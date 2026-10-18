'అదంత ఈజీ కాదు'- బ్యాటింగ్ పొజిషన్ మార్పుపై తిలక్ వర్మ కామెంట్స్
వెస్టిండీస్తో సిరీస్లో తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మారింది. దీనిపై ఐదో టీ20 మ్యాచ్ అనంతరం అతడు మాడ్లాడాడు. మరి తిలక్ ఏమన్నాడంటే?
Published : October 18, 2026 at 4:55 PM IST
Tilak Varma Batting Order : వెస్టిండీస్తో టీ20 సిరీస్లో యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మారింది. సాధారణంగా టాపార్డర్లో బ్యాటింగ్ చేసే అతడికి ఈ సిరీస్ మొత్తం మిడిలార్డర్లోనే ఆడే అవకాశం వచ్చింది. దీంతో ఓవర్లు తక్కువగా ఉండడంతో తిలక్ నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్లు రాలేదు. అయినే మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే ఈ సిరీస్ అనంతరం తన బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ గురించి తిలక్ మాట్లాడాడు. మూడో స్థానం నుంచి ఐదు, ఆరో ప్లేస్ల్లో బ్యాటింగ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదని అన్నాడు. అయితే జట్టు కోసం ఫినిషర్గానైనా రాణించేందుకు రెడీ ఉన్నానని చెప్పాడు.
ఏ ప్లేస్లోనైనా రెడీ
'దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మ్యాచ్లను ముగించడం నాకు చాలా ఇష్టం. మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయడం ఈజీనే. కానీ, ప్రస్తుతం జట్టులో పరిస్థితుల కారణంగా ఐదు, ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు రావాల్సి వస్తోంది. మూడో స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. అందుకే జట్టు కోసం ఐదు, ఆరు స్థానాల్లో నా బాధ్యతను నిర్వర్తించేందుకు సిద్ధమయ్యాను. అయితే ఈ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్కు వస్తే ఆడేందుకు చాలా తక్కువ ఓవర్లే మిగిలి ఉంటాయి. అందుకే వీలైనంత వరకూ వేగంగా ఆడేందుకే ప్రయత్నించాలి. అందుకు సిద్ధంగానూ ఉండాలి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడే క్రికెటర్లు మానసికంగా చాలా దృఢంగా ఉండడం అత్యంత ముఖ్యం' అని తిలక్ తెలిపాడు. అలాగే జట్టు కోసం ఏ స్థానంలోనైనా ఆడేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వెల్లడించిన తిలక్, అందుకోసం నిరంతరం సాధన చేస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు. ఆటతీరును మెరుగుపర్చుకునేందుకు నెట్స్లో తీవ్రంగా సాధన చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు.
మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు
కాగా, ఈ సిరీస్లో తిలక్కు నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో బ్యాటింగ్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో 40 యావరేజ్తో 122 రన్స్ చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 180+ ఉంది. చివరి మ్యాచ్ మినహా బ్యాటింగ్ చేసిన ప్రతిసారీ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ముఖ్యంగా రెండో టీ20లో ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చినప్పటికీ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగాడు. ఈ మ్యాచ్లో 18 బంతుల్లోనే 44 రన్స్ చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. మూడో మ్యాచ్లో ఐదో స్థానంలో వచ్చి 28 పరుగులు (16 బంతుల్లో) చేశాడు. నాలుగో మ్యాచ్లోనూ ఛేజింగ్లో ఐదో ప్లేస్లో బ్యాటింగ్ చేసి 43 పరుగులు (25 బంతుల్లో) ఆకట్టుకున్నాడు.
STORY | It's not easy to change from No. 3 to No. 5 or 6 but I love finishing for team: Tilak Varma India vice-captain Tilak Varma admitted that dropping down the order from No. 3 was not easy, but he is trusting his skill enhancement and mental preparation to ace the demands of his new role. (Report by G Unnikrishnan/PTI) READ: https://t.co/ePVN4jCgue— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
వాళ్లు ఆకట్టుకున్నారు
అలాగే జట్టులో ఆల్రౌండర్ల పాత్ర గురించి సైతం తిలక్ మాట్లాడాడు. ఈ సిరీస్లో ప్రతి మ్యాచ్లో కూడా టీమ్ఇండియా 200+ పరుగులు చేయడం మంచి పరిణామమని తెలిపాడు. సరైన ఆల్రౌండర్ లేకపోయినా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, శివమ్ దూబె తమ పాత్రను సమర్థంగా నిర్వహించారని అన్నాడు. వీళ్లతోపాటు నమన్ ధీర్పైనా ప్రశంసలు కురిపించాడు. అతడు ఆఫ్ స్పిన్తో బౌలింగ్లో అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాడని ప్రశంసించాడు. ఇక మరో నాలుగు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో భారత్ మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తుందని తిలక్ వర్మ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు
స్వదేశంలో విండీస్తో జరిగిన ఈ సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 2- 2తో డ్రా చేసుకుంది. తొలి, మూడో మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించగా, రెండు, నాలుగో టీ20ల్లో వెస్టిండీస్ నెగ్గింది. ఇక శనివారం బెంగళూరులో జరిగిన నిర్ణయాత్మకమైన ఐదో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయ్యింది.
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