ఆఫ్గానిస్థాన్ ప్రీమియర్ లీగ్ : వేలంలో పేరు నమోదు చేసుకున్న సీఎస్కే, ఆర్సీబీ క్రికెటర్లు!
Afghanistan Premier League : అఫ్గానిస్థాన్ ప్రీమియర్ లీగ్ వేలం డ్రాఫ్ట్లో ముగ్గురు భారత మాజీ క్రికెటర్లు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 4:58 PM IST
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్కు రోజురోజుకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ దేశ డొమెస్టిక్ లీగ్ను 'ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రీమియర్ లీగ్' (APL)ను ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత పునః ప్రారంభిస్తుంది. ఈ ఏడాది సీజన్ డిసెంబర్లో జరగనుంది. అంతకుముందు డ్రాఫ్ట్ పద్ధతిలో ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేయనున్నారు. అయితే ఈ డ్రాఫ్ట్లో భారత మాజీ క్రికెటర్లు ముగ్గురు తమ పేరును నమోదు చేసుకున్నారు. ఇంతకీ వాళ్లెవరంటే?
విజయ్ శంకర్
భారత ఆల్రౌండర్ విజయ్ శంకర్ అఫ్గానిస్థాన్ ప్రీమియర్ లీగ్ డ్రాఫ్ట్లో తన పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో పలు సీజన్లు ఆడిన అతడు భారత జట్టుకు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సత్తా చాటుకునే అవకాశాలు విజయ్కు రాలేదు. 9 టీ20 మ్యాచ్ల్లో 101 పరుగులు, 5 వికెట్లు తీశాడు. ఇక 12 వన్డేల్లో 223 పరుగులు, 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే ఐపీఎల్లో అతడి గణాంకాలు ఫర్వాలేదనిపించేలా ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో మొత్తం 78 మ్యాచ్లు ఆడిన విజయ్ శంకర్ 26.23 సగటుతో 1233 పరుగులు చేశాడు. 9 వికెట్లు కూడా తీశాడు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. శంకర్ ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ఆడాడు.
భరత్
ఈ లిస్ట్లో పేరు నమోదు చేసుకున్న భారత రెండో ఆటగాడు వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కేఎస్ భరత్. భరత్ భారత జట్టు తరపున 7 టెస్టుల్లో 20.29 సగటుతో 221 పరుగులు చేశారు. ఇందులో ఒక్క అర్ధ సెంచరీ కూడా సాధించలేదు. వికెట్కీపర్గా భరత్ 18 క్యాచ్లు పట్టడంతో పాటు ఒక స్టంపింగ్ చేశాడు. ఐపీఎల్లో ఆర్సీబీ, దిల్లీ జట్లకు ఆడాడు. మొత్తం 10 మ్యాచ్లు ఆడిన భరత్ 199 పరుగులు చేశాడు. 32 ఏళ్ల వయసులో ఇదే ఏడాది జూన్లో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఇకపై అతను విదేశీ లీగ్లలో పాల్గొనాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు.
మురుగన్ అశ్విన్
స్పిన్ బౌలర్ మురుగన్ అశ్విన్ కూడా ఏపీఎల్ డ్రాఫ్ట్ కోసం తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. అతడు కూడా విదేశీ లీగ్లలో ఆడాలని భావిస్తున్నాడు. మురుగన్ భారత జట్టు తరపున అరంగేట్రం చేయలేదు. ఐపీఎల్లో ఐదు వేర్వేరు ఫ్రాంచైజీల (ముంబయి, ఆర్సీబీ, దిల్లీ, పుణె, పంజాబ్, రాజస్థాన్)కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 44 మ్యాచ్లలో 35 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
📰| APL 2026-27 55 overseas players have confirmed their registration for the APL draft scheduled for 24th Oct. Mathews, Rajapaksa, KSB, Chand and Vijay Shankar are among the new inclusions. https://t.co/cmloPV6GAZ— T20 Tracker (@t20tracker) October 11, 2026
కెరీర్ పరంగా ఇక్కడ ఎక్కువగా అవకాశాలు లేకపోవడంతో ఈ ప్లేయర్లు విదేశీ లీగ్ల వైపు చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు అఫ్గాన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సరైన వేదిక అని భావిస్తున్నారేమో. మరి ఇందులో ఎవరికి అవకాశం దక్కుతుందో చూడాలి.
అఫ్గాన్ లీగ్
కాగా, 2018లో అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ లీగ్ను తొలిసారి ప్రవేశ పెట్టింది. ఆ సీజన్ విజయవంతంగా కంప్లీట్ అయ్యింది. అయితే ప్లేయర్ల పేమెంట్లు, లీగ్ నిర్వహణలో సమస్యలు తలెత్తడంతో ఆ తర్వాత టోర్నీని నిలిపివేశారు. ఇప్పుడు ఇన్నేళ్లకు రీ స్టార్ట్ చేయనున్నారు. అయితే ఇందులో ప్లేయర్లను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ఐపీఎల్లాగా వేలం ప్రక్రియ ఉండదు. డ్రాఫ్ట్ పద్ధతిలో ఆటగాళ్లను తీసుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియ నవంబర్ 03 దుబాయ్ వేదికగా జరగనుంది. మొత్తం 400కు పైగా ప్లేయర్లు జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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