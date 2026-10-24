చరిత్ర సృష్టించిన తిలక్ వర్మ- దెబ్బకు వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్
కివీస్తో రెండో టీ20లోనూ భారత్ విజయం సాధించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో పలువురు భారత ప్లేయర్లు అరుదైన ఘనతలు అందుకున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 5:31 PM IST
Tilak Varma T20 World Record : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. డెత్ ఓవర్లలో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో తిలక్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే ఛేజింగ్కు ముందే తొలి ఇన్నింగ్స్లో తిలక్ సంచలనం సృష్టించాడు. తన ఫీల్డింగ్తో ఓ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఇంతకీ అదేంటంటే?
తిలక్ అద్భుతమైన బ్యాటర్ మాత్రమే కాదు చురుకైన ఫీల్డర్ కూడా. మైదానం నలువైపులా అతడు చిరుతలా కదులుతూ ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలతో అబ్బురపరుస్తాడు. ఈ క్రమంలోనే తాజా మ్యాచ్లో రెండు క్యాచ్లు అందుకున్నాడు. అర్షదీప్ సింగ్ వేసిన రెండో ఓవర్లో మొదటి క్యాచ్, ఆ తర్వాత భువనేశ్వర్ కుమార్ వేసిన మూడో ఓవర్లో డారిల్ మిచెల్ ఇచ్చిన ఇంకో క్యాచ్ను తిలక్ అందుకున్నాడు. ఈ ఏడాది టీ20ల్లో అతడికి ఇది 26వ క్యాచ్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే క్యాలెండర్ ఇయర్లో టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక క్యాచ్లు అందుకున్న ఆటగాడిగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ఇండోనేసియా క్రికెటర్ డానిల్సన్ హావో పేరిట ఉండేది. 2025లో హావో 25 క్యాచ్లు పట్టాడు. ఈ ఏడాది 26 క్యాచ్లు అందుకొని తిలక్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఇక యూఏఈకి చెందిన ముహ్మద్ వసీమ్ 2024లో 24 క్యాచ్లు అందుకొని ఈ లిస్ట్లో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతన్నాడు.
- క్యాలెండర్ ఇయర్లో టీ20ల్లో అత్యధిక క్యాచ్లు అందుకున్న ఆటగాళ్లు
- 26 - తిలక్ వర్మ (భారత్)- 2026
- 25 - డానిల్సన్ హావో (ఇండోనేసియా)- 2025
- 24 - ముహ్మద్ వసీమ్ (యూఏఈ)- 2024
- 21 - షర్విన్ మునియాండి (మలేసియా)- 2025
- 20 - బ్రయాన్ మసాబా (ఉగాండా)- 2023
- 20 - తంజిద్ హసన్ (బంగ్లాదేశ్)- 2025
Tilak Varma has a safe pair of hands 🤲 #NZvIND https://t.co/LgJ6oPCWgH— Cricbuzz (@cricbuzz) October 24, 2026
భువనేశ్వర్కు వికెట్
తిలక్ ఘనతతో పాటు ఈ మ్యాచ్లో మరో రెండు ఫీట్స్ నమోదు అయ్యాయి. గత మ్యాచ్తో నాలుగేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి వచ్చిన భువనేశ్వర్కు ఇవాళ్టి మ్యాచ్లో వికెట్ దక్కింది. అతడు డారిల్ మిచెల్ను క్యాచౌట్గా పెవిలియన్కు చేర్చాడు. దీంతో 1434 రోజుల తర్వాత టీ20 వికెట్ భువీ ఖాతాలో పడింది. ఈ సిరీస్లో మొదటి మ్యాచ్లోనే భువీ బరిలోకి దిగినప్పటికీ అందులో అతడికి వికెట్ దక్కలేదు.
అభిషేక్ @1000
ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ (27 పరుగులు) స్వల్ప స్కోరుకే పెవిలియన్కు చేరినప్పటికీ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. 2026లో టీ20ల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న రెండో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఈ ఏడాది అభిషేక్ కంటే ముందు ఇషాన్ కిషన్ (1159) ఈ ఫీట్ సాధించాడు.
1000 T20I runs and counting for #TeamIndia opener Abhishek Sharma in 2026 👏👏 Live - https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/CXo6bMNG5k— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, టీమ్ఇండియా నాలుగు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కివీస్ నిర్దేశించిన 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.5 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (51 పరుగులు), నితీశ్ రెడ్డి (36 పరుగులు), నమన్ ధీర్ (31 పరుగులు) రాణించారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో మిచెల్ శాంట్నర్ 4 వికెట్లు తీశాడు.
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