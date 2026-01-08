ETV Bharat / sports

తిలక్ వర్మకు సర్జరీ- T20 వరల్డ్​కప్ ముంగిట టీమ్ఇండియాకు భారీ షాక్

తిలక్ వర్మకు సర్జరీ- నాలుగు వారాల విశ్రాంతి- కివీస్​తో టీ20 సిరీస్​కు దూరం!

Tilak Varma
Tilak Varma (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 12:59 PM IST

Tilak Varma Injury : టీ20 వరల్డ్​కప్​ ముంగిట భారత్​కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మకు పొట్ట కింది భాగంలో గాయమైంది. దీంతో అతడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ప్రస్తుతం విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడుతున్న తిలక్​కు ఇటీవల పొట్ట కింది భాగంలో నొప్పి వచ్చింది. వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి స్కానింగ్ చేయించారు. డాక్టర్ల సూచన మేరకు అతడికి సర్జరీ చేయించారు. ప్రస్తుతానికి అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంది.

సిరీస్​కు దూరం!
ఈ సర్జరీ కారణంగా తిలక్ వర్మ నాలుగు వారాలు ఆటకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఇదే నెలలో న్యూజిలాండ్​తో జరగాల్సిన టీ20 సిరీస్​కు అతడు దూరం కానున్నాడు. జనవరి 21 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో జరగాల్సిన ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​కు తిలక్​ ఎంపికైయ్యాడు. కానీ సర్జరీ కావడంతో ఈ సిరీస్​కు తిలక్ అందుబాటులో ఉండడు. అతని స్థానంలో ఇంకో ప్లేయర్​ను ప్రకటించాల్సి ఉంది.

వరల్డ్​కప్​కు ముందు దెబ్బే!
అయితే తిలక్ లాంటి హిట్టింగ్ బ్యాటర్ వరల్డ్​కప్​కు ముందు గాయపడడం భారత్​కు పెద్ద దెబ్బ! వచ్చేే నెల 07న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. అప్పటిలోగా అతడు పూర్తిగా కోలుకొని ఫిట్​గా అవ్వాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. అయితే తిలక్ ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే వరల్డ్​కప్​లో అతడు ప్రారంభ మ్యాచ్​లకు అందుబాటులో ఉండడాన్ని కచ్చితంగా చెప్పలేం!

