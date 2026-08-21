సెమీస్కు దూసుకెళ్లిన ట్రీసా- గాయత్రి జోడీ - వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్కు తొలి పతకం ఖాయం
వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో భారత్కు తొలి పతకం - క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో విజయం సాధించిన ట్రీసా జాలీ- గాయత్రి గోపిచంద్ జోడీ
భారత స్టార్ ద్వయం ట్రీసా జాలీ- గాయత్రి గోపిచంద్ (ఫైల్) (Source : IANS)
Published : August 21, 2026 at 2:14 PM IST
BWF World Championships : 2026 BWF వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో భారత్కు తొలి పతకం ఖాయమైంది. భారత స్టార్ ద్వయం ట్రీసా జాలీ- గాయత్రి గోపిచంద్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో విజయం సాధించింది. ఈ జోడి శుక్రవారం జరిగిన మహిళల డబుల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఫైనల్లో చైనాకు చెందిన జియా యి ఫాన్, జాంగ్ షు జియాన్పై 16-21, 21-15, 21-13 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో ట్రీసా- గాయత్రి జోడీకి పతకం (కనీసం కాంస్యం) ఖాయమైంది.
Delhi: Treesa Jolly and Gayatri Gopichand of India spoke to the media after their third-round win at the BWF World Championships pic.twitter.com/p5hgXIJXGZ— IANS (@ians_india) August 20, 2026