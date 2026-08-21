ETV Bharat / sports

సెమీస్​కు దూసుకెళ్లిన ట్రీసా- గాయత్రి జోడీ - వరల్డ్ ఛాంపియన్​షిప్​లో భారత్​కు తొలి పతకం ఖాయం

వరల్డ్ ఛాంపియన్​షిప్స్​లో భారత్​కు తొలి పతకం - క్వార్టర్ ఫైనల్స్​లో విజయం సాధించిన ట్రీసా జాలీ- గాయత్రి గోపిచంద్ జోడీ

Treesa Jolly and Gayatri Gopichand Pullela
భారత స్టార్ ద్వయం ట్రీసా జాలీ- గాయత్రి గోపిచంద్ (ఫైల్) (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 2:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BWF World Championships : 2026 BWF వరల్డ్ ఛాంపియన్​షిప్స్​లో భారత్​కు తొలి పతకం ఖాయమైంది. భారత స్టార్ ద్వయం ట్రీసా జాలీ- గాయత్రి గోపిచంద్ క్వార్టర్ ఫైనల్​లో విజయం సాధించింది. ఈ జోడి శుక్రవారం జరిగిన మహిళల డబుల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో ఫైనల్‌లో చైనాకు చెందిన జియా యి ఫాన్, జాంగ్ షు జియాన్‌పై 16-21, 21-15, 21-13 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో ట్రీసా- గాయత్రి జోడీకి పతకం (కనీసం కాంస్యం) ఖాయమైంది.

TAGGED:

BWF WORLD CHAMPIONSHIPS
BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.