ర్యాంకింగ్స్లో ఇషాన్ జోరు- ఒక్క నెలలోనే భారీ ఛేంజ్ - టాప్ 10లోకి బుమ్రా
ICC rankings 2026- తాజా ర్యాంకులు రిలీజ్ చేసిన ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్- ముందుకు ఇషాన్ కిషన్, బుమ్రా- మూడు స్థానాలు కోల్పోయిన తిలక్ వర్మ
Published : February 25, 2026 at 3:42 PM IST
ICC rankings 2026 : ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం ఇషాన్ కిషన్ గతకొన్ని రోజులుగా రాకెట్ స్పీడ్లో దూసుకెళ్తున్నాడు. బ్యాటింగ్ విభాగంలో గతనెల టాప్ -50లో కూడా లేని ఇషాన్, తాజా ర్యాకింగ్స్లో ఏకంగా టాప్ -5లోకి దూసుకొచ్చేశాడు. రెండేళ్ల తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో రీఎంట్రీలో న్యూజిలాండ్తో రెచ్చిపోయిన అతడు, ప్రస్తుత టీ20 వరల్డ్కప్లోనూ రాణిస్తున్నాడు. దీంతో లేటెస్ట్ ర్యాకింగ్స్లో ఇషాన్ మరో మూడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని ఐదో ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు.
మరోవైపు యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ టాప్ 5 నుంచి చోటు కోల్పోయాడు. టీ20 వరల్డ్కప్లో పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగిస్తున్న తిలక్ తాజా ర్యాంకింగ్స్లో మూడు స్థానాలు దిగజారిపోయాడు. దీంతో ప్రస్తుతం అతడు ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక సౌతాఫ్రికా సెన్సేషన్ ప్లేయర్ డివాల్డ్ బ్రేవిస్ ఏకంగా 10 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ఫలితంగా అతడు టాప్ 10లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ టాప్లోనే కొనసాగుతున్నాడు.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- అభిషేర్ శర్మ (భారత్)- 877 రేటింగ్స్
- ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 815 రేటింగ్స్
- షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)- 810 రేటింగ్స్
- పాథుమ్ నిస్సాంక (శ్రీలంక)- 789 రేటింగ్స్
- ఇషాన్ కిషన్ (భారత్)- 742 రేటింగ్స్
అలాగే భారత్ యార్కర్ కింగ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఏడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. దీంతో టాప్ 10లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం 669 రేటింగ్స్తో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. వెస్టిండీస్ బౌలర్ మ్యాథ్యూ ఫోర్డే ఏకంగా 23 స్థానాలు ఎగబాకాడు. అతడు 679 రేటింగ్స్తో ఏడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఇక వరుణ్ చక్రవర్తి (790 రేటింగ్స్) టాప్లోనే కొనసాగుతున్నాడు.
టాప్ 5 బౌలర్లు
- వరుణ్ చక్రవర్తి (భారత్) - 790 రేటింగ్స్
- రషీద్ ఖాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 753 రేటింగ్స్
- కర్బిన్ బోష్ (సౌతాఫ్రికా)- 731 రేటింగ్స్
- ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)- 716 రేటింగ్స్
- అబ్రార్ అహ్మద్ (పాకిస్థాన్)- 712 రేటింగ్స్