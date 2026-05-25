IPL ప్లేఆఫ్స్ : నాలుగు జట్లలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్- ఎవరు గెలిచినా ఆ లిస్ట్​లో చేరిపోతారు!

IPL 2026 ప్లేఆప్స్​ రేసుకు రంగం సిద్ధం- ఒక్క టైటిల్ నాలుగు జట్లు- ఈసారి క్వాలిఫై అయిన టీమ్స్ మధ్యలో ఆ కామన్ పాయింట్ గమనించారా?

IPL 2026 Playoffs (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 10:08 PM IST

IPL 2026 Playoffs : 2026 ఐపీఎల్​లో అసలు సిసలైన సమరం మరికొద్ది గంటల్లో షురూ కానుంది. మంగళవారం (మే 25) ప్లేఆఫ్స్​ మ్యాచ్​లు ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలి క్వాలిఫయర్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- గుజరాత్ టైటాన్స్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఇక బుధవారం ఎలిమినేటర్​ మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ఈసారి ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించి జట్ల మధ్య ఓ ఆసక్తికర పాయింట్ ఉంది. అది ఏంటంటే?

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు ఈ లీగ్​లో టాప్​ 4లో నిలిచి ప్లేఆప్స్​కు దూసుకొచ్చాయి. ఇక టోర్నీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచేందుకు అన్ని జట్లు తీవ్రంగా సన్నద్ధం అవుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడే ఓ ఆసక్తికర పాయింట్ దాగి ఉంది. ఈ నాలుగు జట్లలో ఏ ఫ్రాంచైజీ నెగ్గినా, ఐపీఎల్ టైటిల్​ను రెండోసారి దక్కించుకున్న టీమ్​గా నిలుస్తాయి. అంటే గడిచిన 18 సీజన్లలో ఈ నాలుగు జట్లు ఆయా సీజన్లలో విజేతలుగా నిలిచాయన్నమాట!

తొలిసారి రాజస్థాన్ రాయల్స్
ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్​ 2008లోనే రాజస్థాన్ అద్భుతం చేసింది. షేన్ వార్న్ నేతృత్వంలోని ఈ జట్టు ఐపీఎల్​ తొలి విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆ తర్వాత 17 సీజన్లలో రాజస్థాన్ మళ్లీ కప్పు నెగ్గలేదు. ఈ మధ్య కాలంలో ఎందరో కెప్టెన్లు, ప్లేయర్లు మారినప్పటికీ రాజస్థాన్​కు రెండో కప్పు అందడం లేదు. ఈసారి యువ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వంలో టైటిల్ అందుకోవాలని ఆశిస్తోంది.

పదేళ్ల కిందట మనదే
2013లో ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రం చేసిన సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ మూడేళ్లలోనే ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. సరిగ్గా 10ఏళ్ల కిందట 2016 ఎడిషన్​లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ టైటిల్ నెగ్గింది. డేవిడ్ వార్నర్ కెప్టెన్సీలో ఆడిన సన్​రైజర్స్ ఫైనల్​లో ఆర్సీబీని ఓడించి తొలిసారి కప్పును ముద్దాడింది. ఆ తర్వాత 2018, 2024లో ఫైనల్​ దాకా వచ్చినా టైటిల్ అందలేదు. ఈసారి కమిన్స్​ కెప్టెన్సీలో కప్పు పట్టేయాలని ఆరెంజ్ ఆర్మీ కసిగా ఉంది.

వచ్చీ రావడంతోనే
2022లో రెండు కొత్త జట్లు ఐపీఎల్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఒకటి లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ కాగా, రెండోది గుజరాత్ టైటాన్స్. హార్దిక్ పాండ్య నాయకత్వంలో గుజరాత్ జట్టు తొలి సీజన్​లోనే (2022) ఛాంపియన్​గా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపర్చింది. ఆ ఫైనల్​లో రాజస్థాన్​పై హార్దిక్ సేన నెగ్గింది. ఇక 2023లోనూ పైనల్​ చేరింది. కానీ టైటిల్ ఫైట్​లో సీఎస్కేపై ఓడిపోయింది.

గతేడాది సంచలనం
స్టార్ ఫ్రాంచైజీ ఆర్సీబీ 18ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ గత సీజన్​లో తొలిసారి కప్పును ముద్దాడింది. ఫైనల్​లో పంజాబ్​ను ఓడించి ఎదురుచూపులకు పుల్​స్టాప్ పెడుతూ టైటిల్ అందుకుంది. ఇక ఈసారి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​ హోదాలో బరిలోకి దిగిన ఆ జట్టు అదిరే ప్రదర్శనతో అదరగొడుతోంది. ప్లేఆఫ్స్​లోనూ అదే ప్రదర్శనతో రాణించి వరుసగా రెండో టైటిల్ నెగ్గాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది.

ఇలా ఈ నాలుగు జట్లు కూడా ఇప్పటికే ఐపీఎల్​లో ఒక్కోసారి టైటిల్ నెగ్గాయి. ఇప్పుడు ఎవరు గెలిచినా వాళ్లకు అది రెండో కప్పు అవుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్​లో ఒకటికంటే ఎక్కువసార్లు టైటిల్ సాధించిన జట్లు మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (చెరో ఐదుసార్లు), కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ (రెండుసార్లు) ఫ్రాంచైజీలు. ఇప్పుడు ఇందులో ఏ జట్టు నెగ్గినా రెండుసార్లు కంటే ఎక్కువ టైటిళ్లు సాధించిన జట్లుగా ముంబయి, సీఎస్కే, కోల్​కతాతో చేరుతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

