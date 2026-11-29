లిస్ట్ A క్రికెట్లో స్లోయెస్ట్ సెంచరీలు- లిస్ట్లో విధ్వంసకర బ్యాటర్లు కూడా
Slowest 100s List A Cricket : లిస్ట్ ఎ క్రికెట్లో 2000 సంవత్సరం తర్వాత నమోదైన స్లోయెస్ట్ సెంచరీలు ఇవే. లిస్ట్లో విధ్వంసకర బ్యాటర్ కూడా ఉండడం గమనార్హం.
Published : November 29, 2026 at 5:20 PM IST
క్రికెట్లో ఏ బ్యాటర్కైనా సెంచరీ సాధించడం వ్యక్తిగతంగా గొప్ప రికార్డే. అదీనూ ఛేజింగ్లో శతకం బాదితే అద్భుతమైన ఘనత అని చెప్పవచ్చు. కానీ, బ్యాటర్ సెంచరీ చేసినా తన జట్టు మ్యాచ్లో గెలవకపోతే మాత్రం ఆ శతకం వృథా అయినట్లే. రీసెంట్గా ఇలాంటి పరిస్థితి యువ భారత్కు ఎదురైంది. 2026 రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్ ఎపై భారత్ ఎ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ ఛేజింగ్లో సెంచరీ సాధించాడు. కానీ, అత్యంత నెమ్మదిగా 148 బంతులు ఎదుర్కొని తిలక్ మూడంకె స్కోర్ చేశాడు. దీంతో ఒత్తిడిలో పడిపోయి జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. దీంతో ఆ సెంచరీ బూడిదలో పన్నీరులాగే అయ్యింది. ఈ క్రమంలో లిస్ట్ ఎ క్రికెట్లో అత్యంత ఎక్కువ బంతులు (Slowest) ఎదుర్కొని సెంచరీ సాధించిన బ్యాటర్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
ఇటీవల దోహా వేదికగా జరిగిన రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్ ఎపై 315 పరుుగుల ఛేదనలో తిలక్ వర్మ 49వ ఓవర్లో 148వ బంతికి 100 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాతి బంతికి అహ్మద్ డానియల్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. ఇందులో తిలక్ తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేయడానికి 95 బంతులు తీసుకోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో తన పేరు చెత్త లిస్ట్లోకెక్కింది. 2000 సంవత్సరం తర్వాత లిస్ట్ ఏ లో అత్యం నెమ్మదైన శతకం చేసిన ఐదో బ్యాటర్గా పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ షోయబ్ మాలిక్తో సమానంగా నిలిచాడు.
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯 Back-to-back centuries for Captain Tilak Varma to begin his #RisingStarsAsiaCup campaign 🙌 Updates ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | @TilakV9 https://t.co/Dxsi4leLJ2— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
టాప్ 5 స్లోయెస్ట్ సెంచరీలు
స్కాట్ స్టైరిస్ vs శ్రీలంక
ఈ జాబితాలో సెంచరీ కోసం అత్యధిక బంతులు ఆడిన ఆటగాడిగా న్యూజిలాండ్ క్రికెటర్ స్కాట్ స్టైరిస్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 2007 ప్రపంచ కప్ సూపర్ ఎయిట్ మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై స్కాట్ స్టైరిస్ 152 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు. ఓవరాల్గా మ్యాచ్లో 157 బంతుల్లో 111 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఆ మ్యాచ్లో శ్రీలంక ఆరు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది.
టామ్ కూపర్ vs ఆఫ్ఘనిస్థాన్
నెదర్లాండ్కు చెందిన టామ్ కూపర్ ఈ లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2010 జులై 7న స్పోర్ట్పార్క్ వెస్ట్వ్లియెట్లో జరిగిన మ్యాచ్లో టామ్ కూపర్ తన కెరీర్లోనే వన్డేల్లో తొలి సెంచరీని నమోదు చేశాడు. కానీ ఇందుకోసం అతడు 151 బంతులు తీసుకున్నాడు. ఓవరాల్గా 155 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో నెదర్లాండ్స్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేయగా, ఆఫ్గానిస్థాన్ 45 బంతులు మిగిలుండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
డేవిడ్ హెంప్ vs కెన్యా
బెర్ముడా క్రికెటర్ డేవిడ్ హెంప్ 2009లో సెన్వెస్ పార్క్లో కెన్యాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 152 బంతుల్లో అజేయంగా 102 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో సెంచరీ పూర్తి చేయడానికి 150 బంతులు తీసుకున్నాడు. 2009 ప్రపంచ కప్ క్వాలిఫైయర్లో బెర్ముడా 5 వికెట్ల నష్టానికి 259 పరుగులు చేయగా, కెన్యా 45 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్ల నష్టానికి 260 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. ఈ లిస్ట్లో ఇది మూడో స్లోయెస్ట్ సెంచరీ.
షాయ్ హోప్ vs భారత్పై
ఈ లిస్ట్లో విధ్వంసకర బ్యాటర్ షాయ్ హోప్ కూడా ఉండడం గమనార్హం. గ్రౌండ్లో దిగితే ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయే హోప్ 2019లో భారత్తో మ్యాచ్లో మాత్రం పరుగులు చేసేందుకు తీవ్రంగా కష్టపడ్డాడు. వన్డే మ్యాచ్లో 151 బంతుల్లో అజేయంగా 102 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 149 బంతుల్లో సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. 288 పరుగులు ఛేదనను విండీస్ 47.5 ఓవర్లలో ఛేదించి 8 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే అదే మ్యాచ్లో షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ 106 బంతుల్లో 139 పరుగులు చేయడం ఆ జట్టుకు కలిసొచ్చింది. దీంతో ఈ జాబితాలో విజేత జట్టు తరపున నమోదైన ఏకైక సెంచరీ (స్లోయెస్ట్ సెంచరీ) ఇదే.
షోయబ్ మాలిక్ vs శ్రీలంక 'ఏ'
ఈ జాబితాలో ఐదో స్థానంలో తిలక్ వర్మతో సమానంగా షోయబ్ మాలిక్ కూడా ఉన్నాడు. 2001-02 సీజన్లో శ్రీలంక 'ఏ' జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో షోయబ్ మాలిక్ తన సెంచరీని పూర్తి చేయడానికి 148 బంతులు ఎదుర్కొన్నాడు. కాగా, 2000 సంవత్సరం తర్వాత లిస్ట్ ఎ క్రికెట్లో నమోదైన టాప్ 5 స్లోయెస్ట్ సెంచరీలు ఇవే.
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