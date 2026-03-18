'Call Me' : కావ్యామారన్కు లలిత్ మోదీ మెసేజ్- సన్రైజర్స్ వివాదంలోకి ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్- ఏమన్నారంటే?
Published : March 18, 2026 at 6:49 PM IST
Lalith Modi On Kaviya Maran : ఇంగ్లాండ్ డొమెస్టిక్ లీగ్ 'ది హండ్రెడ్'లో పాకిస్థాన్కు చెందిన ఆటగాడిని సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలు చేయడంపై ఇంకా వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆ ఫ్రాంచైజీ యజమాని కావ్యామారన్ చర్యలతో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు చేస్తున్నారు. దీనిపై ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్, వ్యాపారవేత్త లలిత్ మోదీ స్పందించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
ఇటీవల ది హండ్రెడ్ లీగ్కు సంబంధించి జరిగిన వేలంలో పాక్ బౌలర్ అబ్రార్ అహ్మద్ను సన్రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టు 1,90,000 పౌండ్లకు (సుమారు రూ. 2.34 కోట్లు) కొనుగోలు చేసింది. అయితే భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఐపీఎల్ నుంచి దాయాది దేశం ఆటగాళ్లను ఎప్పుడో బ్యాన్ చేశారు. అలాగే ఐపీఎల్కు చెందిన ఫ్రాంచైజీలు సైతం విదేశీ లీగ్లలో పాకిస్థానీ ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపవు. కానీ, సన్రైజర్స్ కొనుగోలు చేయడంతో ఇది హాట్టాపిక్గా మారింది. దీనిపైనే కావ్యా మారన్కు ఏదో సలహా ఇస్తున్నట్లు లలిత్ మోదీ ట్వీట్ చేశారు.
కాల్ మీ!
'పాకిస్థాన్ ఆటగాడిపై రూ.2.34 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడంతో అభిమానులు ఇప్పటికే ఆగ్రహంతో ఉన్నారు కదా. ఇలాంటి సమయంలోనే పరిస్థితులను ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? మళ్లీ మన సామ్రాజ్యాలను ఎలా నిర్మించుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు. కాల్ మీ (Call me)' అని లలిత్ మోదీ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అయితే ఇందులో కావ్య పేరును ప్రత్యక్షంగా ప్రస్తావించలేదు. కానీ ఈ పోస్టుకు ది హండ్రెడ్ లీగ్, సన్రైడర్స్ లీడ్స్ ఎక్స్ అకౌంట్లను మెన్షన్ చేయడంతో ఇది పాక్ ఆటగాడిని కొనుగోలు చేయడంపైనే అని క్లారిటీ వచ్చింది.
అయితే తనకు సంబంధం లేకున్నా ఎదో కాంట్రవర్సీలతో లలిత్ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఇప్పుడు తాజా పోస్టు చేయడంతో కావ్యకు 'ఉచిత సలహా' ఇస్తున్నారంటూ నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ పన్ను ఎగవేతకు సంబంధించి కేసులు ఉన్నాయి. అలాగే ఐపీఎల్కు సంబంధించి బ్రాడ్కాస్టింగ్ హక్కుల కేటాయింపులో ఆయన లాభం పొందినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన విదేశాల్లో ఉంటున్నారు.
సన్రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టు
హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), మిచెల్ మార్ష్, అబ్రార్ అహ్మద్, నాథన్ ఎల్లిస్, బ్రైడాన్ కార్స్, ర్యాన్ రికెల్టన్ (బ్యాటర్/వికెట్ కీపర్), జాక్ క్రాలీ, మాథ్యూ పాట్స్, డాన్ లారెన్స్, బెన్ హోవెల్, టామ్ లాస్, టామ్ అల్సోప్, రీస్ టోప్లీ, ఎడ్వర్డ్ బర్నార్డ్