్లు చాముండేశ్వరినాథ్‌ తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతిభను వెలికితీసి యువ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ట్రూజన్‌ సోలార్‌ పవర్‌ ఎండీ సిహెచ్‌.భవాని సురేశ్ మాట్లాడుతూ, క్రికెట్‌తో పాటు ఇతర క్రీడలకు కూడా భవిష్యత్తులో మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తామని తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతిభావంతులైన యువ క్రీడాకారులకు అండగా నిలుస్తామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో సంస్థ సీఈఓ జక్కుల శ్రీనివాస్‌, హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ కెప్టెన్‌ అభిజిత్‌రెడ్డి, జట్టు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు ట్రూజన్ సోలార్ సన్మానం (Source : ETV Bharat)

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