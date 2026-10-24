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చరిత్ర సృష్టించిన తిలక్ వర్మ- దెబ్బకు వరల్డ్​ రికార్డు బ్రేక్

కివీస్​తో రెండో టీ20లోనూ భారత్ విజయం సాధించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో పలువురు భారత ప్లేయర్లు అరుదైన ఘనతలు అందుకున్నారు. ​

Tilak Varma
తిలక్ వర్మ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2026 at 5:31 PM IST

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Tilak Varma T20 World Record : న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. డెత్ ఓవర్లలో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో తిలక్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే ఛేజింగ్​కు ముందే తొలి ఇన్నింగ్స్​లో తిలక్ సంచలనం సృష్టించాడు. తన ఫీల్డింగ్​తో ఓ వరల్డ్​ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఇంతకీ అదేంటంటే?

తిలక్ అద్భుతమైన బ్యాటర్ మాత్రమే కాదు చురుకైన ఫీల్డర్ కూడా. మైదానం నలువైపులా అతడు చిరుతలా కదులుతూ ఫీల్డింగ్​ విన్యాసాలతో అబ్బురపరుస్తాడు. ఈ క్రమంలోనే తాజా మ్యాచ్​లో రెండు క్యాచ్​లు అందుకున్నాడు. అర్షదీప్ సింగ్ వేసిన రెండో ఓవర్‌లో మొదటి క్యాచ్‌, ఆ తర్వాత భువనేశ్వర్ కుమార్ వేసిన మూడో ఓవర్‌లో డారిల్ మిచెల్‌ ఇచ్చిన ఇంకో క్యాచ్​ను తిలక్ అందుకున్నాడు. ఈ ఏడాది టీ20ల్లో అతడికి ఇది 26వ క్యాచ్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే క్యాలెండర్ ఇయర్​లో టీ20 క్రికెట్‌లో అత్యధిక క్యాచ్‌లు అందుకున్న ఆటగాడిగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ఇండోనేసియా క్రికెటర్ డానిల్సన్ హావో పేరిట ఉండేది. 2025లో హావో 25 క్యాచ్‌లు పట్టాడు. ఈ ఏడాది 26 క్యాచ్​లు అందుకొని తిలక్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఇక యూఏఈకి చెందిన ముహ్మద్ వసీమ్ 2024లో 24 క్యాచ్‌లు అందుకొని ఈ లిస్ట్​లో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతన్నాడు.

  • క్యాలెండర్ ఇయర్​లో టీ20ల్లో అత్యధిక క్యాచ్‌లు అందుకున్న ఆటగాళ్లు
  • 26 - తిలక్ వర్మ (భారత్)- 2026
  • 25 - డానిల్సన్ హావో (ఇండోనేసియా)- 2025
  • 24 - ముహ్మద్ వసీమ్ (యూఏఈ)- 2024
  • 21 - షర్విన్ మునియాండి (మలేసియా)- 2025
  • 20 - బ్రయాన్ మసాబా (ఉగాండా)- 2023
  • 20 - తంజిద్ హసన్ (బంగ్లాదేశ్)- 2025

భువనేశ్వర్​కు వికెట్
తిలక్​ ఘనత​తో పాటు ఈ మ్యాచ్​లో మరో రెండు ఫీట్స్ నమోదు అయ్యాయి. గత మ్యాచ్​తో నాలుగేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి వచ్చిన భువనేశ్వర్​కు ఇవాళ్టి మ్యాచ్​లో వికెట్ దక్కింది. అతడు డారిల్ మిచెల్​ను క్యాచౌట్​గా పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. దీంతో 1434 రోజుల తర్వాత టీ20 వికెట్ భువీ ఖాతాలో పడింది. ఈ సిరీస్​లో మొదటి మ్యాచ్​లోనే భువీ బరిలోకి దిగినప్పటికీ అందులో అతడికి వికెట్ దక్కలేదు.

అభిషేక్ @1000
ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్ శర్మ (27 పరుగులు) స్వల్ప స్కోరుకే పెవిలియన్​కు చేరినప్పటికీ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. 2026లో టీ20ల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న రెండో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఈ ఏడాది అభిషేక్ కంటే ముందు ఇషాన్ కిషన్ (1159) ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, టీమ్ఇండియా నాలుగు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కివీస్ నిర్దేశించిన 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19.5 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (51 పరుగులు), నితీశ్ రెడ్డి (36 పరుగులు), నమన్ ధీర్ (31 పరుగులు) రాణించారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో మిచెల్ శాంట్నర్ 4 వికెట్లు తీశాడు.

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TAGGED:

IND VS NZ T20 SERIES
ఇండియా న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్
తిలక్ వర్మ వరల్డ్ రికార్డ్
భువనేశ్వర్ కుమార్ వికెట్లు
అభిషేక్ శర్మ 2026 టీ20 రన్స్

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