IPL 2026లో తెలుగు కుర్రాళ్లు: తిలక్ వర్మ నుంచి షేక్ రషీద్​ వరకు- క్లిక్కయ్యేది ఎవరో?

ఐపీఎల్ 2026లో ముంబయి, చెన్నై, హైదరాబాద్ జట్లలో తెలుగు ఆటగాళ్ల సందడి- టీమిండియా స్టార్లైన సిరాజ్, తిలక్ వర్మపై భారీ అంచనాలు- సన్​రైజర్స్ ఆల్ రౌండర్ నితీశ్​ కుమార్ రెడ్డిపై ఫ్యాన్స్ స్పెషల్ ఫోకస్

Telugu Cricketers in IPL 2026
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 8:08 PM IST

Telugu Cricketers in IPL 2026 : క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఐపీఎల్ 2026 సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మెగా టోర్నీలో ప్రతి ఏటా ఎంతోమంది యువ టాలెంటెడ్ ఆటగాళ్లు హైలెట్ అవుతుంటారు. అయితే ఈసారి తెలుగు రాష్ట్రాల క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక ప్రత్యేకమైన సర్ ప్రైజ్ ఉంది. గతంలో కంటే ఎక్కువగా ఈ సీజన్‌లో మన తెలుగు కుర్రాళ్లు వివిధ ఫ్రాంచైజీల తరపున బరిలోకి దిగుతున్నారు. కొందరు ఇప్పటికే టీమిండియాలో స్టార్లగా ఎదిగితే, మరికొందరు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశం దక్కించుకున్నారు. కేవలం జట్టులో చోటు సంపాదించడమే కాకుండా, ప్లేయింగ్ 11లో స్థానం పొంది తమ ఆట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకోవాలనే పట్టుదలతో మనవాళ్లు ఉన్నారు. ఈ సీజన్‌లో లైమ్‌లైట్‌లో ఉన్న సీనియర్లు అలాగే తొలిసారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్న కుర్రాళ్ల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

టీమిండియా స్టార్లు: సిరాజ్, తిలక్ వర్మల హవా
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్న మహమ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ ఈసారి కూడా ఐపీఎల్‌లో హాట్ ఫేవరెట్లుగా ఉన్నారు. హైదరాబాదీ పేసర్ సిరాజ్ ఈ సీజన్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరపున తన బౌలింగ్ పదును చూపించబోతున్నాడు. మరోవైపు ముంబయి ఇండియన్స్ కీలక బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ తన నిలకడైన బ్యాటింగ్​తో జట్టుకు ఆయుధంగా మారాడు. వీరిద్దరూ ఇప్పటికే టీమిండియాలో కీలక సభ్యులుగా రాణిస్తుండటంతో ఐపీఎల్‌లో వీరి పెర్ఫెమెన్స్​పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తమ అనుభవంతో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చేయగల సత్తా ఉన్న ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఈసారి ఏ స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటారో చూడాలి.

నితీశ్​ కుమార్ రెడ్డి: సన్​రైజర్స్ ఆల్ రౌండర్​పై అంచనాలు
సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) తరపున ఆడుతున్న యువ ఆల్ రౌండర్ నితీశ్​ కుమార్ రెడ్డిపై ఈసారి ఫ్యాన్స్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. గత సీజన్‌లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయినప్పటికీ, టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ అతనిపై ఇంకా నమ్మకంతోనే ఉంది. బ్యాటింగ్​లో పవర్‌ఫుల్ హిట్టింగ్​తో పాటు బౌలింగ్​లోనూ వికెట్లు తీయగల సామర్థ్యం నితీశ్​కు ఉంది. హోమ్ టీమ్ తరపున ఆడుతుండటంతో ఉప్పల్ స్టేడియంలో సిక్సర్ల మెరుపులు చూడాలని హైదరాబాద్ అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సీజన్ నితీశ్​ కెరీర్​కు అత్యంత కీలకం కానుంది.

షేక్ రషీద్: సీఎస్​కే గూటిలో ఆంధ్ర రత్నం
ఆంధ్రప్రదేశ్​కు చెందిన షేక్ రషీద్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. ఇతన్ని రూ.30 లక్షలకు కొనుగోలు చేశారు. 2022 అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ విజయంలో వైస్ కెప్టెన్​గా కీలక పాత్ర పోషించిన రషీద్, టెక్నికల్​గా ఎంతో బలమైన బ్యాటర్. గత సీజన్‌లో లఖ్​నవూపై ఓపెనర్​గా బరిలోకి దిగి 27 పరుగులు చేసిన రషీద్, సీఎస్​కే తరపున ఓపెనింగ్ చేసిన అతి చిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈసారి ధోనీ మార్గదర్శకత్వంలో రషీద్ మరిన్ని భారీ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి జట్టులో స్థిరమైన స్థానం సంపాదించికోవాలని చూస్తున్నాడు.

అమన్ రావు పేరాల: రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొత్త ఓపెనర్
హైదరాబాద్​కు చెందిన అమన్ రావు పేరాల రూ.30 లక్షలతో ఈసారి రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. దేశవాళీ క్రికెట్​లో విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో బంగాల్​పై ఏకంగా 200* పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ 163 స్ట్రైక్ రేట్​తో పరుగులు సాధించిన అమన్ రావు, అగ్రెసివ్ ఓపెనర్​గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. రాజస్థాన్ జట్టులో సీనియర్ల మధ్య అమన్ రావు తన బ్యాటింగ్ పవర్‌ను ఎలా చూపిస్తాడో చూడాలి.

విజయ్ త్రిపురణ: దిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్పిన్ అస్త్రం
ఏపీలోని టెక్కలికి చెందిన విజయ్ త్రిపురణ దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్​గా ఎంపికయ్యాడు. 2024-25 రంజీ ట్రోఫీలో రాజస్థాన్​పై ఒకే మ్యాచ్​లో 10 వికెట్లు తీసి సెలెక్టర్ల దృష్టిలో పడ్డాడు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో కూడా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తూ వికెట్లు తీయడంలో విజయ్ దిట్ట. దిల్లీ జట్టులోని అనుభవజ్ఞులైన కోచ్​ల పర్యవేక్షణలో విజయ్ తన ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలింగ్​తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ సీజన్ అతనికి ఒక గొప్ప టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

సత్యనారాయణ రాజు: ముంబయి ఇండియన్స్ పేస్ గుర్రం
కాకినాడకు చెందిన పెనుమత్స వెంకట సత్యనారాయణ రాజు ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టులో ఫాస్ట్ బౌలర్​గా చేరాడు. ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్​లో తన వేగంతో మెప్పించిన రాజు, గత ఏడాది రంజీల్లోనూ అద్భుతంగా రాణించాడు. డెత్ ఓవర్లలో కచ్చితమైన లెంగ్త్​తో బౌలింగ్ చేస్తూ వికెట్లు తీయడం ఇతని ప్రత్యేకత. ముంబయి వంటి ప్రతిష్టాత్మక జట్టులో జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి దిగ్గజ బౌలర్ పక్కన ఉండి రాజు ఎంతవరకు రాణిస్తాడో వేచి చూడాలి.

ఎర్ర పృథ్వీరాజ్: గుజరాత్ టైటాన్స్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్
దుగ్గిరాలకు చెందిన ఎర్ర పృథ్వీరాజ్ తన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస్ బౌలింగ్​తో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో చోటు సంపాదించాడు. గతంలో కేకేఆర్, సన్​రైజర్స్ జట్లకు ఆడిన అనుభవం ఉంది. అలాగే దిగ్గజ బ్యాటర్​లను అవుట్ చేసిన ఘనత పృథ్వీరాజ్​కు ఉంది. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్లకు ఉండే సహజమైన అడ్వాంటేజ్​తో పాటు, బౌన్స్​ను రాబట్టగల సామర్థ్యం ఇతని సొంతం. దీంతో ఈసారి గుజరాత్ జట్టులో తనకు లభించే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పట్టుదలతో ఉన్నాడు.

పైల అవినాష్: పంజాబ్ కింగ్స్ పవర్ హిట్టర్
విశాఖపట్నంకు చెందిన పైల అవినాశ్​ను పంజాబ్ కింగ్స్ రూ. 30 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్​లో కేవలం 58 బంతుల్లో 105 పరుగులు చేసి పవర్ హిట్టర్​గా గుర్తింపు పొందాడు. మిడిలార్డర్​లో వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో పాటు, మీడియం ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కూడా చేయగల సామర్థ్యం అవినాశ్​కు అదనపు బలం. రికీ పాంటింగ్ వంటి దిగ్గజం పర్యవేక్షణలో అవినాష్ తన అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్​తో పంజాబ్ జట్టుకు ఫినిషర్​గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

