IPL 2026 ప్లేఆప్స్ రేసుకు రంగం సిద్ధం- ఒక్క టైటిల్ నాలుగు జట్లు- ఈసారి క్వాలిఫై అయిన టీమ్స్ మధ్యలో ఆ కామన్ పాయింట్ గమనించారా?
Published : May 25, 2026 at 10:08 PM IST
IPL 2026 Playoffs : 2026 ఐపీఎల్లో అసలు సిసలైన సమరం మరికొద్ది గంటల్లో షురూ కానుంది. మంగళవారం (మే 25) ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలి క్వాలిఫయర్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- గుజరాత్ టైటాన్స్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఇక బుధవారం ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ఈసారి ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించి జట్ల మధ్య ఓ ఆసక్తికర పాయింట్ ఉంది. అది ఏంటంటే?
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు ఈ లీగ్లో టాప్ 4లో నిలిచి ప్లేఆప్స్కు దూసుకొచ్చాయి. ఇక టోర్నీలో ఛాంపియన్గా నిలిచేందుకు అన్ని జట్లు తీవ్రంగా సన్నద్ధం అవుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడే ఓ ఆసక్తికర పాయింట్ దాగి ఉంది. ఈ నాలుగు జట్లలో ఏ ఫ్రాంచైజీ నెగ్గినా, ఐపీఎల్ టైటిల్ను రెండోసారి దక్కించుకున్న టీమ్గా నిలుస్తాయి. అంటే గడిచిన 18 సీజన్లలో ఈ నాలుగు జట్లు ఆయా సీజన్లలో విజేతలుగా నిలిచాయన్నమాట!
తొలిసారి రాజస్థాన్ రాయల్స్
ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్ 2008లోనే రాజస్థాన్ అద్భుతం చేసింది. షేన్ వార్న్ నేతృత్వంలోని ఈ జట్టు ఐపీఎల్ తొలి విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆ తర్వాత 17 సీజన్లలో రాజస్థాన్ మళ్లీ కప్పు నెగ్గలేదు. ఈ మధ్య కాలంలో ఎందరో కెప్టెన్లు, ప్లేయర్లు మారినప్పటికీ రాజస్థాన్కు రెండో కప్పు అందడం లేదు. ఈసారి యువ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వంలో టైటిల్ అందుకోవాలని ఆశిస్తోంది.
పదేళ్ల కిందట మనదే
2013లో ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మూడేళ్లలోనే ఛాంపియన్గా నిలిచింది. సరిగ్గా 10ఏళ్ల కిందట 2016 ఎడిషన్లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ టైటిల్ నెగ్గింది. డేవిడ్ వార్నర్ కెప్టెన్సీలో ఆడిన సన్రైజర్స్ ఫైనల్లో ఆర్సీబీని ఓడించి తొలిసారి కప్పును ముద్దాడింది. ఆ తర్వాత 2018, 2024లో ఫైనల్ దాకా వచ్చినా టైటిల్ అందలేదు. ఈసారి కమిన్స్ కెప్టెన్సీలో కప్పు పట్టేయాలని ఆరెంజ్ ఆర్మీ కసిగా ఉంది.
వచ్చీ రావడంతోనే
2022లో రెండు కొత్త జట్లు ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఒకటి లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ కాగా, రెండోది గుజరాత్ టైటాన్స్. హార్దిక్ పాండ్య నాయకత్వంలో గుజరాత్ జట్టు తొలి సీజన్లోనే (2022) ఛాంపియన్గా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపర్చింది. ఆ ఫైనల్లో రాజస్థాన్పై హార్దిక్ సేన నెగ్గింది. ఇక 2023లోనూ పైనల్ చేరింది. కానీ టైటిల్ ఫైట్లో సీఎస్కేపై ఓడిపోయింది.
గతేడాది సంచలనం
స్టార్ ఫ్రాంచైజీ ఆర్సీబీ 18ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ గత సీజన్లో తొలిసారి కప్పును ముద్దాడింది. ఫైనల్లో పంజాబ్ను ఓడించి ఎదురుచూపులకు పుల్స్టాప్ పెడుతూ టైటిల్ అందుకుంది. ఇక ఈసారి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగిన ఆ జట్టు అదిరే ప్రదర్శనతో అదరగొడుతోంది. ప్లేఆఫ్స్లోనూ అదే ప్రదర్శనతో రాణించి వరుసగా రెండో టైటిల్ నెగ్గాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది.
ఇలా ఈ నాలుగు జట్లు కూడా ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో ఒక్కోసారి టైటిల్ నెగ్గాయి. ఇప్పుడు ఎవరు గెలిచినా వాళ్లకు అది రెండో కప్పు అవుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్లో ఒకటికంటే ఎక్కువసార్లు టైటిల్ సాధించిన జట్లు మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (చెరో ఐదుసార్లు), కోల్కతా నైట్రైడర్స్ (రెండుసార్లు) ఫ్రాంచైజీలు. ఇప్పుడు ఇందులో ఏ జట్టు నెగ్గినా రెండుసార్లు కంటే ఎక్కువ టైటిళ్లు సాధించిన జట్లుగా ముంబయి, సీఎస్కే, కోల్కతాతో చేరుతుంది.
