ఫోర్లు, సిక్స్​లే కాదు ఈసారి క్యాచ్​ డ్రాప్​లూ ఎక్కువే- చెత్త ఫీల్డింగ్‌తో నిరాశపరిచిన టాప్ జట్లు- లిస్ట్​లో సన్​రైజర్స్ కూడా​!

ఫీల్డింగ్ వైఫల్యంతో మ్యాచ్‌లు చేజార్చుకుంటున్న జట్లు- క్యాచ్‌లు వదిలేసి ప్రత్యర్థికి వరాలు ఇస్తున్న ఫీల్డర్లు- ఈసారి క్యాచ్​లు మిస్ చేసిన టాప్ జట్లు ఇవే!

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 5:20 PM IST

IPL 2026 Dropped Catches : క్రికెట్ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది బ్యాటర్ల సిక్సర్లు, బౌలర్ల వికెట్లు. కానీ ఒక మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తారుమారు చేయడంలో ఫీల్డింగ్ పాత్ర చాలా కీలకం. క్యాచ్ పడితే మ్యాచ్ పట్టినట్లే అనే మాట క్రికెట్‌లో ఎప్పటినుంచో ఉంది. గాల్లోకి లేచిన బంతిని నేలపాలు చేస్తే ఆ తర్వాత జరిగే నష్టం ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్‌లో బ్యాటర్లు, బౌలర్లు అదరగొడుతున్నా ఫీల్డింగ్ ప్రమాణాలు మాత్రం దారుణంగా పడిపోయాయి. ప్రపంచ స్థాయి ఆటగాళ్లు సైతం సునాయాసమైన క్యాచ్‌లను వదిలేసి విమర్శలపాలవుతున్నారు. అసలు ఈ సీజన్‌లో అత్యధికంగా క్యాచ్‌లు జారవిడిచిన ఆ టాప్ 5 జట్లు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఒక క్యాచ్ వదిలేయడం అంటే ప్రత్యర్థికి గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినట్లే. ఫీల్డర్ క్యాచ్ వదిలేసిన ప్రతిసారీ బౌలర్ల ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. అలాగే ఛాన్స్ అందుకున్న బ్యాటర్లు చెలరేగిపోయి మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తారు. ఈ సీజన్‌లో ఇలాంటి సంఘటనలు కోకొల్లలుగా జరిగాయి. ఫీల్డింగ్ ప్రమాణాలు ఈ స్థాయిలో పడిపోవడంపై అటు విశ్లేషకులు, ఇటు కామెంటేటర్లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని జట్లు అయితే ఏకంగా 20కి పైగా క్యాచ్‌లను నేలపాలు చేసి చెత్త రికార్డులను మూటగట్టుకున్నాయి. ఆ జట్ల నిర్లక్ష్యమే వాటి కొంపముంచుతోంది.

దిల్లీ క్యాపిటల్స్
ఈ జాబితాలో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఈ సీజన్‌లో ఆ జట్టు ప్రదర్శన ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేదు. బ్యాటింగ్ విభాగంలో కేఎల్ రాహుల్, డేవిడ్ మిల్లర్ మినహా మిగిలిన ఆటగాళ్లంతా ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. బౌలింగ్‌లో కూడా మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పే ప్రదర్శన ఎవరి నుంచీ రాలేదు. వీటికి తోడు ఫీల్డింగ్ వైఫల్యం దిల్లీని మరింత కుంగదీసింది. అక్షర్ పటేల్ సారథ్యంలోని ఈ జట్టు ఇప్పటివరకు ఏకంగా 19 క్యాచ్‌లను జారవిడిచి ప్రత్యర్థులకు ఊపిరి పోసింది. అదే తప్పు చివరికి ప్లే అప్స్​ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసింది.

ఫీల్డింగ్‌లో తడబడ్డ చెన్నై
ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్రయాణం ఈసారి ఊహించని స్థాయిలో ట్విస్టులతో కొనసాగింది. టోర్నీ ఆరంభంలో తడబడ్డ ఈ జట్టు ఆ తర్వాత పుంజుకుని అద్భుతమైన విజయాలను నమోదు చేసింది. అయితే కొన్ని మ్యాచ్‌లలో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో వైఫల్యం చెన్నైకి ఇబ్బందిగా మారింది. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కెప్టెన్సీలోని చెన్నైకి ఫీల్డింగ్ కూడా ఒక పెద్ద సమస్యగా పరిణమించింది. సునాయాసమైన క్యాచ్‌లను సైతం చెన్నై ఫీల్డర్లు పోటీపడినట్లుగా నేలపాలు చేశారు. ఒకప్పుడు చెన్నై ఫీల్డింగ్​లో బెస్ట్ టీమ్. కానీ ఈసారి 20 క్యాచ్‌లను వదిలేసి ఈ లిస్టులో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.

పంజాబ్‌కు తప్పని ఫీల్డింగ్ కష్టాలు
టోర్నీ మొదట్లో పంజాబ్ కింగ్స్ చూపించిన జోరు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. వరుసగా ఏడు మ్యాచ్‌లలో ఓటమనేది లేకుండా దూసుకుపోయిన పంజాబ్ ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా చతికిలపడింది. ఇటీవల కాలంలో ఆ జట్టు వరుస పరాజయాలను చవిచూస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం వారి పేలవమైన ఫీల్డింగే. శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని పంజాబ్ ఆటగాళ్లు కూడా ఏకంగా 20 క్యాచ్‌లను వదిలేసి తమ ఓటములకు తామే కారణమయ్యారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​తో జరిగిన మ్యాచ్ లో వరుసగా 4 క్యాచ్​లు వదిలేసి మ్యాచ్ ను ఇచ్చేశారు. ముఖ్యంగా శశాంక్ సింగ్ క్యాచ్​లు వదిలేయడం ఆ జట్టుకు అతిపెద్ద దెబ్బ.

టైటిల్ ఫేవరెట్ గుజరాత్‌లోనూ అదే లోపం
ఈ సీజన్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ పక్కా స్ట్రాటజీతో ప్లేఆఫ్స్​ వరకు వచ్చింది. టాప్ 3 బ్యాటర్ల అండతోనే బౌలింగ్ స్ట్రాటజీతో గెలుస్తూ వచ్చారు. ప్రస్తుతం టైటిల్ ఫేవరెట్స్‌లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో నిలకడగా రాణిస్తున్నా ఫీల్డింగ్‌లో మాత్రం గుజరాత్ ఆటగాళ్లు కూడా చేతులెత్తేశారు. మైదానంలో చురుగ్గా కదలాల్సిన ఫీల్డర్లు క్యాచ్‌లు పట్టుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు. ఈ సీజన్‌లో గుజరాత్ జట్టు ఇప్పటివరకు 23 క్యాచ్‌లను జారవిడిచి ఈ చెత్త రికార్డుల జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

చెత్త రికార్డుతో టాప్‌లో హైదరాబాద్
అత్యధిక క్యాచ్‌లు జారవిడిచిన జట్ల జాబితాలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఉంటుందని ఎవరు ఊహించి ఉండరు. ఈసారి లిస్టులో అగ్రస్థానంలో నిలిచి అప్రతిష్టను మూటగట్టుకుంది. అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ లాంటి భయంకరమైన బ్యాటర్లతో హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఎంతో బలంగా ఉంది. ప్యాట్ కమిన్స్ లాంటి బౌలర్లు కూడా తమ వంతు న్యాయం చేస్తున్నారు. కానీ ఫీల్డింగ్‌లో మాత్రం హైదరాబాద్ ఆటగాళ్లు ఏమాత్రం ఏకాగ్రత చూపించడం లేదు. ఏకంగా 26 క్యాచ్‌లను వదిలేసి ఈ సీజన్‌లో అత్యంత చెత్త ఫీల్డింగ్ జట్టుగా హైదరాబాద్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పుడు ప్లే ఆఫ్స్​కు వెళ్లారు. అయితే అక్కడ జాగ్రత్త పడకపోతే మ్యాచ్ స్వరూపమే మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

నోట్ - ఈ గణాంకాలు మే 16 వరకు జరిగిన మ్యాచ్​ల ఆధారంగా రాసినవి!

