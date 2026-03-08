భారత్ vs కివీస్ ఫైనల్: ఈ ప్లేయర్ల మధ్యే అసలైన పోటీ- ఛాంపియన్ను డిసైడ్ చేసేది ఈ 5 అంశాలే!
T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ : తుదిపోరులో ఈ ఆటగాళ్ల మధ్య గట్టి పోటీ ఉండడం ఖాయం
Published : March 8, 2026 at 5:23 PM IST
Ind vs NZ Final 2026 : మరికొన్ని గంటల్లోనే నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ICC T20 ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోరులో భారత్- న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. రెండు జట్లు కూడా సెమీస్లో విడయం సాధించి ఊపుమీదున్నయి. ఈ క్రమంలో ఏ జట్టు ఛాంపియన్గా నిలుస్తుందని ఇప్పుడే చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ రెండు బలమైన జట్ల మధ్య జరిగే పోటీ అయినప్పటికీ, ఫలితం మాత్రం వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలు, మైదానంలో పోటీపై ఆధారపడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు ప్లేయర్ల మధ్య వ్యక్తిగత పోటీ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. మరి టైటిల్ ఫైట్లో ఏయే ఆటగాళ్ల మధ్య కీలకంగా పోటీ ఉండనుందంటే?
భారత్ ఓపెనర్లు vs మ్యాట్ హెన్రీ
న్యూజిలాండ్ జట్టులో అత్యంత అనుభవజ్ఞుడైన పేసర్ మ్యాచ్ హెన్రీ, భారత ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ- సంజు శాంసన్కు గట్టి సవాలు విసిరే అవకాశం ఉంది. ఈ స్టార్ పేసర్ కొత్త బంతితో లైన్ అండ్ లెంగ్త్ డెలివరీలు, తన పేస్తో ప్రారంభంలోనే ఈ ఇద్దరినీ పరీక్షించే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో గువాహటి వేదికగా జరిగిన T20 సిరీస్లో శాంసన్ను హెన్రీనే ఔట్ చేశాడు. అలాగే కోల్కతాలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సెమీఫైనల్లో హెన్రీ 2 కీలకమైన వికెట్లు పడగొట్టి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అందుకే వీళ్ల మధ్య గట్టి పోటీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది.
మిచెల్ శాంట్నర్ vs సూర్యకుమార్ యాదవ్
ఫైనల్లో కెప్టెన్ల మధ్య పోటీ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే T20ల్లో ఇప్పిటిదాకా సూర్యకుమార్ యాదవ్ను మిచెల్ శాంట్నర్ మూడుసార్లు ఔట్ చేశాడు. 2016 T20 ప్రపంచ కప్లలో భారత్పై శాంట్నర్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ అయిన శాంట్నర్ నుంచి సూర్యకు ముప్పు ఉండొచ్చు. గతంలో అతడి బౌలింగ్లో ఇబ్బందిపడ్డ సూర్య ఈసారి ఎలా ఎదుర్కొంటాడన్నది ఆసక్తిగా ఉంది.
కోల్ మెక్కాంచీ vs లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బ్యాటర్లు
న్యూజిలాండ్ యువ స్పిన్నర్ కోల్ మెక్కాంచీ ఈ టోర్నమెంట్లో నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సెమీఫైనల్లో అతడు రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆఫ్- స్పిన్నర్లపై ఇబ్బంది పడుతున్న అభిషేక్ శర్మను మెక్కాంచీ ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. అలాగే భారత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బ్యాటర్లకు మెక్కాంచీ బౌలింగ్ ఎదుర్కోవడం కాస్త సవాలే. ఇప్పుడున్న జట్టులో అభిషేక్తోపాటు తిలక్ వర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శివం దుబే వంటిలు ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లే!
బుమ్రా vs న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు
భారత జట్టు స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒంటి చేత్తో మ్యాచ్ను భారత్కు అనుకూలంగా మార్చగలడు. సెమీ ఫైనల్స్లో అద్భుతమైన బౌలింగ్తో బుమ్రా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. డెత్ ఓవర్లలో బుమ్రా నుంచి కివీస్ బ్యాటర్లకు పెను సవాల్ ఎదురుకానుంది. ఈ యార్కర్ కింగ్ను కివీస్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే దింపి ఓపెనర్లను ఔట్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. మరి గత మ్యాచ్తో భీకర ఫామ్లో ఉన్న ఫిన్ అలెన్, సీఫర్ట్ను బుమ్రా ఎలా ఇబ్బంది పెడతాడో చూడాలి. ఈ ఇద్దరిని ఆపితే భారత్కు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.
అర్షదీప్ సింగ్ vs న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు
T20లలో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా అర్షదీప్ సింగ్ టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే సెమీస్లో అతడి ప్రదర్శన కాస్త కలవరపెట్టింది. అయినా తక్కువ సమయంలోనే పుంజుకునే టాలెంట్ అర్షదీప్కు ఉంది. అలాగే ఇవాళ భారత్ తరఫున తొలి ఓవర్ అర్షదీపే వేసే ఛాన్స్ ఉంది. బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేయగల అర్షదీప్, మంచి టచ్లో ఉన్న న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు అల్లెన్- సీఫెర్ట్, రచిన్, చాప్మన్, మిచెల్ను దెబ్బ కొట్టాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.