'నా రీఎంట్రీని అడ్డుకుంటున్నారు'- WFIపై వినేశ్​ ఫోగాట్​ ఆరోపణలు

నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్‌లోకి తిరిగి రావాలనుకుంటున్నట్లు వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ ప్రకటన - తనను ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నట్లు ఆరోపించిన వినేశ్​

Published : April 28, 2026 at 1:39 PM IST

Vinesh Phogat Latest Comments: రిటైర్మెంట్‌ను పక్కన పెట్టిన స్టార్ రెజ్లర్ వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ 2028 ఒలింపిక్స్‌లో పోటీపడతానని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. రెజ్లింగ్‌లోకి తన పునరాగమనాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకుంటున్నారంటూ తాజాగా ఆమె ఆరోపించింది. ఆసియా, వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌ ట్రయల్స్‌ గడువు సమీపిస్తోన్న నేపథ్యంలో ఆమె జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఈ టోర్నమెంట్ ఎంతో కీలకం
నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్‌లోకి తిరిగి రావాలని చూస్తున్నట్లు వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ ప్రకటించింది. " నేషనల్ ఓపెన్‌ ర్యాకింగ్‌ టోర్నమెంట్‌లో పునరాగమనం చేయాలని ఆశిస్తున్నా. రిజిస్ట్రేషన్ తుది గడువు ఏప్రిల్ 30 వరకు ఉంది. కానీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటే గడువు ముగిసింది అనే సందేశం వస్తోంది. దీనిపై రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలోని పాలనా యంత్రాంగాన్ని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించాను. కానీ వారు నా కాల్స్‌కు స్పందించలేదు. ఫెడరేషన్ కప్‌లోను పాల్గొందామనుకున్నాను. కానీ అక్కడ చివరి నిమిషంలో ఎంపిక ప్రమాణాలు మార్చారు. దాంతో నేను ఆడలేకపోయాను. నన్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారని అనిపిస్తోంది. ఆసియా గేమ్స్‌, వరల్డ్ ఛాంపియన్ షిప్‌ సెలక్షన్‌ ట్రయల్స్‌లో పోటీలో ఉండాలంటే ఈ టోర్నమెంట్ ఎంతో కీలకం" అని వినేశ్ ఆరోపించింది.

అయితే, ఈ ఆరోపణలను రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ సంజయ్ సింగ్ తోసిపుచ్చారు. చాలా మంది రెజ్లర్లు రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారని, వారు ఫెడరేషన్ సిబ్బందిని సంప్రదించి సమస్యలు పరిష్కరించుకున్నారని చెప్పారు. "పోటీపడకుండా మేం ఎవరినీ అడ్డుకోం. టోర్నమెంట్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది" అని సంజయ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు.

