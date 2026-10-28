ఆసియా గేమ్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్- టాప్ పారాఅథ్లెట్ నీరజ్ యాదవ్ ఆత్మహత్య
ఏషియన్ గేమ్స్లో మూడుసార్లు స్వర్ణపతకాలు గెలుచుకున్న పారా అథ్లెట్ నీరజ్ యాదవ్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
Published : October 28, 2026 at 1:30 PM IST
Asian Para Athlete Neeraj Yadav Died : ఏషియన్ గేమ్స్లో మూడుసార్లు స్వర్ణపతకాలు గెలుచుకున్న పారా అథ్లెట్ నీరజ్ యాదవ్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మంగళవారం రాత్రి తన ఫ్లాట్లో బహుశా విషం తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చునని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. బుధవారం ఆయన మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం దిల్లీలోని ఒక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయన మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఈ విషయంపై భారత పారా-అథ్లెటిక్స్ జట్టు ప్రధాన కోచ్ ఎస్. సత్యనారాయణ స్పందిస్తూ, నీరజ్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అత్యంత దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్రీడాకారులు గెలుపోటములను సమానంగా స్వీకరించాలని అన్నారు.
అసలేం జరిగింది?
42 ఏళ్ల నీరజ్ యాదవ్ గత కొంతకాలంగా తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు సమాచారం. డోపింగ్ సస్పెన్షన్ కారణంగా ఈ నెల ప్రారంభంలో ఐచి-నగోయాలో జరిగిన ఆసియా పారా గేమ్స్కు ఆయన దూరం కావలసి వచ్చింది. దీంతో ఆయన మానసికంగా తీవ్ర గురైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
భారత్ గర్వించదగ్గ పారా-అథ్లెట్ నీరజ్
భారత్ గర్వించదగ్గ పారా-అథ్లెట్లలో నీరజ్ యాదవ్ ఒకరు. ఆసియా పారా గేమ్స్లో నీరజ్ మూడు స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకున్నారు. 2018 జకార్తాలో జరిగిన పోటీల్లో జావెలిన్ త్రోలో మొదటి బంగారు పతకం, ఆ తర్వాత 2023లో హాంగ్జౌలో జరిగిన జావెలిన్, డిస్కస్లలో రెండింటిలోనూ స్వర్ణ పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు.
నీరజ్ యాదవ్ ఏడేళ్ల వయసులోనే పోస్ట్- పోలియో రెసిడ్యువల్ పక్షవాతం బారినపడ్డాడు. అయినప్పటికీ ఆయన అధైర్యపడకుండా మొదట వీల్చైర్ టెన్నిస్ ఆడటం మొదలుపెట్టాడు. అనంతరం పారా-అథ్లెటిక్స్ వైపు వెళ్లి, అంతర్జాతీయ వేదికపై తనదైన ముద్ర వేశారు. కూర్చుని ఆడే షాట్పుట్, డిస్కస్ త్రో, జావెలిన్ త్రో వంటి ఈవెంట్లలో పాల్గొనేవారు.