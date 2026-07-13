ఇది ఛాంపియన్ టీమ్- 'టాప్' లేపిన హైదరాబాద్ ప్లేయర్లు వీరే
టీజీ20 లీగ్లో పవర్ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్తో అదరగొట్టిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- టోర్నీ ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు అటు బ్యాటింగ్, ఇటు బౌలింగ్ ఏకఛత్రాధిపత్యం- ఈ టోర్నీలో దుమ్మురేపిన హైదరాబాద్ టాప్ ప్లేయర్లపై స్టోరీ
Published : July 13, 2026 at 6:59 AM IST
Hyderabad E Champions Players : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (HCA) నిర్వహించిన 'శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ టీజీ20' (TG20) లీగ్లో హైదరాబాద్ జట్టు విశ్వరూపం ప్రదర్శించింది. ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన టోర్నీలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్లు అంచనాలకు మించి రాణించారు. టోర్నీ ఆరంభం నుంచి ముగింపు మ్యాచ్ వరకు ప్రత్యర్థులపై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తూ, ఆద్యంతం ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని కొనసాగించి సగర్వంగా ఛాంపియన్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది. లీగ్ మొత్తంలోనూ అటూ బ్యాటింగ్లోనూ, ఇటు బౌలింగ్లోనూ సమష్టిగా రాణించి నిజమైన 'ఛాంపియన్స్' అని నిరూపించుకున్నారు. ముఖ్యంగా జట్టులోని కీలక ఆటగాళ్లు మ్యాచ్ విన్నింగ్ ప్రదర్శనలతో ఔరా అనిపించారు. టోర్నీలో టాప్ లేపిన హైదరాబాద్ ఆటగాళ్ల ప్రదర్శనపై స్పెషల్ స్టోరీ.
రన్ మెషీన్ అభిరథ్ రెడ్డి
బౌలర్లు ప్రత్యర్థులను కట్టడి చేస్తే, హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు మాత్రం మైదానంలో పరుగుల వరద పారించారు. టీ20 ఫార్మాట్కు తగ్గట్టుగా బౌండరీలు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తూ భారీ స్కోర్లను బోర్డుపై ఉంచారు. ఈ టోర్నీలో హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ హీరో ఎవరంటే అందరూ చెప్పే పేరు అభిరథ్ రెడ్డి. లీగ్లో అత్యంత నిలకడైన ఫామ్ను కనబరిచిన అభిరథ్, 10 మ్యాచ్లలో ఏకంగా 549 పరుగులు సాధించి టోర్నమెంట్ లోనే టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఇతని క్లాస్ ఇన్నింగ్స్లు, మ్యాచ్ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా గేర్లు మార్చే బ్యాటింగ్ శైలి క్రికెట్ వర్గాలను ఆకర్షించాయి. హైదరాబాద్ను ఛాంపియన్గా నిలపడంలో అభిరథ్ కొట్టిన పరుగులే ప్రధాన పునాది.
💙🧿#HyderabadEChampions #TG20 #Champions #Cricket #Finals pic.twitter.com/GBoMOvI3od— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
సాయి వికాస్ రెడ్డి
అభిరథ్ రెడ్డికి తోడుగా మరో కీలక బ్యాటర్ సాయి వికాస్ రెడ్డి. 10 మ్యాచ్లలో 296 పరుగులతో రాణించి, ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే జట్టుకు పటిష్టమైన, వేగవంతమైన పునాది వేశారు. ఒత్తిడి సమయాల్లో యాంకర్ రోల్ పోషిస్తూ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించడంలో సాయి వికాస్ సాయపడ్డాడు.
ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో గణేశ్ సూపర్ షో
జిల్లా ఆటగాళ్ల విభాగంలో ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న గణేశ్, టోర్నీ ఆద్యంతం తన ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్నాడు. ముఖ్యంగా జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతిసారీ కీలకమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడి జట్టును ఆదుకున్నాడు. టోర్నమెంట్లో మొత్తం రెండు అర్ధ సెంచరీల సహాయంతో 251 పరుగులు సాధించి 'హిట్టర్'గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. కేవలం బ్యాటింగ్తోనే కాకుండా బౌలింగ్లోనూ గణేశ్ రాణించాడు. ఒక మ్యాచ్లో ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థి జట్టును దెబ్బతీశాడు. ఫీల్డింగ్లోనూ చురుగ్గా ఉంటూ మైదానంలో మెరుపు క్యాచ్లను అందుకుని జట్టు విజయంలో భాగమయ్యాడు.
Champions is not just in a name anymore👑#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Finals pic.twitter.com/DvnMKlO6UY— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
మెరిసిన వైష్ణవ్ రెడ్డి- ప్రతి మ్యాచ్లోనూ నాటౌట్
జట్టుకు లభించిన ప్రతీ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో తనదైన ముద్ర వేశాడు వైష్ణవ్ రెడ్డి. టోర్నీలో పటిష్టమైన ఇన్నింగ్స్లతో జట్టుకు అండగా నిలిచాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 6 ఇన్నింగ్స్లలో బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాగా, అందులో 195 పరుగులు సాధించి తనేంటో నిరూపించుకున్నాడు. ఆయా మ్యాచ్లలో కేవలం పరుగులు చేయడమే కాకుండా, క్రీజులో ఎక్కువ సమయం ఉంటూ వికెట్ కాపాడుకుంటూ పరుగుల వేగాన్ని పెంచడంలో వైష్ణవ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అంతేకాదు, వైష్ణవ్ ఆడి ప్రతి మ్యాచ్లోనూ నాటౌట్గా నిలవడం గమనార్హం.
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ సంచలనం
బౌలింగ్ విభాగంలో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ టోర్నీలోనే అత్యుత్తమ బౌలర్గా నిలిచాడు. హైదరాబాద్ బౌలింగ్ విభాగానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన అజయ్ దేవ్ గౌడ్ ఈ టోర్నీలో తను ఆడిన 10 మ్యాచ్ల్లోనే ఏకంగా 21 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా పర్పుల్ క్యాప్ అందుకున్నాడు. ప్రతి మ్యాచ్లో పవర్ ప్లేలోనే ప్రత్యర్థి జట్టు టాప్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీయడంలో అజయ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ప్రణవ్ వర్మ మాయాజాలం
మరోవైపు ప్రణవ్ వర్మ తన బౌలింగ్ మాయాజాలంతో అజయ్కి చక్కటి సహకారాన్ని అందించాడు. 10 మ్యాచ్లలో 12 వికెట్లతో స్థిరమైన ప్రదర్శన చేస్తూ మిడిల్ ఓవర్లలో ప్రత్యర్థి జట్టు పరుగుల వేగాన్ని కట్టడి చేశాడు. జట్టు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వికెట్లు తీసి బ్రేక్ త్రూలు అందించడంలో ప్రణవ్ కీలకంగా వ్యవహరించాడు.
షణ్ముఖ అశ్విన్
హైదరాబాద్ బౌలింగ్ త్రయంలో షణ్ముఖ అశ్విన్ సైతం తన ముద్ర వేశాడు. అటు బ్యాట్తో, ఇటు బాల్తో అదరగొట్టాడు. ఆడిన 10 మ్యాచ్లలో 10 వికెట్లతో రాణించాడు. ఎకానమీ పరంగా కూడా అద్భుతమైన నియంత్రణ కనబరుస్తూ, ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు.
యశ్వీర్ గౌడ్
జట్టులో తీవ్రమైన పోటీ కారణంగా యశ్వీర్ గౌడ్కు 4 మ్యాచ్లలోనే ఆడే అవకాశం లభించింది. అయినప్పటికీ, లభించిన తక్కువ అవకాశాల్లోనే తనలోని ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు. కేవలం 4 మ్యాచ్ల్లోనే 5 వికెట్లు తీసి, జట్టుకు తానేంత కీలకమైన ఆటగాడినో చాటిచెప్పాడు. ఫైనల్లో అతను తీసిన మూడు వికెట్లు ట్రోఫీ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
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