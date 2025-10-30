ETV Bharat / sports

టెస్టు ఫార్మాట్​లో కొత్త ట్రెడిషన్- లంచ్​కు ముందే టీ బ్రేక్- ఆ ఒక్క మ్యాచ్​లోనే ఇలా!

వచ్చే నెలలో భారత్ పర్యటనకు సౌతాఫ్రికా- టెస్టు మ్యాచ్ టైమింగ్స్​లో మార్పులు

India- SA Test at Guwahati
India- SA Test at Guwahati (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 3:34 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Test 2025 : టాస్, తొలి సెషన్ ప్రారంభం, లంచ్, టీ బ్రేక్, స్టంప్స్ (ఆ రోజు ఆట ముగింపు). సాధారణంగా ఇది టెస్టు మ్యాచ్​ సీక్వెన్స్. కానీ, నవంబర్​లో సౌతాఫ్రికాతో భారత్ ఆడనున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్​లో ఈ సీక్వెన్స్ మారనుంది. వచ్చే నెలలో సౌతాఫ్రికా, భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్​లో రెండు టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. నవంబర్ 22న గువాహటి వేదికగా రెండో టెస్టు జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో టైమింగ్స్​ మారనున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటి? కొత్త టైమింగ్స్ ఎలా ఉండనున్నాయో చూద్దాం!

కొత్త టైమింగ్స్
గువాహటి టెస్టులో తొలి సెషన్ ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ సెషన్ 11 గంటల దాకా ఉంటుంది. 11:00 నుంచి 11:20 దాకా టీ బ్రేక్ ఉండనుంది. ఇక 11:20 నుంచి 1:20 దాకా రెండో సెషన్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత 40 నిమిషాలు లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. ఇక చివరి సెషన్ 2:00 గంటలకు ప్రారంభమై 4:00 గంటలకు ముగుస్తుంది. దీంతో ఒక రోజు ఆట కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఉదయం 9:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 దాకా మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓవరాల్​గా 6 గంటల ఆట ఉండనుంది. ఐదు రోజులు కూడా ఇవై టైమింగ్స్ ఉండనున్నాయి.

టెస్టు హిస్టరీలోనే తొలిసారి
అయితే ఈ టెస్టులో తొలి సెషన్ ముగిసిన వెంటనే 20 నిమిషాలు టీ బ్రేక్ ఉండనుంది. ఆ తర్వాత రెండో సెషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. రెండో సెషన్ ముగిసిన తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. అంటే లంచ్​కు ముందే టీ బ్రేక్ ఉంటుంది. టెస్టుల్లో ఇలా లంచ్​కు ముందే టీ బ్రేక్ ఉండడం ఇదే తొలిసారి కానుంది.

టైమింగ్స్ ఇలా

తొలి సెషన్9:00- 11:00 2 గంటలు
టీ బ్రేక్11:00 - 11:20 20 నిమిషాలు
రెండో సెషన్11:20 - 1:20 2 గంటలు
లంచ్ బ్రేక్1:20 - 2:00 40 నిమిషాలు
మూడో సెషన్ 2:00 - 4:00 2 గంటలు

ఇలా ఎందుకంటే?
భారత్​లో తూర్పు రాష్ట్రమైన అసోంలో సూర్యోదయం- సూర్యాస్తమయం మిగిలిన రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తొందరగా ఉంటాయి. అందుకే సీక్వెన్స్, టైమింగ్స్ మార్చినట్లు క్రీడా వర్గాలు తెలిపాయి. 'గువాహటిలో సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం కాస్త తొందరగా ఉంటాయి. అందుకే టైమింగ్స్ మార్చాలని నిర్ణయించాం. టీ బ్రేక్ సీక్వెన్స్ మార్చడం వల్ల, మ్యాచ్ ఆడేందుకు అదనంగా సమయం కూడా ఉంటుంది' అని బీసీసీఐ వర్గాలు జాతీయ మీడియాకు వెల్లడించాయి. అటు సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు కూడా టైమింగ్స్​లో మార్పులకు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

సాధారణ టైమింగ్స్ ఇలా
సాధారణంగా టెస్టుల్లో తొలి సెషన్ 9:30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. రెండు గంటల తర్వాత 11:30 నుంచి 12:10 దాకా లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. లంచ్ తర్వాత 12:10కు సెకండ్ సెషన్ మొదలవుతుంది. 2:10 నుంచి 2:30 దాకా 20 నిమిషాలు టీ బ్రేక్ ఉంటుంది. ఇక 2:30 కు చివరి సెషన్ ప్రారంభమై 4:30 గంటలకు ఆట ముగుస్తుంది. అయితే ప్రతి రోజు 90 ఓవర్లు పూర్తి చేసేందుకు, అదనంగా 30 నిమిషాల సమయాన్ని కూడా కేటాయిస్తారు.

కాగా, ఈ పర్యటన నవంబర్ 14న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత్​తో సౌతాఫ్రికా రెండు టెస్టు, మూడు వన్డే, ఐదు టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. తొలి టెస్టు నవంబర్ 14 - 18 మధ్య ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరగనుండగా, నవంబర్ 22- 26 మధ్య గువాహటిలో రెండో టెస్టు ఆడనుంది.

లంచ్​లో ఏం తింటారు, టీ బ్రేక్​లో నిజంగా టీ తాగుతారా? ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ ఏం చెప్పాడంటే?

టెస్ట్ క్రికెట్​లో 'లంచ్'​​ - ఈ సమయంలో క్రికెటర్లు ఏం తింటారు? దీన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు? - Lunch Break History In Test Cricket

Last Updated : October 30, 2025 at 3:55 PM IST

TAGGED:

IND VS SA TEST SERIES 2025
IND VS SA TEST TIMINGS
INDIA TEST MATCH RECORDS
IND VS SA ODI SERIES
IND VS SA TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.