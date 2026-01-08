తిలక్ వర్మకు సర్జరీ- T20 వరల్డ్కప్ ముంగిట టీమ్ఇండియాకు భారీ షాక్
తిలక్ వర్మకు సర్జరీ- నాలుగు వారాల విశ్రాంతి- కివీస్తో టీ20 సిరీస్కు దూరం!
Published : January 8, 2026 at 12:59 PM IST
Tilak Varma Injury : టీ20 వరల్డ్కప్ ముంగిట భారత్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మకు పొట్ట కింది భాగంలో గాయమైంది. దీంతో అతడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ప్రస్తుతం విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడుతున్న తిలక్కు ఇటీవల పొట్ట కింది భాగంలో నొప్పి వచ్చింది. వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి స్కానింగ్ చేయించారు. డాక్టర్ల సూచన మేరకు అతడికి సర్జరీ చేయించారు. ప్రస్తుతానికి అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంది.
సిరీస్కు దూరం!
ఈ సర్జరీ కారణంగా తిలక్ వర్మ నాలుగు వారాలు ఆటకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఇదే నెలలో న్యూజిలాండ్తో జరగాల్సిన టీ20 సిరీస్కు అతడు దూరం కానున్నాడు. జనవరి 21 నుంచి న్యూజిలాండ్తో జరగాల్సిన ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్కు తిలక్ ఎంపికైయ్యాడు. కానీ సర్జరీ కావడంతో ఈ సిరీస్కు తిలక్ అందుబాటులో ఉండడు. అతని స్థానంలో ఇంకో ప్లేయర్ను ప్రకటించాల్సి ఉంది.
వరల్డ్కప్కు ముందు దెబ్బే!
అయితే తిలక్ లాంటి హిట్టింగ్ బ్యాటర్ వరల్డ్కప్కు ముందు గాయపడడం భారత్కు పెద్ద దెబ్బ! వచ్చేే నెల 07న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. అప్పటిలోగా అతడు పూర్తిగా కోలుకొని ఫిట్గా అవ్వాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. అయితే తిలక్ ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే వరల్డ్కప్లో అతడు ప్రారంభ మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండడాన్ని కచ్చితంగా చెప్పలేం!