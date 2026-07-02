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విక్టరీ పరేడ్​లో 10 లక్షల మంది- ఊపిరాడక ముగ్గురు అభిమానులు మృతి- ఫిఫాలో విషాదం!

ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో విషాదం- విజయోత్స సంబరాల్లో ఊపిరాడక ముగ్గురు మృతి

Mexico Fans Passed Away
Mexico Fans Passed Away (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 3:32 PM IST

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Mexico Fans Passed Away : ఫిఫాలో మెక్సికో నాకౌట్ మ్యాచ్​ విజయోత్సవ సంబరాల్లో సంబరాల్లో విషాదం నెలకొంది. దాదాపు 40ఏళ్ల తర్వాత మెక్సికో జట్టు ఫిఫాలో ప్రీక్వార్టర్స్​కు అర్హత సాధించింది. దీంతో ఆ దేశ రాజధాని నగరంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. లక్షలాదిమంది ప్రజలు, అభిమానులు రోడ్డుపైకి వచ్చి భారీ ఎత్తున సెలబ్రేషన్స్​ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో భారీ జనసమూహం గుమిగూడడంతో అందులో చిక్కుకున్న ముగ్గురు అభిమానులు ఊపిరాడక మృతి చెందారు.

ఇదీ జరిగింది!
2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో రౌండ్ ఆఫ్ 32లో భాగంగా బుధవారం (జులై 01) ​గా మెక్సికో- ఈక్వెడార్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో మెక్సికో 2-0 తేడాతో ఈక్వెడార్​ను చిత్తుగా ఓడించి, ప్రీ క్వార్టర్స్​ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)కు దూసుకెళ్లింది. ఆ జట్టు ప్రీక్వార్టర్స్​కు అర్హత సాధించడం గత 40ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడంతో దేశంలో సంబరాలు జోరుగా జరిగాయి. ఈ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని రాజధాని నగరంలోని ప్రసిద్ధ 'ఏంజెల్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్' స్మారక చిహ్నం వద్ద భారీగా జనం గుమిగూడి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

ఈ క్రమంలోనే ఊపిరాడక ముగ్గురు అభిమానులు అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయారు. అందులో ఇద్దరు మహిళలు కాగా, ఒక పురుషుడు ఉన్నారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అత్యవసర బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. అయితే అప్పటికే వారు మరణించారని మెక్సికో సిటీ మేయర్ క్లారా బ్రుగాడా సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. నివేదికల ప్రకారం, మరణించిన వారి వయసు 48, 44, 19 ఉంటందని, అయితే వాళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు మాత్రం గుర్తించలేదని మెక్సికో సిటీ ఆరోగ్య కార్యాలయం తెలిపింది. అలాగే మరణాలకు దారితీసిన పరిస్థితులపై అధికారులు వివరాలు వెల్లడించలేదని సమాచారం.

సంబరాల్లో 10 లక్షల మంది!
మెక్సికో ఈ విజయం సాధించిన వెంటనే దాదాపు 10 లక్షల మంది వీధుల్లోకి వచ్చి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా, జాగ్రత్తగా సంబరాలు చేసుకోవాలని మెక్సికో సిటీ మేయర్ బ్రుగాడా పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. సుమారు 10 లక్షల మంది సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారని పేర్కొంటూ, అందుకు సంబంధించిన మీడియాలో సోషల్ వీడియో షేర్ చేశారు.

40 ఏళ్ల తర్వాత రౌండ్ ఆఫ్ 16కు మెక్సికో
ప్రపంచ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య దేశం మెక్సికో, ఈక్వెడార్‌ను 2-0 తేడాతో ఓడించింది. ఆ జట్టు తరఫున జూలియన్ క్వియోన్స్, రౌల్ జిమెనెజ్ గోల్స్ సాధించారు. ఈ విజయంతో 1986 తర్వాత తొలిసారిగా మెక్సికో రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరుకుంది. ఇక ఈ టోర్నమెంట్‌లో ఇప్పటివరకు అజేయంగా నిలిచిన మెక్సికో, రౌండ్‌ ఆఫ్ 16లో ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనుంది.

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